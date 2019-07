Débora Pérez Volpin: el director médico dijo que tenía "patologías previas"

Fuente: Archivo

"Tengo una expectativa muy grande de que se diga toda la verdad" dijo el director médico de Galeno, Eduardo Cavallo, citado como testigo del caso Pérez Volpin en el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional Nº 8.

El juez Javier Anzoátegui apenas le había consultado si él diría toda la verdad de lo que se le preguntara, como se acostumbra con todos los testigos antes de que comience el interrogatorio, y el directivo de la empresa dueña del Sanatorio de la Trinidad aprovechó para inferir sospechas en el caso.

Ante la consulta inmediata de la querella, que preguntó qué no se había conocido desde el principio, Cavallo respondió: "Era una paciente con patologías previas"

Verborrágico, de modo similar al director del sanatorio que declaró ayer, hubo que llamarle la atención en más de una oportunidad para que contestara exclusivamente lo que se le preguntaba. Sus desvíos argumentales siempre tuvieron como eje las supuestas enfermedades previas de Débora Pérez Volpin.

Diego Pirota, abogado de la familia, le consultó entonces si la paciente tenía riesgo de una perforación esofágica por sus antecedentes médicos. Cavallo lo negó.

Luego se refirió a la exposición médica que tomó la muerte. "Hace un año y ocho meses escuchamos cosas que han destruido la imagen de Galeno", se lamentó.

La querella le consultó también por qué Galeno designó dos peritos de parte en la autopsia. "Yo quiero saber realmente la causa de la muerte", repicó. ¿"Y lo supo"? le repreguntaron. "Hasta el día de hoy no está del todo claro", contestó.

Por su parte, Eduardo Gerome, abogado de la anestesióloga, le consultó si sabía de alguien que en nombre de la empresa haya llamado a los testigos para indicarles que no recordaran ciertos asuntos. "No, me parece una barbaridad", respondió.