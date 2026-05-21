Uno por uno: son 5663 profesionales habilitados para rendir el examen de residencias 2026 que tendrá un nuevo formato

La cuenta regresiva para el examen de residencias de salud ya tiene un dato clave: el padrón definitivo de postulantes. El Ministerio de Salud de la Nación confirmó que 5663 profesionales están habilitados para rendir la evaluación que define el ingreso a uno de los sistemas de formación más importantes del país.

De ese total, la mayoría corresponde a aspirantes a residencias básicas en medicina: 4541 profesionales rendirán esa prueba el 7 de julio. En tanto, el 30 de junio será el turno de los postulantes a residencias de enfermería, bioquímica y especialidades postbásicas, con 949 y 173 inscriptos, respectivamente.

El examen forma parte del sistema integrado que permite acceder a residencias en hospitales nacionales, instituciones de las Fuerzas Armadas y establecimientos privados que firmaron convenios con la cartera sanitaria. Según el cronograma oficial, los resultados se publicarán entre el 27 y el 31 de julio, mientras que el ingreso a las residencias está previsto para el 1° de septiembre.

A diferencia de años anteriores, el proceso de este año tendrá cambios importantes tanto en la organización como en el formato de evaluación. El principal es que el examen dejará de ser en papel: será completamente digital y se realizará de manera presencial.

Cada postulante deberá responder 100 preguntas de selección múltiple en una tablet que recibirá en el lugar de la evaluación. Cada respuesta correcta sumará un punto y el resultado final determinará el orden de mérito para acceder a los cargos disponibles.

La decisión de avanzar hacia un examen digital se tomó después de los cuestionamientos que surgieron tras la evaluación del año pasado donde alguien se copió. El nuevo sistema apunta a mejorar la trazabilidad de las respuestas y reducir posibles irregularidades durante la prueba.

Además del cambio tecnológico, el esquema de evaluación mantiene algunos criterios ya implementados en el último proceso. Por ejemplo, los profesionales que hayan cursado su carrera en universidades argentinas recibirán un plus de cinco puntos. Ese beneficio no modifica el resultado del examen en sí, pero sí impacta en la posición dentro del ranking final de acceso.

En el caso de las residencias postbásicas, se estableció un requisito adicional: los postulantes deberán alcanzar al menos 60 puntos para aprobar el examen.

Otra de las modificaciones es el paso posterior a la evaluación. Los profesionales que aspiren a ingresar a una residencia deberán presentarse a una entrevista en la institución en la que quieran formarse. Ese encuentro será una condición para avanzar en la adjudicación del cargo.

El sistema también ampliará este año la cantidad de instituciones disponibles. A los hospitales nacionales como el Posadas, el Garrahan, El Cruce y el Sommer se suman organismos como la ANMAT, la Anlis Malbrán y la Dirección de Epidemiología del Ministerio de Salud, además de hospitales militares y entidades privadas como la Fundación Favaloro, el Hospital Alemán, el Fleni y el Sanatorio Otamendi, entre otros.

Con este esquema, el Ministerio busca centralizar el proceso de evaluación para los establecimientos bajo su órbita, pero mantiene la autonomía de las provincias, que seguirán tomando sus propios exámenes de ingreso a residencias con criterios definidos localmente.

En paralelo, los postulantes ya cuentan con los temarios y la bibliografía oficial publicados, una medida que apunta a dar previsibilidad al proceso de preparación.

Un Comité de Adhesión al Examen Integrado (CAEI), a cargo de la Dirección Nacional de Calidad y Desarrollo del Talento en Salud, es el que define “los contenidos técnicos, las pautas y los criterios de evaluación”, según dio a conocer la cartera sanitaria. El comité lo integran “representantes de todas las instituciones formadoras”, se informó.

El cambio de formato introduce un desafío adicional para quienes rendirán este año; no solo deberán prepararse en los contenidos habituales, sino también adaptarse a un sistema de evaluación digital que modifica la experiencia del examen.