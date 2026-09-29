Un escándalo se desató en el pueblo de La Colina, en el municipio bonaerense de General La Madrid, durante su aniversario de 115° años. Fue durante la “Fiesta del Chorizo a la Pomarola” que usaron un balde viejo de glifosato para tirar los embutidos en un paellero de tres metros. La Municipalidad se hizo responsable del accionar.

Todo comenzó cuando se viralizó un video en redes sociales donde dos cocineros mostraban el proceso de cocción de los chorizos a la pomarola que se vendían en el evento en la plaza José Hernández. En dicha grabación se ve que uno de ellos usó un balde blanco para tirar los chorizos dentro del paellero, mientras que su compañero revolvía con una especie de pala gigante de madera.

Varios usuarios distinguieron que el balde tenía la palabra “GILF” escrita, en referencia al herbicida glifosato. El accionar desató una gran cantidad de críticas, que apuntaban principalmente al uso de un balde que contuvo un elemento agrotóxico para almacenar comida. Tanto la ley nacional como provincial prohíben la reutilización de envases vacíos de agroquímicos para otro fin que no sea su reciclado.

Usaron un bidón de glifosato para cocinar chorizos a la pomarola en la fiesta de un municipio bonaerense

En paralelo, representantes de la oposición en el municipio se pronunciaron contra la medida. “Ante esta grave situación, consideramos que es urgente el esclarecimiento de los hechos por parte del Departamento Ejecutivo, y que las autoridades competentes determinen si existió riesgo sanitario y las responsabilidades que eventualmente correspondan. Entendemos que la salud pública exige transparencia, responsabilidad y, sobre todo, respuestas inmediatas”, reclamaron desde el bloque de concejales de Fuerza Patria de La Madrid.

Ante la gran cantidad de críticas, la Municipalidad, a cargo de Martín Randazzo de la Unión Cívica Radical (UCR), publicó un comunicado en el que tomó responsabilidad del asunto.

“Desde el Municipio de General La Madrid nos dirigimos a la comunidad para informar sobre la situación detectada tras la finalización de los festejos del aniversario de La Colina, relacionada con el traslado de parte de los insumos comestibles utilizados durante el evento”, comenzaron.

Según señalaron, los recipientes “pertenecieron a un producto fitosanitario comercializado hace al menos 20 años” y fueron utilizados “de manera inadecuada para el traslado de alimentos”.

“Como gestión de gobierno asumimos la responsabilidad absoluta que nos compete en la supervisión y control de la organización de este acontecimiento. Frente a este hecho, nos encontramos realizando las averiguaciones correspondientes para esclarecer lo sucedido y brindar información certera a la comunidad”, aseguraron.

Y agregaron: “Lamentamos profundamente lo ocurrido, pedimos sinceras disculpas a los vecinos y reafirmamos nuestro compromiso de extremar los controles en la manipulación de alimentos en futuros eventos, adoptando las medidas pertinentes para evitar que un hecho de estas características vuelva a repetirse”.