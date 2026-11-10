“Va a ser histórico”: un día antes de la misa en Luján, el santuario comienza a llenarse de fieles de todo el país

Sandra Crespo abraza a su hijo Franco y, por un instante, las palabras se le entrecortan. A su alrededor, los peregrinos se acomodan detrás de las vallas que separan los accesos a la Basílica de Nuestra Señora de Luján. La mujer intenta explicar qué la llevó hasta allí, pero termina llorando mientras estrecha al joven entre sus brazos. “Mi hijo tiene síndrome de Down; somos de Jujuy y lo traje porque es una alegría para los dos. Es una alegría enorme ver al Papa. Quiero que bendiga a mi hijo el Santo Padre”, cuenta a LA NACION.

Franco, en cambio, no necesita demasiadas palabras para expresar su entusiasmo. Levanta una imagen de la Virgen de Luján y anuncia con una sonrisa: “Vamos a ver al Papa”. Todavía falta un día para la llegada de León XIV, pero la espera ya se convirtió en una peregrinación.

Muchos de los recién llegados duermen en plazas, a la espera de la apertura de las inmediaciones de la basílica Soledad Aznarez

Sobre la avenida Pellegrini, desde la calle Francia, el movimiento de personas aumenta con el paso de las horas. Hay fieles de distintas provincias argentinas e incluso de países limítrofes.

Las reposeras comienzan a ocupar las veredas y, entre ellas, se acumulan mochilas, heladeritas, bolsas de dormir y rosarios. Algunos buscan dónde sentarse; otros permanecen de pie, atentos a los movimientos de los efectivos policiales. Las conversaciones se mezclan con una pregunta que nadie parece poder responder con certeza: cuándo podrán avanzar hacia la basílica.

LA NACION recorrió los alrededores del santuario, donde se pueden ver las preparaciones para la visita del Pontífice. A pocas cuadras del templo, los vecinos preparan puestos con estampitas, velas e imágenes religiosas. Algunos aprovechan las veredas para acomodar sus productos; otros utilizan los patios de sus casas para exhibir figuras de la Virgen.

De los balcones y de la rotonda de acceso a Luján flamean banderas argentinas y del Vaticano. A pocos metros, sobresalen del paisaje las estructuras metálicas de las pantallas gigantes que permitirán seguir la misa de mañana.

El movimiento de personas aumenta con el paso de las horas Soledad Aznarez

La presencia policial se intensifica en las zonas más próximas a la basílica. En determinadas cuadras hay un efectivo apostado en cada esquina, mientras que en los sectores cercanos al templo se concentran grupos de más de diez agentes, entre policías y personal de fuerzas especiales. Sobre los terraplenes se observan uniformados que vigilan el movimiento de personas y vehículos. Los vallados delimitan los sectores habilitados para circular y marcan hasta dónde pueden avanzar los peregrinos.

“Nos está hablando a nosotros”

En el parque San Martín se instaló un escenario acompañado por pantallas gigantes para que quienes no puedan acercarse al santuario tengan un lugar desde donde seguir la visita de León XIV.

La música rompe por momentos con el sonido de los preparativos. Desde el escenario comienza a escucharse “Alma misionera”, y un grupo de voluntarios acompaña la canción con sus voces. Las remeras amarillas se destacan entre las estructuras metálicas, las carpas blancas y las pantallas.

Los preparativos en el altar y sus alrededores Soledad Aznarez

Mientras algunos continúan con las tareas de organización, otros cantan. La escena anticipa el clima que se espera para la próxima jornada.

Entre los voluntarios que colaboran con el operativo se encuentra Thiago Soria, de 25 años, que viajó desde Tierra del Fuego. Para él, estar allí tiene un significado que excede el trabajo de organización. “El Papa, al igual que Francisco, nos está hablando a nosotros. Por eso decidí participar. Yo no quiero plata; es Dios, es algo histórico y agradezco a ambos Papas por abrirnos la Iglesia”, afirma.

Roxana Tessio, de 32 años, llegó desde Misiones. “Vinimos a ver el mensaje que nos trae el Santo Padre; a ver a nuestra Virgen. Tengo ansiedad y alegría. Esto acá va a ser histórico”, dice a este medio.

Promesas y cartas que llegan desde lejos

En las inmediaciones de la basílica, los peregrinos ya ocupan sus lugares para pasar las próximas horas.

Nancy García y Mónica Vázquez forman parte de un grupo llegado desde Cutral Co, Neuquén. Las remeras que llevan puestas permiten reconocer su procedencia. Ambas conversan con otros peregrinos mientras esperan novedades sobre el ingreso al santuario. El viaje no resultó sencillo, pero ninguna de las dificultades consiguió modificar sus planes.

“Venimos con mucha emoción. Salimos con altibajos, porque primero se nos rompió el colectivo, pero de todas maneras salimos igual. Estamos contentos”, cuenta una de ellas.

La visita papal representa para ellas una oportunidad de renovar la esperanza en un contexto que describen como difícil. “Es una alegría enorme. Hace tantos años, 39 años, que no viene un Papa. Es muchísimo para nosotros, sobre todo en la fe y más en los tiempos que estamos viviendo, que son complicados para todos”, suma.

La situación de los adolescentes ocupa un lugar central entre sus preocupaciones. Hablan de la depresión, del bullying y de los suicidios juveniles en su ciudad. Consideran que el acompañamiento espiritual puede convertirse en una herramienta para quienes atraviesan momentos de sufrimiento.

“Falta mucha fe. La gente necesita llenarse de fe, confianza, aferrarse a algo, y, en nuestro caso, está Dios. Hoy creo que la llegada del Papa es una señal enorme para todos nosotros”, expresa. Tuvo la oportunidad de ver a Francisco en 2018. Ahora espera escuchar a León XIV y destaca sus mensajes vinculados con la discapacidad, la integración, la familia y los jóvenes.

Entre sus pertenencias, García y Vázquez llevan cartas que familiares y amigos les confiaron antes de partir. Son peticiones y agradecimientos que esperan poder acercar al santuario. “Tengo amigas que están transitando cáncer y mi intención es que tengan ese ánimo para seguir adelante. Traemos un montón de intenciones de nuestros familiares, amigos, de todos”, explican.

La promesa de regresar movilizó a otro grupo de peregrinos, procedente de Bahía Blanca. Su historia con el santuario comenzó durante una peregrinación anterior y ahora buscan cumplir el compromiso que asumieron entonces. “Ella es nuestra protectora. Vinimos caminando en la peregrinación y prometimos volver con el Papa”, cuenta uno de ellos.

El deseo de ser parte

Sol Parra escucha el movimiento que la rodea mientras recuerda una etapa difícil de su vida. Para ella, la figura del Pontífice está vinculada con una experiencia de recuperación personal y con un acercamiento a la religión que comenzó durante el papado de Francisco.

“El Papa es nuestro Santo Padre. Es la representación de Dios, cómo no lo vamos a amar. Él me salvó de una depresión terrible que tuve. Estaba alejada de Dios; tenía miedo y enojo, pero Francisco me trajo de nuevo y este Papa sigue su misión. Veo en él a Francisco”, relata a LA NACION.

No todos los presentes comparten la misma relación con la Iglesia. Omar Maldonado llegó acompañado por su familia y observa el acontecimiento desde otra perspectiva. “Yo no soy creyente, pero esto es algo histórico. Mi familia me dijo: ‘Tenemos que ir’. Ellos son más católicos, pero bueno, él invita a todos y me sentí parte de esa invitación”, explica.