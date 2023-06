Van a declarar en cámara Gesell 15 chicos por los presuntos abusos sexuales en el jardín de infantes de Palermo

escuchar

Un mes después de que la comunidad educativa del Jardín de Infantes N°9, ubicado en el barrio porteño de Palermo, en Darregueyra 2370, se conmocionara luego de que se hiciera pública una denuncia por un presunto abuso por parte de maestras a alumnos de la institución, la causa avanza en la Justicia. Actualmente se encuentra en la etapa de recolección de pruebas.

Son tres docentes las investigadas. A una se la acusa de haber abusado sexualmente de niños de cuatro años, mientras que a las otras dos se les atribuye haber grabado esos abusos con sus teléfonos celulares.

Todas las presentaciones judiciales contra las maestras se unificaron en un mismo expediente que tramita en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 26, Secretaría N° 155, a cargo del juez Damián Ignacio Kirszenbaum, e interviene la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N° 54, a cargo de la fiscal Laura Belloqui.

“Entre otras medidas, están declarando en cámara Gesell los chicos cuyos padres se presentaron a denunciar”, informaron a este medio desde la fiscalía. Precisaron que se trata de 15 menores de edad.

“Ayer [por el lunes] fuimos al psicólogo que nos brindó la fiscalía para que los chicos puedan declarar”, confirmó una de las madres denunciantes. Su hijo asiste actualmente al 1° grado de la Escuela Primaria Común Nº 20 Carlos María Biedma, que funciona en la misma manzana que la institución de nivel inicial, sobre la calle Güemes al 4600. Los abusos, como en el resto de los casos, habrían ocurrido cuando el menor asistía a la sala de 4.

En paralelo, el Ministerio de Educación de la Ciudad informó a LA NACION que las tres docentes investigadas fueron sumariadas y separadas de sus cargos. El proceso administrativo se lleva adelante en paralelo al judicial, a través de expedientes electrónicos reservados a los que solo pueden acceder la Procuración general que lo instruye y las personas implicadas.

Los padres y madres de los chicos, reunidos en el jardín de infantes Télam Agencia de noticias

Cómo se originó la causa

La primera presentación la hizo el sábado 29 de abril la madre de una de las presuntas víctimas, en la Comisaría Vecinal 14 A de la ciudad de Buenos Aires. Dijo haber sido alertada el día anterior por un mensaje de WhatsApp del grupo de madres sobre “bailes que hacían maestras” del Jardín de Infantes N°9 “instando a niños y a niñas a bajarse los pantalones”.

En su denuncia, la mujer contó que a raíz del texto recibido le preguntó respecto de la situación descripta a su hijo, quien coincidió en el relato y reveló que las maestras también “tocaban los cuerpos” de los niños y les decían que se trataba de “un secreto” que tenían entre ellos. En tanto, otro de los menores consultados por sus padres agregó que, en el momento, de los abusos se encontraban presentes dos docentes que, si bien no participaban, los habrían grabado con sus celulares.

Un día después de la primera denuncia, las autoridades de la institución así como funcionarios del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires organizaron tres reuniones de padres, una por cada nivel, donde se les explicaron las medidas adoptadas y sobre la situación en la que, para ese momento, se encontraban las docentes implicadas.

Wilmer es el padre de Camila, de 4 años. En la puerta del jardín de su hija, pedía explicaciones el día en que fueron citados por las autoridades. “Pensamos que los directivos tienen que ver. Mi esposa no me quería comentar al principio, ella se enteró por el grupo de WhatsApp del colegio que a Camila la hacían bailar y le pedían que se bajara el pantalón y moviera la cola. Cuando le pregunté a mi nena, ella me lo confirmó. Todo el personal tiene que ser revocado de su cargo”, señaló en aquella oportunidad a LA NACION.

Cada uno de los testimonios que los padres reprodujeron a la prensa a partir del diálogo con sus hijos presentaron detalles muy similares. La mayoría indicó que los chicos hablaban de “un secreto” con las maestras y de un baile que implicaba mostrar partes íntimas de su cuerpo mientras los filmaban.