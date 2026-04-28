Qué es un bólido, el llamativo fenómeno natural que cruzó el cielo en Buenos Aires a gran velocidad

Habitantes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el conourbano registraron el paso de un bólido en el espacio aéreo, un evento astronómico que produjo una estela de luz intensa que resultó visible durante pocos segundos. Los reportes en plataformas digitales y medios locales confirmaron la visibilidad del suceso.

Un bólido es un tipo de meteoro especialmente luminoso que se produce cuando fragmentos de material espacial ingresan a gran velocidad en la atmósfera terrestre. La fricción con el aire provoca que el objeto se caliente y se incinere, un proceso que genera un destello intenso y una estela brillante.

La "bola de fuego" se vio ayer por la noche en el cielo bonaerense

En ese proceso, el objeto se quema debido al roce con los gases atmosféricos, donde la luminosidad indica que el fragmento posee un tamaño superior al de los meteoros comunes. Un informe de LN+ detalló que el objeto iluminó el espacio nocturno y dejó una marca brillante que permaneció visible por un lapso breve.

Registros en Buenos Aires y el conurbano

El evento sorprendió a los testigos durante la madrugada en la Ciudad y el conurbano bonaerense. Según LN+, el suceso “también fue observado en otras zonas de la región, e incluso reportado en Uruguay”. La claridad con la que se observó el objeto respondió a las condiciones meteorológicas favorables y al tiempo despejado.

Un bolido ilumino el cielo en Buenos Aires

Origen y desintegración del material espacial

Fuentes del Servicio Meteorológico explicaron al medio NoticiasNQN que la aparición de la bola de fuego responde a restos de un meteorito que al ingresar en la atmósfera generan un resplandor de gran intensidad y, en algunos casos, residuos que pueden alcanzar la superficie.

La mayoría de estos fragmentos se desintegran por completo antes de llegar al suelo. Por esta razón, los bólidos atraviesan la atmósfera sin dejar consecuencias negativas para la población. Los especialistas señalaron lo poco habitual es que se produzcan sobre zonas pobladas y existan registros claros por parte de tantos testigos. En muchos casos, estos eventos ocurren sobre los océanos o en desiertos.

Impacto visual y difusión en redes sociales

Las imágenes muestran cómo el bólido atravesó el cielo nocturno con un brillo marcado, que debido al cielo despejado, fue posible ver la estela luminosa que recorrió el firmamento.

Los bólidos no representan fenómenos extraordinarios dentro de la astronomía, ya que forman parte de un fenómeno natural relativamente frecuente que ocurre de manera esporádica, que duran apenas unos segundos debido a su alta velocidad.