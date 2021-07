Variante delta: tras el megaoperativo en tres barrios de Córdoba, esperan los resultados de unos 300 testeos

CÓRDOBA.- Continúan hoy los operativos en esta ciudad por el brote de la variante delta del nuevo coronavirus que suma 19 contagios y uno de cepa gamma (cuyo origen se sigue investigando). Hay 800 personas aisladas y se esperan resultados de unos 300 exámenes. Además, luego de las 72 horas de los primeros testeos, en otras centenas de casos se realizarán pruebas PCR.

Todos los contagiados con delta están transitando la enfermedad sin mayores sobresaltos. Ninguno fue internado. Por el caso, están detenidas cinco personas en un hotel e imputadas por la Justicia. Tres, por propagación de la enfermedad y dos, por no respetar las restricciones vigentes. El fiscal Andrés Godoy, coordinador de la Unidad de Emergencia Sanitaria, fue quien ordenó la medida.

Entre los 800 aislados se cuentan los integrantes de las burbujas de cuatro escuelas (dos privadas, una municipal y la cuarta, provincial). Promotores de Salud de la municipalidad y de la provincia terminaron la recorrida por los barrios donde vive el hombre de 62 años que regresó de Perú y no se aisló y por los de sus contactos estrechos.

Los operativos casa por casa se realizaron ayer y continúan hoy para ubicar a quienes podrían haberse relacionado con el caso cero y con los que estuvieron con él y siguieron con reuniones posteriores. Incluso, se identificó a una persona que, sabiendo que era positivo, abrió su local comercial.

Hasta el momento todos los casos positivos tienen vínculo con el hombre –oriundo de Perú– que llegó el 19 pasado al Aeroparque Jorge Newbery con un PCR negativo, tal como exige la Argentina. Allí le realizaron un test de antígenos y regresó a Córdoba en auto con un sobrino. El 27, cuando debió someterse a otro PCR, dio positivo. Recién entonces admitió que había ido a una reunión social de “bienvenida” y a un almuerzo con otras personas. Inmediatamente, empezó el rastreo.

Distritos

A partir de este caso, la directora nacional de Migraciones, Florencia Carignano, sostuvo que las provincias deben redoblar sus esfuerzos y criticó a los distritos que no exigen aislamiento en hoteles. LA NACIÓN consultó al organismo qué mecanismo se aplica para seguir el tránsito de las personas del interior que deben viajar desde Ezeiza o Aeroparque a sus domicilios. Sin embargo, no hubo respuesta. Según las autoridades provinciales, depende totalmente de las declaraciones juradas que completan los pasajeros.

Por ejemplo, el sobrino del caso cero que lo trajo de Buenos Aires en auto no está obligado –por las normas vigentes- a realizar aislamiento. Es solo una “recomendación”. En esa situación en particular, no hizo cuarentena y sus pruebas, hasta el momento, dieron negativas.

Carignano consideró que en las provincias se debe “ejercer un control más estricto” para evitar contagios: “Estos casos no ayudan para nada. La responsabilidad individual falló. Quizás algún control más estricto del Estado provincial hubiera sido bueno”.

Relato

En una entrevista con el portal cordobés eldoce.tv, uno de los contagiados contó que el lunes pasado se había sometido a un hisopado rápido y había dado negativo. Al día siguiente, un equipo de Salud de la provincia volvió a testearlo –ya estaba la sospecha de que habría más positivos de delta- y el miércoles le avisaron que era positivo. “Vino una camioneta con personal militar y los del COE [Centro de Operaciones de Emergencia], nos encerraron y nos dijeron que podía ser realmente la variante delta”, indicó. Y completó: “Lo llevaron a mi tío [N. de la R. : es otro sobrino del caso cero] y a otra persona que estaba con él. A mi hermano lo sacaron de la casa con su nenita de 8 años”.

Agregó que todo el grupo familiar está bien, la mayoría sin síntomas. Ayer se comunicaron desde el Ministerio de Salud y los trasladaron, para nuevos estudios, al Hospital Rawson y a los menores, al de Niños.

Según las autoridades locales, de todo el grupo mayor de 18 años –hay cinco menores- solo dos no están vacunados. Uno de ellos es el caso cero, y el segundo, no se inoculó por decisión propia.