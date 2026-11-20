Las várices constituyen una patología frecuente que afecta tanto a hombres como a mujeres. En LN+, Jorge Tartaglione, médico cardiólogo, sostuvo que para comprender su origen es fundamental visualizar el funcionamiento del sistema circulatorio: “La sangre tiene que ir desde los pies al corazón, para volver a salir nuevamente, para trabajar contra la gravedad tiene como unas válvulas que son como puertas que se cierran y se abren como esclusas”.

El gemelo o pantorrilla funciona como una bomba muscular que impulsa el flujo sanguíneo hacia arriba; cada vez que damos un paso, el músculo se contrae, la vena se comprime y la sangre asciende.

El problema surge cuando este mecanismo falla: “¿Qué pasa con las várices? Se dilatan y estas valvulitas no cierran. Entonces, si vos no ejercitás la pantorrilla, esto cae hacia abajo y se dilata la vena. Esto es una várice”.

¿Que son las varices?

El desarrollo de esta condición responde a múltiples factores. La edad es un determinante clave, ya que la probabilidad aumenta a medida que envejecemos.

Asimismo, la carga genética juega un rol central, al igual que los cambios fisiológicos durante el embarazo. El sedentarismo, el sobrepeso y las profesiones que exigen permanecer muchas horas de pie —como peluqueros, azafatas o personal aeroportuario— son condiciones que favorecen su aparición.

Ante este panorama, el médico enfatizó que la prevención radica en el movimiento constante: “Cuando más camines y más actividad física, menor es la probabilidad de tener várices y estar mejor en tu corazón”.

Jorge Tartaglione profundizó en la importancia de tratar las várices Hriana - Shutterstock

Síntomas

El especialista subrayó los indicadores de alerta: “Piernas pesadas, dolor, cansancio, hinchazón al final del día, calambres”. La situación se torna crítica si se observan cambios cutáneos: “Consultá sí o sí si la piel se te pone oscura en esa várice; una herida, viste que aparece una várice y después se rompe algo en una herida o vena dura, que se pone realmente muy dura. Ahí debes consultar”.

Sobre el abordaje quirúrgico, existe un criterio clínico estricto: “Si no da síntomas, no es quirúrgico, no hace falta tratarlas. Se tratan si hay síntomas que molestan, si hay hinchazón y hay cambio de piel”. Antes de cualquier intervención, el médico remarcó la importancia de realizar un estudio diagnóstico denominado ecografía Doppler.

Por otro lado, el médico advirtió sobre los errores comunes en la búsqueda de soluciones puramente cosméticas, especialmente en relación a las arañitas, conocidas técnicamente como telangiectasias, pequeñas venas de un milímetro no representan un peligro de salud, sino una inquietud visual. En caso de decidir tratarlas, ya sea mediante esclerosis con inyecciones o láser, el profesional advierte que el paciente debe ser consciente de que el procedimiento puede dejar marcas permanentes. “Sábelo perfectamente que si te vas a operar una arañita te pueden quedar marcas, así que consultalo con tu médico”.