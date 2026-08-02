Viajaba a festejar en familia su cumpleaños de 15: un árbol cayó sobre la camioneta y mató a sus padres

Un trágico accidente conmocionó este sábado al departamento mendocino de San Carlos cuando un árbol de grandes dimensiones cayó, posiblemente debido al fuerte viento zonda que afectaba gran parte de esa provincia, sobre una camioneta en la que viajaban cuatro personas. Las dos víctimas fatales resultaron ser el padre y la madre de la adolescente que sobrevivió al incidente y que justo ese día cumplía 15 años. Además, otra ocupante del rodado resultó herida.

El hecho se registró a las 16.35 en el kilómetro 621 de la Ruta Nacional 143, en la zona de Paso de Las Carretas, distrito Pareditas. Los padres de una adolescente habían viajado hasta San Rafael a buscar a su hija, que cumplía años y que estaba en una competencia deportiva, y regresaban por ese camino hacia Luján de Cuyo, de donde eran oriundos, informó el diario local Uno.

Si bien la fiesta con amigos estaba organizada para el próximo fin de semana, la madre y el papá de la joven querían tener un festejo en familia con la menor, pero no llegaron a su hogar en Chacras de Coria.

Un árbol cayó de lleno sobre su vehículo. Tras múltiples llamadas al servicio de emergencias 911 de testigos que alertaban sobre personas atrapadas en un rodado, acudieron al lugar efectivos de la Comisaría 18.ª, personal de Bomberos, Defensa Civil y ambulancias del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC), informaron los medios locales.

Al llegar al sitio, los equipos de rescate constataron que el árbol había golpeado de lleno a una camioneta BAIC, sobre todo en la parte delantera. En el interior del vehículo, los servicios de emergencia hallaron al conductor, identificado como Fabio, y a su mujer, Fabiana, fallecidos. Por su parte, la adolescente fue rescatada con lesiones en la cabeza y posibles fracturas, por lo que debió ser trasladada al Hospital Scaravelli, y otra mujer de 52 años, que había quedado atrapada en la parte trasera del habitáculo, fue liberada por los bomberos y derivada al Hospital de Tunuyán.

Debido a las intensas ráfagas de viento que afectaban la zona y al peligro latente de que se cayeran más ejemplares, las autoridades dispusieron cortes preventivos en las rutas nacionales 143 y 40 mientras se llevaban a cabo las labores de rescate y los peritajes correspondientes. Por disposición de la ayudante fiscal en turno, la escena del trágico accidente quedó preservada hasta la llegada de la Policía Científica, dándose inicio a las actuaciones de rigor para establecer con precisión las circunstancias del hecho.

Viajaba con sus padres a su hogar cuando un árbol cayó sobre el auto y mató a los mayores: era su cumpleaños número 15. captura de redes

En las horas posteriores al siniestro, las redes sociales se colmaron de mensajes de dolor, como el que emitió el Club San Pablo Futsal, donde juega la quinceañera: “Lamentamos el fallecimiento de los padres de nuestra jugadora”. “Toda la familia tricolor está con vos”, abrazaron con palabras a la hija de las víctimas fatales.