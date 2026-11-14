Viajaba en colectivo, el chofer frenó de golpe y se lesionó: la Justicia ordenó una indemnización de 27 millones de pesos

Una pasajera salió despedida de su asiento cuando un colectivo atravesó un reductor de velocidad y frenó en Comodoro Rivadavia. El golpe le provocó lesiones vertebrales y debió operarse. La Cámara de Apelaciones modificó el cálculo de la indemnización fijada inicialmente y elevó la condena a $27.051.888.

Qué resolvió la Justicia

El accidente ocurrió el 27 de enero de 2022, cuando la mujer viajaba por la avenida Alejandro Maíz, en la mencionada ciudad sureña. Según trascendió, el vehículo pasó por un reductor no señalizado y el conductor realizó dos frenadas bruscas. La pasajera se golpeó la cabeza y la espalda contra la estructura del colectivo.

El chofer la asistió y la trasladó al Hospital Regional. Las lesiones requirieron estudios y una intervención quirúrgica. Sin embargo, recién obtuvo el alta en marzo de 2023, pero quedó con una incapacidad física permanente del 15%.

El chofer se encargó de llevar a la pasajera accidentada al Hospital Regional

La afectada demandó a la empresa de transporte y a su aseguradora. En primera instancia se admitió el reclamo y se fijó una suma de $14,4 millones. Para calcular una parte de la reparación, el juez había tomado el salario mínimo porque entendió que no estaban acreditados los ingresos de la demandante.

Ambas partes apelaron. La empresa intentó desligarse de responsabilidad por el estado de la calle y la falta de señalización del reductor. La mujer cuestionó la cuantificación de su incapacidad y señaló que había documentación sobre sus ingresos.

A raíz de esto, la Sala 2 de la Cámara rechazó la defensa de la transportista y atendió el reclamo de la pasajera sobre el cálculo. Los jueces consideraron que los registros acreditaban un sueldo neto superior al salario mínimo utilizado en la sentencia anterior.

La decisión del 26 de junio de 2026 elevó el rubro por incapacidad de $9,7 millones a $22.358.759. A esa cifra se sumaron $3.943.128 por daño moral y $750.000 por gastos médicos. La condena total quedó en $27.051.888 y las costas de ambas instancias fueron impuestas a la empresa. La Cámara también revocó la capitalización de intereses que se había dispuesto de oficio en la decisión anterior.

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