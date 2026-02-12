Video: así fue el momento exacto en que una ruta colapsó en China

Un impactante colapso sorprendió en las últimas horas a los vecinos de Shanghái, China, cuando una calle completa cedió de forma repentina en medio de obras subterráneas. Las imágenes, difundidas en un informe de LN+, mostraron el momento exacto en que el asfalto se hunde y es “tragado” por un enorme pozo.

El derrumbe ocurrió en un sector donde se realizaban excavaciones para la construcción de una nueva estación de tren, lo que generó alarma inmediata por el riesgo estructural en la zona.

Un colapso repentino en plena obra

De acuerdo a lo que se informó, el hundimiento se produjo de manera súbita mientras avanzaban los trabajos. En el video se puede observar cómo algunos trabajadores intentaron correr para ponerse a salvo, pero el suelo cedió en cuestión de segundos y se llevó todo a su paso.

El área fue rápidamente acordonada por las autoridades ante la posibilidad de nuevos derrumbes.

No hubo víctimas fatales ni heridos de gravedad

Pese a la magnitud del colapso, las autoridades confirmaron que no se registraron muertos ni heridos. Algunos trabajadores resultaron afectados por la situación, pero no fue necesario trasladar a nadie al hospital.

El hecho generó preocupación por la seguridad de las obras en una de las ciudades más densamente pobladas del país.

Qué investigan las autoridades

El episodio quedó bajo investigación para determinar qué provocó el derrumbe. Entre las hipótesis que se analizan se encuentran posibles fallas en el soporte del terreno, vinculadas a la presión del agua subterránea, la compactación del suelo, o algún error en la excavación durante la obra.

Por el momento, la zona permanece cerrada mientras avanzan los peritajes y se evalúa el estado del subsuelo para evitar nuevos riesgos.