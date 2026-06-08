Video: así fue la violenta pelea a las trompadas e insultos entre taxistas y choferes de aplicaciones

Momentos de tensión y violencia se vivieron a primera hora de este lunes en el Concejo Deliberante de Mar del Plata cuando varios taxistas y choferes de apps se tomaron a golpes de puño en medio de la sesión que trató la regulación de las aplicaciones de viajes en la localidad.

Todo comenzó con insultos de ambas partes. Los gritos comenzaban a tomar el ambiente del espacio legislativo. No pasó demasiado tiempo hasta que, finalmente, los hombres de los dos grupos comenzaron a intercambiar empujones y trompadas. Uno de los agresores tomó a golpes a otro hasta dejarlo tendido sobre uno de los escritorios.

Escándalo en la sesión en el Concejo deliberante de Mar del Plata

Entre el griterío y el ruido de vasos y otros objetos que se caían, se escuchó a alguien decir “levantá la sesión y pedí seguridad para la próxima”.

El conflicto entre ambos grupos no es nuevo. Días atrás, los medios marplatenses habían informado que ocho taxistas de esa ciudad balnearia presentaron una demanda civil contra Uber, DiDi y Cabify con el fin de reclamarles una indemnización que, en conjunto, supera los $848.000.000, por considerar que existe competencia desleal entre las partes.

Los demandantes afirmaron en su presentación judicial que, en tanto ellos cumplen con todas las exigencias establecidas por la Municipalidad para prestar el servicio, los conductores de las aplicaciones funcionan en infracción a la Ordenanza 23.928, que desde 2019 prohíbe la utilización de plataformas de transporte de pasajeros que carezcan de autorización gubernamental.

En Bahía Blanca, también en disputa

A mediados de marzo de 2026, el intendente de Bahía Blanca, Federico Susbielles, firmó un decreto que le otorgó a los choferes de las aplicaciones de viajes una prórroga de un año para registrarse oficialmente en la comuna. La medida generó un masivo malestar entre los taxistas, que consideraron que ese aplazamiento los dejaba en desventaja.

Los taxistas y remiseros consideran que este decreto genera una “inequidad laboral” y competencia desleal, ya que a ellos se les exigen controles inmediatos, mientras que las apps obtienen un año de flexibilización.

Los abogados Gustavo Avellaneda y Ricardo Germani, que llevan adelante la demanda de más de 400 taxistas contra ese decreto comunal, explicaron, ante la consulta de LA NACION, que a comienzos de 2026 se había firmado una ordenanza para regular el servicio de transporte, luego del acuerdo entre taxistas, conductores de aplicaciones y la comuna, para que se conformara un registro único para todos los trabajadores, con los mismos derechos y obligaciones.

En el centro porteño los conductores de apps deben ajustarse a las normas de taxis y remises

Un mes atrás, la Justicia porteña dictó un fallo que obliga a los conductores que trabajan mediante aplicaciones como Uber, Cabify o DiDi a cumplir los mismos requisitos a los exigidos para taxis y remises; entre otros, la obtención de licencia profesional y la contratación de seguros específicos para el traslado de pasajeros.

La decisión fue tomada por la Sala 2 de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo, Tributario y de Relaciones de Consumo de la Ciudad en el expediente n.º 3065/2016, cuya sentencia definitiva había sido dictada el 30 de abril de 2026.

El caso se tramitó durante más de diez años y expuso el conflicto entre, por un lado, representantes de taxis y remises, que reclamaban restricciones a las plataformas digitales por considerar que operaban por fuera del régimen vigente, y, por el otro, usuarios y conductores de estas aplicaciones, quienes argumentaban que, al no haber una regulación específica, nadie podía exigirles los mismos requisitos que se le exigen al sistema tradicional.