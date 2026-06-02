Un grupo de ocho taxistas demanda a las apps de viajes y reclama $848.000.000 en indemnización

En medio de la disputa todavía vigente en diversos puntos del país entre choferes de taxi y apps de viaje, ocho taxistas de la ciudad de Mar del Plata presentaron una demanda civil contra Uber, DiDi y Cabify con el fin de reclamarles una indemnización que, en conjunto, supera los $848.000.000. Consideran que existe competencia desleal entre ambas partes.

Según informó el medio local 0223, los demandantes afirmaron en su presentación judicial que, en tanto ellos cumplen con todas las exigencias establecidas por la Municipalidad para prestar el servicio, los conductores de las aplicaciones funcionan en infracción a la Ordenanza 23.928, que desde 2019 prohíbe la utilización de plataformas de transporte de pasajeros que carezcan de autorización gubernamental.

Taxistas demandaron a las aplicaciones de viajes por competencia desleal. Brando

Los taxistas indicaron que, desde 2020, notaron un claro receso en la cantidad de viajes, lo que derivó no solo en menos ingresos económicos para ellos, sino que afectó su estado de ánimo. Para los demandantes, existe una competencia desleal entre ambas partes.

La demanda incluye distintos rubros indemnizatorios. Por daño moral, cada uno de los taxistas reclama $10.000.000; por daño psicológico, $1.000.000; y por lucro cesante, otros $15.000.000. Sin embargo, el monto más importante corresponde al reclamo por la pérdida de valor de las licencias de taxi, concepto por el cual solicitan $80.000.000 para cada chofer, con un total de $106.000.000 por cada uno de los ocho demandantes, que suma entre todos $848.000.000. Todo esto sin contemplar intereses.

Días atrás, la Federación Nacional de Conductores de Taxi y Delegación Mar del Plata manifestó su fuerte rechazo al proyecto presentado por el bloque de La Libertad Avanza, que propone unificar el sistema de taxis y apps de transporte. Mauro V. Rizzi - LA NACION

Además de la indemnización económica, los demandantes solicitaron que la Justicia ordene a las aplicaciones Uber, DiDi y Cabify que cesen sus operaciones en el municipio de General Pueyrredón hasta tanto no cuenten con habilitación local. La presentación judicial fue realizada ante dos juzgados, pero como ambos organismos se declararon incompetentes, el caso llegó a la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, que deberá resolver a qué juzgado le corresponde llevar adelante el expediente.

Días atrás, la Federación Nacional de Conductores de Taxi y Delegación Mar del Plata manifestó su fuerte rechazo al proyecto presentado por el bloque de La Libertad Avanza, que propone unificar el sistema de taxis y apps de transporte. La iniciativa propone cambios trascendentales como la eliminación del requisito de antigüedad de los vehículos, prohíbe las motos y elimina la regulación estatal sobre las tarifas de taxis y remises.