Video: el decano de una reconocida universidad reveló cuáles son las carreras más demandadas en la actualidad

El decano de la Facultad Regional Buenos Aires de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), Guillermo Oliveto, dijo en LN+ que “en el país la formación en ciencias duras es muy mala”

Cuáles son las carreras más solicitadas en la actualidad
María Bessone

El auge de las carreras “duras” en la Argentina tiene una doble justificación: salarios millonarios y una demanda que cada día crece más. Guillermo Oliveto, ingeniero industrial y decano de la Facultad Regional Buenos Aires de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), visitó los estudio de LN+ y aseguró que “las carreras más demandadas son las vinculadas a las ciencias duras como la informática y la electrónica“.

Guillermo Oliveto, decano de la UTN Buenos Aires
Guillermo Oliveto, decano de la UTN Buenos Aires

Indudablemente la carrera más demandada es ingeniería en sistemas de información. En nuestra facultad tenemos 15.000 alumnos y más de 7.000 estudian eso", detalló Oliveto. “Después le siguen ingeniería industrial e ingeniería electrónica“, agregó.

Según Oliveto, “ya desde el segundo año, los estudiantes empiezan a ser demandados por el mercado laboral y avanzan en la carrera con trabajos consolidados en la especialidad”. “Y eso es muy bueno, porque adquieren experiencia y los mejora como profesionales de la ingeniería”, puntualizó.

Las tres carreras más buscadas en 2025
Las tres carreras más buscadas en 2025

“En el país, en general, la formación en ciencias duras no es buena y eso se nota”, apuntó el ingeniero industrial. Consultado sobre el cuadro de situación, manfiestó que “desde hace tiempo nosotros tenemos un curso de introducción a la facultad, apoyada por un aula virtual y por tutorías, con una pequeña diferencia: años atrás era para refrescar conocimientos del secundario. Hoy, tenemos que dictar determinados conocimientos del secundario”.

El rango salarial de las carreras más demandadas
El rango salarial de las carreras más demandadas

Respecto a los salarios, la escala en esos rubros va desde los $1.500.000 hasta los $8.000.000, y los estudiantes son solicitados tanto por empresas locales como internacionales.

En relación a las problemáticas de estudiar y trabajar al mismo tiempo, Oliveto dijo: “En promedio, estas carreras tienen una duración de cinco años. Luego, la ralentización de ese período, muchas veces está relacionado con el mercado laboral, y otro porcentaje, un poco menor, vinculado con la deserción o la escasa preparación: eso genera desmotivación".

Desde la óptica de Oliveto, “de todas formas eso no es tiempo perdido, ya que, a la larga, van a tener una carrera más sólida”.

Por último, el decano mencionó un proyecto que busca incentivar a más alumnos. “Se trata de una serie de programas de trayecto formativo en donde le armamos un camino al estudiante para que pueda recibir una certificación que le permite empleabilidad, y eso, al mismo tiempo, lo motive a continuar estudiando”, concluyó.

