26 de agosto de 2020

La previa del rechazo del Gobierno nacional al protocolo de regreso a las aulas para 6500 chicos de la Ciudad que no tuvieron contacto con la escuela, ya sea por problemas de conectividad o de falta de apoyo de los padres, contó con una particularidad: la viralización de un Zoom en el que el Ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, en diálogo con gremios docentes, padres y organizaciones, planteó la discusión como una disputa entre "ellos" (en relación al Gobierno porteño) y "nosotros" (en referencia al Ejecutivo nacional y los gremios).

El zoom del ministro Trotta con gremios docentes, padres y agrupaciones

"Ellos van a querer discutir con la política y tenemos que hacer que discutan con las mamás, con los papás, con las cooperadoras, con los maestros, porque es ahí donde ellos van a pagar un costo social. Porque el discurso que tienen es un discurso falaz. Ahí tenemos que desnudar ciertas cuestiones. Por eso yo confío mucho en ustedes, que nos ayuden a fortalecer la agenda educativa. Y cuando nos equivocamos, les pedimos que nos hagan saber que nos equivocamos", afirmó Trotta, en esas imágenes a las que tuvo acceso este medio.

Hoy, durante un encuentro con periodistas y ante la consulta de LA NACION, Trotta negó que sus palabras hayan sido en clave electoral. "Ellos, por la Ciudad, quieren discutir con los sindicatos. Yo me refería a las madres, diciéndoles organícense y planteen su oposición de manera constante. Es un activo escuchar a todos los actores del sistema. Escuchamos cuestionamientos que en privado mantiene un planteo y en público otra", afirmó.

"No es una cuestión de afinidad o no con un Gobierno particular. Esto mismo sería nuestra posición si sería un Gobierno más afín. Venimos sosteniendo esta posición. No es improvisación. Es la realidad que nos impone la pandemia", aclaró.

El primer rechazo de la medida que apuntaba a tomar la Ciudad vino desde los gremios, en especial UTE y CTERA, que la consideraron "discriminatoria" ya que el hecho de que esos 6500 alumnos se trasladen con su guardapolvo por la Ciudad es una muestra de que pertenecen a un sector vulnerable. "Esto no es una vuelta a clase sino abrir la escuela como si fuese un cíber. Además se plantea un escenario de discriminación al chico porque al estar yendo a la clase en plena pandemia demuestra que se trata de alguien de bajos recursos", sostuvo la Secretaria General de UTE-CTERA, Angélica Graciano, en declaraciones a Rock and Pop.