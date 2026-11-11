Video: la versión de “Alma Misionera” que emocionó al papa León XIV en el encuentro con jóvenes
El Sumo Pontífice acompañó el canto de la multitud y se unió en algunas estrofas de esta canción de entrega y vocación misionera
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Ante una multitud en el Monumento de los Españoles, el papa León papa León XIV se dirigió a las millones de personas que estaban en la vigilia joven con un emotivo discurso que invitó a la reflexión.
Sin embargo, el momento más emotivo llegó al final del encuentro, cuando el coro cantó “Alma Misionera” y el Sumo Pontífice, visiblemente emocionado, también se unió en algunas estrofas de la canción.
Junto al arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, mientras el cielo se iluminaba con fuegos artificiales que anunciaban el final del encuentro, el Pontífice se mostró sonriente y acompañó el canto de la multitud, mientras millones de personas entonaban la canción, que representa la entrega y la vocación misionera.
La selección de este tema no es casualidad: desde hace años, “Alma misionera” resuena como un verdadero emblema para la comunidad creyente a nivel global, pues sus estrofas transmiten una profunda vocación de fe, servicio y dedicación al prójimo.
El mensaje de León XIV ante una multitud de jóvenes
Este martes por la noche, el papa León XIV se encontró con miles de jóvenes en el Monumento de los Españoles en Palermo, exhortándolos a no permitir que nada ni nadie les arrebate la libertad y a cuidarse de “ídolos que reclaman adoración” como el éxito, el dinero, la apariencia y el placer desenfrenado. Advirtió sobre negocios que ofrecen “placeres que esclavizan”, como la pornografía y las sustancias adictivas, e invitó a “no arrodillarse ante aquello que no puede dar vida”.
Durante el encuentro, el Pontífice respondió preguntas de jóvenes. A Agustina Flores, quien consultó sobre la frustración en el voluntariado, le aconsejó no perder la esperanza y confiar en que Dios cuida los frutos sembrados. A Franco Pugliese, sobre cómo integrar la fe y la vida cotidiana, le sugirió vivir todas las actividades “con el amor del Señor”, evitando llevar “dos vidas”.
También se escucharon testimonios, como el de Agustín Schinca, quien relató su recuperación de las adicciones, y Guadalupe Echavarría, quien compartió su camino de discernimiento hacia la vida religiosa.
Además, el Papa recordó la frase de Francisco “Todos, todos, todos” y la aplicó a la fe (“todos hacia Cristo, con Cristo, como Cristo”), anunciando la bendición de una cruz para las comunidades y su visita a Luján.
Letra de la canción “Alma Misionera”
Señor
Toma mi vida nueva
Antes de que la espera
Desgaste años en mí
Estoy
Dispuesto a lo que quieras
No importa lo que sea
Tú llámame a servir
Llévame donde los hombres
Necesiten Tus palabras
Necesiten Tus ganas de vivir
Donde falte la esperanza
Donde falte la alegría
Simplemente
Por no saber de ti
Te doy
Mi corazón sincero
Para gritar sin miedo
Lo hermoso que es Tu amor
Señor
Tengo alma misionera
Condúceme a la tierra
Que tenga sed de Dios
Llévame donde los hombres
Necesiten Tus palabras
Necesiten Tus ganas de vivir
Donde falte la esperanza
Donde falte la alegría
Simplemente
Por no saber de ti
Y así
En marcha iré cantando
Por pueblos predicando
Tu grandeza, Señor
Tendré
Mis brazos sin cansancio
Tu historia entre mis labios
Y fuerza en la oración
Llévame donde los hombres
Necesiten Tus palabras
Necesiten Tus ganas de vivir
Donde falte la esperanza
Donde falte la alegría
Simplemente
Por no saber de ti
Llévame donde los hombres
Necesiten Tus palabras
Necesiten Tus ganas de vivir
Donde falte la esperanza
Donde falte la alegría
Simplemente
Por no saber de ti
Simplemente
Por no saber de ti
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