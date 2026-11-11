Video: la versión de “Alma Misionera” que emocionó al papa León XIV en el encuentro con jóvenes

Ante una multitud en el Monumento de los Españoles, el papa León papa León XIV se dirigió a las millones de personas que estaban en la vigilia joven con un emotivo discurso que invitó a la reflexión.

Sin embargo, el momento más emotivo llegó al final del encuentro, cuando el coro cantó “Alma Misionera” y el Sumo Pontífice, visiblemente emocionado, también se unió en algunas estrofas de la canción.

Junto al arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, mientras el cielo se iluminaba con fuegos artificiales que anunciaban el final del encuentro, el Pontífice se mostró sonriente y acompañó el canto de la multitud, mientras millones de personas entonaban la canción, que representa la entrega y la vocación misionera.

La emotiva versión de "Alma Misionera" que cautivó al papa León XIV

La selección de este tema no es casualidad: desde hace años, “Alma misionera” resuena como un verdadero emblema para la comunidad creyente a nivel global, pues sus estrofas transmiten una profunda vocación de fe, servicio y dedicación al prójimo.

El mensaje de León XIV ante una multitud de jóvenes

Este martes por la noche, el papa León XIV se encontró con miles de jóvenes en el Monumento de los Españoles en Palermo, exhortándolos a no permitir que nada ni nadie les arrebate la libertad y a cuidarse de “ídolos que reclaman adoración” como el éxito, el dinero, la apariencia y el placer desenfrenado. Advirtió sobre negocios que ofrecen “placeres que esclavizan”, como la pornografía y las sustancias adictivas, e invitó a “no arrodillarse ante aquello que no puede dar vida”.

Durante el encuentro, el Pontífice respondió preguntas de jóvenes. A Agustina Flores, quien consultó sobre la frustración en el voluntariado, le aconsejó no perder la esperanza y confiar en que Dios cuida los frutos sembrados. A Franco Pugliese, sobre cómo integrar la fe y la vida cotidiana, le sugirió vivir todas las actividades “con el amor del Señor”, evitando llevar “dos vidas”.

Vigilia con jóvenes de el Papa León XIV en el Monumento a los Españoles en Palermo. Caba Aníbal Greco - La Nación

También se escucharon testimonios, como el de Agustín Schinca, quien relató su recuperación de las adicciones, y Guadalupe Echavarría, quien compartió su camino de discernimiento hacia la vida religiosa.

Además, el Papa recordó la frase de Francisco “Todos, todos, todos” y la aplicó a la fe (“todos hacia Cristo, con Cristo, como Cristo”), anunciando la bendición de una cruz para las comunidades y su visita a Luján.

Letra de la canción “Alma Misionera”

Señor

Toma mi vida nueva

Antes de que la espera

Desgaste años en mí

Estoy

Dispuesto a lo que quieras

No importa lo que sea

Tú llámame a servir

Llévame donde los hombres

Necesiten Tus palabras

Necesiten Tus ganas de vivir

Donde falte la esperanza

Donde falte la alegría

Simplemente

Por no saber de ti

Te doy

Mi corazón sincero

Para gritar sin miedo

Lo hermoso que es Tu amor

Señor

Tengo alma misionera

Condúceme a la tierra

Que tenga sed de Dios

Llévame donde los hombres

Necesiten Tus palabras

Necesiten Tus ganas de vivir

Donde falte la esperanza

Donde falte la alegría

Simplemente

Por no saber de ti

Y así

En marcha iré cantando

Por pueblos predicando

Tu grandeza, Señor

Tendré

Mis brazos sin cansancio

Tu historia entre mis labios

Y fuerza en la oración

Llévame donde los hombres

Necesiten Tus palabras

Necesiten Tus ganas de vivir

Donde falte la esperanza

Donde falte la alegría

Simplemente

Por no saber de ti

Llévame donde los hombres

Necesiten Tus palabras

Necesiten Tus ganas de vivir

Donde falte la esperanza

Donde falte la alegría

Simplemente

Por no saber de ti

Simplemente

Por no saber de ti