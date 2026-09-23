Video: nacieron cuatro cachorros de aguará guazú en un parque nacional de Córdoba

Cámaras de rastreo instaladas en el Parque Nacional Ansenuza, en Córdoba, registraron a una hembra de aguará guazú cuidando a sus cuatro cachorros recién nacidos. El hallazgo ocurrió gracias al seguimiento de un collar que le colocó en abril la Administración de Parques Nacionales para monitorearla.

La iniciativa de seguimiento, impulsada por la organización ambiental Aves Argentinas y la Secretaría de Ambiente cordobesa, permitió obtener imágenes de las crías. Las cámaras, que están dispuestas en los sectores más frecuentados por la hembra, mostraron cómo traslada a sus crías una por una entre distintos refugios.

El video que compartió el parque en sus rede sociales

Este movimiento constante responde a la necesidad de proteger a los cachorros frente a posibles depredadores de la zona, entre los que figuran el gato montés, el pecarí de collar y el zorro gris. Como la madre debe alejarse varias veces al día para buscar alimento, los dispositivos comprobaron que el padre permanece cerca y colabora en el cuidado de las crías.

Según los equipos de investigación, este tipo de asistencia compartida favorece las posibilidades de supervivencia de los animales.

La tenencia compartida de cachorros ayuda a la supervivencia del animal

El proceso de seguimiento de la hembra, de aproximadamente tres años, empezó cuando especialistas la capturaron con jaulas trampa —sin causarle ningún daño—. En esa ocasión, el personal técnico le realizó controles sanitarios, tomó muestras y le colocó el dispositivo de rastreo antes de devolverla a su hábitat natural.

Las tareas permiten analizar de forma continua los desplazamientos, las zonas de alimentación y las áreas de cría de la pareja en la región. La presencia del aguará guazú, declarado Monumento Natural en Córdoba, funciona como un indicador de ambientes bien conservados en los pastizales y bañados del centro y norte del país.

El aguará guazú es monumento natural en Córdoba (Fuente; Gentileza)

La especie

El aguará guazú es el animal de mayor tamaño de su grupo en Sudamérica. Su cuerpo presenta un pelaje rojizo anaranjado, con la garganta, el interior de las orejas y el extremo de la cola blancos, mientras que el hocico, la crin del cuello y la parte inferior de las patas son negros.

Las extremidades largas le permiten desplazarse en suelos flojos e inundables debido a una unión especial en las almohadillas de sus patas. De hábitos predominantemente nocturnos y crepusculares, suele recorrer hasta 30 kilómetros durante la noche para buscar comida.

Su dieta omnívora incluye cuises, otros roedores pequeños, frutos e insectos, y en menor medida aves, reptiles, anfibios y peces. La especie camina con un andar particular conocido como ambladura, en el que avanza de manera simultánea con las patas del mismo lado.

Suele vivir en forma solitaria o en parejas que comparten un área de entre 25 y 30 kilómetros cuadrados, la cual delimitan mediante marcas olfativas y vocalizaciones. Las crías nacen con una coloración oscura, casi negra, y necesitan un período de lactancia de entre tres y cuatro meses antes de comenzar a aprender las técnicas de caza.