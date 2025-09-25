Video: se incendió un camión en la Panamericana y hay demoras en el tránsito

A primera hora de este jueves, circular por la autopista Panamericana se volvió un desafío luego de que, por razones que aún se desconocen, un camión se prendiera fuego a un lado de la traza. El episodio generó largas demoras en el tránsito en dirección a la ciudad de Buenos Aires y todavía sigue muy cargada la vía.

El incidente vial que provocó las largas filas de rodados en dirección al centro porteño ocurrió a la altura del kilómetro 32, según puso saber LA NACION de fuentes de Autopistas del Sol, a cargo de la concesión de la Panamericana. Uno de los carriles quedó afectado por el incendio y las tareas de los bomberos en el lugar.

Impactante incendio de un camión en Panamericana: dejó una línea de fuego en el asfalto

De acuerdo al registro fílmico que tomaron testigos que transitaba por el acceso norte, unos pocos metros antes del camión que se incendiaba había una línea de fuego que llegaba hasta el rodado. Otras personas grabaron más tarde los restos del vehículo tomado por las llamas.

Video: se incendió un camión en la Panamericana y hubo demoras en el tránsito

Aunque el tránsito fue liberado cerca de las 8.30, las demoras persisten para circular desde la zona norte de la provincia de Buenos Aires hacia la Capital Federal.

🗣️⚠️#AlertadeTránsito: 𝗟𝗜𝗕𝗘𝗥𝗔𝗗𝗢 al tránsito 📌📍 Acceso Norte, KM 32. Sentido a CABA. Circule con precaución. #AuSol https://t.co/sCZBgidAxl — AUTOPISTAS DEL SOL (@AuSol_AR) September 25, 2025

Choques en las calles porteñas

En la mañana de este jueves se sucedieron una serie de accidentes viales. En Ayacucho al 900, entre Paraguay y Marcelo T. de Alvear, un micro escolar con niñas y niños chocó y siete menores, de entre 6 y 12 años, debieron ser atendidos por algunas heridas leves, aunque no fue necesario su traslado, informó el SAME.

En el cruce de la avenida Figueroa Alcorta con Austria tres vehículos protagonizaron un choque en cadena. Cuatro personas, el conductor de taxi y su pasajera y un automovilista y su acompañante, fueron atendidos. El taxista, de 52 años, y la mujer que viajaba con él, fueron trasladados al Hospital Fernández por sufrir un latigazo en la cervical producto de la colisión.