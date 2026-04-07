Dónde retirar el Telepase para usar en las autopistas y rutas nacionales

El sistema TelePASE permite pagar peajes sin detener el vehículo en autopistas del AMBA y rutas nacionales, agilizando el tránsito y evitando el uso de efectivo. Adherirse es gratuito y se puede hacer completamente online, y luego el usuario puede elegir retirar el dispositivo en un punto habilitado o recibirlo en su domicilio. Por eso, es necesario conocer los distintos puntos de la red que están distribuidos por todo el país.

El dispositivo se puede recibir por correo o retirarlo en distintos puntos (Foto: X)

Cómo obtener el TelePASE paso a paso

Para obtener el dispositivo TelePASE hay que completar un proceso simple a través de la plataforma de autogestión online.

Ingresar a la web oficial y completar el formulario de adhesión.

Registrar el vehículo y elegir el medio de pago .

. Seleccionar cómo recibir el dispositivo: retiro en un punto de colocación o envío a domicilio.

Una vez finalizado el trámite, el sistema habilitará el TelePASE entre 72 y 96 horas hábiles después de recibir o retirar el dispositivo.

Dónde retirar el TelePASE gratis

Los conductores que prefieran retirar el dispositivo personalmente pueden hacerlo sin costo en diferentes puntos habilitados:

Cabinas de peaje

Se puede retirar el TelePASE sin cargo en cabinas de peaje de Autopistas Urbanas S.A. (AUSA).

Centros de colocación en autopistas

También hay puntos de colocación gratuitos ubicados en distintas autopistas, donde el dispositivo se entrega e instala en el vehículo.

Puntos de colocación cercanos

Existen además centros de instalación ubicados en otras zonas de la ciudad o del conurbano. En estos casos, el servicio tiene un costo de $8.500 por vehículo.

En todo el país hay más de 300 puntos de colocación disponibles para retirar o instalar el TelePASE.

Medios de pago habilitados

El sistema permite pagar peajes con distintos métodos:

Prepago

Saldo en Mercado Pago.

Tarjetas de crédito

Visa

Mastercard

American Express

Cabal

Tarjetas de débito

Visa

Una vez vinculado el medio de pago, el peaje se cobra automáticamente cada vez que el vehículo pasa por una cabina habilitada.

El Telepase se puede usar en autopistas del AMBA y rutas nacionales (Foto: Gemini)

Cómo usar TelePASE por primera vez

Para circular correctamente por las cabinas de TelePASE es importante respetar algunas reglas.

Para autos y vehículos pesados

El dispositivo debe estar pegado en el interior del parabrisas .

. Solo se debe avanzar con luz verde del semáforo .

. La velocidad máxima al pasar por el peaje es 20 km/h .

. Mantener 20 metros de distancia con el vehículo de adelante.

Para motos

El dispositivo debe colocarse en el parabrisas, deflector de viento u óptica delantera .

. Avanzar únicamente con luz verde .

. La velocidad máxima es 10 km/h .

. Mantener 20 metros de distancia y utilizar vías habilitadas para motos.

Es muy conveniente utilizar este método al circular en auto (Foto: telepase.com.ar)

Por qué conviene usarlo

TelePASE es un sistema electrónico que permite pagar peajes sin detener el vehículo mediante un dispositivo adherido al parabrisas. El sistema identifica automáticamente el vehículo y descuenta el importe del medio de pago elegido.

Entre sus principales ventajas se destacan:

Menos tiempo en peajes

Pago automático sin efectivo

Tránsito más fluido en autopistas

Adhesión gratuita y online

Gracias a estos beneficios, cada vez más conductores optan por este sistema para circular por autopistas y rutas con peaje en Argentina.