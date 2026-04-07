Dónde retirar el Telepase para usar en las autopistas y rutas nacionales
Adherirse es gratuito y se puede hacer completamente online; el usuario puede elegir retirar el dispositivo en un punto habilitado o recibirlo en su domicilio
- 3 minutos de lectura'
El sistema TelePASE permite pagar peajes sin detener el vehículo en autopistas del AMBA y rutas nacionales, agilizando el tránsito y evitando el uso de efectivo. Adherirse es gratuito y se puede hacer completamente online, y luego el usuario puede elegir retirar el dispositivo en un punto habilitado o recibirlo en su domicilio. Por eso, es necesario conocer los distintos puntos de la red que están distribuidos por todo el país.
Cómo obtener el TelePASE paso a paso
Para obtener el dispositivo TelePASE hay que completar un proceso simple a través de la plataforma de autogestión online.
- Ingresar a la web oficial y completar el formulario de adhesión.
- Registrar el vehículo y elegir el medio de pago.
- Seleccionar cómo recibir el dispositivo: retiro en un punto de colocación o envío a domicilio.
Una vez finalizado el trámite, el sistema habilitará el TelePASE entre 72 y 96 horas hábiles después de recibir o retirar el dispositivo.
Dónde retirar el TelePASE gratis
Los conductores que prefieran retirar el dispositivo personalmente pueden hacerlo sin costo en diferentes puntos habilitados:
Cabinas de peaje
Se puede retirar el TelePASE sin cargo en cabinas de peaje de Autopistas Urbanas S.A. (AUSA).
Centros de colocación en autopistas
También hay puntos de colocación gratuitos ubicados en distintas autopistas, donde el dispositivo se entrega e instala en el vehículo.
Puntos de colocación cercanos
Existen además centros de instalación ubicados en otras zonas de la ciudad o del conurbano. En estos casos, el servicio tiene un costo de $8.500 por vehículo.
En todo el país hay más de 300 puntos de colocación disponibles para retirar o instalar el TelePASE.
Medios de pago habilitados
El sistema permite pagar peajes con distintos métodos:
Prepago
- Saldo en Mercado Pago.
Tarjetas de crédito
- Visa
- Mastercard
- American Express
- Cabal
Tarjetas de débito
- Visa
Una vez vinculado el medio de pago, el peaje se cobra automáticamente cada vez que el vehículo pasa por una cabina habilitada.
Cómo usar TelePASE por primera vez
Para circular correctamente por las cabinas de TelePASE es importante respetar algunas reglas.
Para autos y vehículos pesados
- El dispositivo debe estar pegado en el interior del parabrisas.
- Solo se debe avanzar con luz verde del semáforo.
- La velocidad máxima al pasar por el peaje es 20 km/h.
- Mantener 20 metros de distancia con el vehículo de adelante.
Para motos
- El dispositivo debe colocarse en el parabrisas, deflector de viento u óptica delantera.
- Avanzar únicamente con luz verde.
- La velocidad máxima es 10 km/h.
- Mantener 20 metros de distancia y utilizar vías habilitadas para motos.
Por qué conviene usarlo
TelePASE es un sistema electrónico que permite pagar peajes sin detener el vehículo mediante un dispositivo adherido al parabrisas. El sistema identifica automáticamente el vehículo y descuenta el importe del medio de pago elegido.
Entre sus principales ventajas se destacan:
- Menos tiempo en peajes
- Pago automático sin efectivo
- Tránsito más fluido en autopistas
- Adhesión gratuita y online
Gracias a estos beneficios, cada vez más conductores optan por este sistema para circular por autopistas y rutas con peaje en Argentina.
Otras noticias de Autopista panamericana
Accesos a la Capital. Aumentos del 40%, penalidad al efectivo y peajes sin barreras en las autopistas del Sol y del Oeste
Fallo. Autopistas del Sol: la Justicia cerró una causa penal contra la empresa, pero la mantuvo abierta para exfuncionarios
Increíble. Salió del taller con un auto valuado en 180 mil dólares, se quedó en la Panamericana y lo chocaron
- 1
Se rompió una montaña rusa en el Parque de la Costa y decenas de personas quedaron colgadas 20 minutos
- 2
Quiénes eran Mariano Robles y Solana Albornoz, la pareja que murió atrapada en su auto en el temporal en Tucumán
- 3
Frei Gilson, el cura brasileño que atrae multitudes para rezar el rosario de madrugada en internet
- 4
Caso anestesistas: el director del hospital Fernández aseguró que “nunca vio recuperarse a un paciente que consume opioides”