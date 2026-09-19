Video: una mujer salió al balcón en toalla para ver a Milei en su visita a Bahía Blanca

Una mujer protagonizó un momento viral durante la visita del presidente Javier Milei a la ciudad bonaerense de Bahía Blanca cuando salió al balcón de un departamento en toalla para ver al mandatario, que estaba haciendo una recorrida.

El desembarco del libertario en territorio bonaerense tuvo lugar el viernes. Primero visitó tres empresas alcanzadas por el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI). A su vez, para la tarde estaba pactado un encuentro con militantes. La comitiva viajó acompañado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Diego Santilli; el secretario de Comunicación y Medios, Fabián Fernández; y el diputado nacional Sebastián Pareja.

En ese marco, militantes y referentes de La Libertad Avanza (LLA) locales comenzaron a concentrarse en las inmediaciones del Hotel Land Plaza por la tarde. En medio de un estricto operativo policial, Milei saludó a quienes lo esperaban. Horas más tarde, se hizo viral en las redes sociales un video de una mujer en un balcón que, tras bañarse, salió para ver al Presidente.

En la visita de Milei a Bahía Blanca, una mujer salió al balcón en toalla para verlo

La mujer llevaba un toallón en la cabeza para secar su pelo y otra toalla cubría su cuerpo. A su lado estaba otro joven que registraba la escena.

La convocatoria había sido fijada para las 16.30 y el Presidente llegó pasadas las 17, publicó el medio bahiense La Brújula. También estuvo presente un grupo identificado como Las Fuerzas del Cielo, que responde a la tropa digital de Daniel Parisini (el tuitero libertario conocido como el Gordo Dan) y del asesor presidencial Santiago Caputo.

Las Fuerzas del Cielo bancando Javier Milei en Bahía Blanca 💪🏻💪🏻💪🏻 pic.twitter.com/ICrIQq5vTi — Diego de Cascos (@diegodecascos) September 18, 2026

Cientos de personas se acercaron con banderas, pancartas y al grito de “Viva la libertad, carajo”. También se acercaron residentes de Punta Alta, Laprida y Tres Arroyos. Entre los dirigentes locales se vio al diputado provincial Oscar Liberman y a los concejales Felipe Ferrández, Mauro Reyes, Franca Grippo, Fernando Compagnoni y Marité Gonard, publicó el diario La Nueva.

Sobre las 18, Milei emprendió el regreso a Buenos Aires.

Se trató de la tercera vez que el Presidente visita Bahía Blanca en su mandato. Las otras dos ocurrieron en los trágicos temporales que causaron destrozos y muertos en la ciudad, el primero en diciembre del 2023 y el segundo en marzo del 2025.