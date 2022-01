Viernes complicado para viajar: no funcionan tres líneas de subte ni el Premetro por una medida de fuerza gremial

El último día laboral de la semana comienza con complicaciones a causa de una medida gremial no anunciada previamente que paralizó gran parte del servicio de subtes de la ciudad de Buenos Aires. Las líneas C, D, E y el Premetro no operan esta mañana debido a una protesta organizada por la Unión Tranviarios Automotor (UTA).

De acuerdo con lo confirmado por Metrovías, empresa que opera la red, a LA NACION, se trata de una medida “sorpresiva”. En la estación de Constitución, cabecera de la línea C, un cartel anuncia el paro de los trabajadores y explica: “Servicio interrumpido por medida de fuerza gremial”.

Desde el sitio oficial de la UTA, por su parte, hay un breve comunicado respecto de la protesta que indica: “Último momento: Subtes. 28 enero, 2022. Con una medida de acción directa los trabajadores de la línea C de Subterráneos de Buenos Aires nucleados en UTA iniciamos un reclamo a fin de obtener respuestas urgentes de la empresa ¡Ampliaremos!”.

Por su parte, en un comunicado, la empresa Emova, que en septiembre firmó el contrato para la operación del servicio de subte y Premetro, informó que realizó “la denuncia correspondiente ante las autoridades laborales” y que desde el Ministerio de Trabajo “citaron a una audiencia que se desarrollará a las 9 horas de hoy”.

Además, destacaban que se sorprendían por “la medida irracional” ya que se vienen “manteniendo comunicaciones frecuentes con la UTA”.

En el comunicado, la empresa explicaba que la medida de fuerza se debe a una interna entre los empleados de la UTA y de otro sindicato ya que estos últimos concursan para nuevos cargos.

“La medida de acción directa que afecta la normal prestación del servicio intenta justificarse como protesta por la participación de empleados de la compañía que integran otro sindicato, a concursos por nuevos cargos”, detalló Emova.

Así, la empresa argumentó que sus “acciones en materia de Recursos Humanos se desarrollan respetando el marco legal y los convenios vigentes, sin exclusión o discriminación alguna por razones sindicales”.

El comunicado de Emova Emova

Cerca de las 7 de la mañana, una delegada de la UTA, Valeria Luis, aseguró a Radio La Red que aún no habían sido citados los representantes gremiales y expresó: “Ellos [por Emova] sabrán con quién hacen negociaciones, acá hay un único sindicato que es la UTA, si la empresa está diciendo eso es una falta de respeto a los trabajadores y al público usuario porque somos nosotros los que tenemos tres años dentro del sindicato”.

Ante la consulta de si iban a acceder a la reunión, que seria en la subsecretaría de Trabajo, dijo: “Siempre estamos dispuestos al diálogo”.

La red de subtes es uno de los medios de transporte más utilizados en la Ciudad, por la que se mueven cientos de miles de personas que viven aquí y también las que llegan desde el conurbano bonaerense. Son muchos los usuarios afectados por estas horas que, por ejemplo en Constitución, inundan las filas de los colectivos.

Noticia en desarrollo