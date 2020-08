Villa Mascardi: "Tenemos miedo", el pedido de una víctima de los ataques

Diego Frutos es el dueño de la cabaña La Cristalina, que hace tres semana fue vandalizada Crédito: Ministerio de Seguridad de Río Negro

Laureana Fuentes Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 25 de agosto de 2020 • 19:09

SAN CARLOS DE BARILOCHE.- La delicada situación que se vive en Villa Mascardi, a unos 35 kilómetros de esta ciudad, continúa con denuncias de agresiones. Si bien se incrementó la seguridad policial, hubo un nuevo incidente el domingo cuando uno de los propietarios arribó a su vivienda desde Buenos Aires. Se trata de la cabaña La Cristalina, donde hace tres semanas se registró el incendio de una parte de la vivienda, así como roturas de puertas y ventanas. Las autoridades provinciales insisten en que es el gobierno nacional el que debe dar una respuesta.

En esta oportunidad, el hecho no pasó a mayores debido a que el vecino pudo avisar de inmediato a un patrullero que pasaba muy cerca del lugar. Diego Frutos, el dueño de La Cristalina, contó a LA NACIÓN que el domingo pasado cuando intentaba llegar a la vivienda, junto con su mujer, un grupo de tres encapuchados quisieron atacar su auto. Luego, huyeron entre la vegetación.

"Estábamos llegando después de todo lo ocurrido hace tres semanas, y cuando encaramos la trepada desde la ruta, veo que se acercan tres encapuchados amenazando y como amagando que nos tiraban piedras con una especie de boleadora, así que de inmediato volanteé y volví a la ruta", detalló. Y agregó: "A escasos metros encontré al patrullero que pidió refuerzos y nos acompañaron para poder llegar a nuestra propia casa".

"No podemos dormir"

La cabaña La Cristalina está situada en el kilómetro 2004 de la Ruta Nacional 40 sur, que va hacia El Bolsón, a muy pocos metros de la ocupación territorial realizada por los integrantes del lof Lafken Winkul Mapu, donde en noviembre de 2017 en medio de un enfrentamiento con las fuerzas de seguridad murió Rafael Nahuel.

"Nosotros estamos solos, y después de haber vivido todo esto no podemos ni dormir a la noche, realmente tenemos miedo, estamos muy complicados y seguimos sin respuesta del gobierno, mientras esta gente sigue haciendo de las suyas", señaló Frutos. Él no descarta contratar personal de seguridad privada, aunque admite que sería muy costoso. "No queremos que esto se militarice, pero sí que haya más control, algo sencillo que pueda prevenir y contener para que esta gente no siga avanzando", resaltó en alusión a las ocupaciones del lof que ya avanzó sobre la costa del lago Mascardi y otras propiedades, además de las tierras de Parques Nacionales.

Refuerzo

Consultado sobre estos últimos hechos, el ministro de Gobierno de Río Negro, Rodrigo Buteler, indicó que desde la provincia reforzaron la seguridad "con más presencia del Estado y con obras de conectividad para los vecinos del lugar". Precisó que esperan en los próximos días una respuesta del Ejecutivo nacional a los planteos que recibieron desde la comunidad durante la última mesa de diálogo.

Semanas atrás, Gabriel Fuks, secretario de Articulación Federal de la Seguridad, aseveró que hay un trabajo de diálogo con todas las partes y que esperan resultados en un corto plazo. Descartó que la intervención de las fuerzas federales haya sido una estrategia viable hasta ahora, y señaló que se está ante un "proceso de pacificación con el objetivo de bajar los niveles de violencia" y "generar herramientas de convivencia".

Frutos afirma que no recibió ningún llamado ni de la Provincia ni de la Nación desde los últimos hechos de agresión en su vivienda hace tres semanas. "Nadie se quiere meter, se escudan en la pandemia y se pasan la pelota unos a otros, por eso decidí permanecer acá hasta que nos den una respuesta concreta", agregó. Y se mostró muy preocupado por la supuesta reducción de agentes en la unidad policial de Villa Mascardi. "Nosotros estamos a cuatro kilómetros del destacamento, en la zona más caliente, hasta le ofrecí a la Provincia alojar a los agentes en mi predio", expresó.

Fuentes de la policía rionegrina confirmaron a LA NACIÓN que la unidad de Villa Mascardi además de contar con un patrullero adicional desde la semana pasada (dos en total), tendrá más personal con un mínimo de cinco agentes, a los que se sumarán uniformados de otras dependencias como la Regional III, que cumplen funciones en diversas unidades. Aclararon que los refuerzos que se retiraron son los de temporada que venían de afuera de la ciudad, pero que no habrá reducción de personal.