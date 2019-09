Vinculan el cigarrillo electrónico con un mal misterioso

Fuente: Archivo

Crecen los casos en EE.UU. de una enfermedad pulmonar

Los especialistas están desconcertados. Los Centros de Control Epidemiológico de los Estados Unidos (CDC) llevan registrados 215 casos de un extraño cuadro de daño pulmonar. La enfermedad es no solo misteriosa, sino también potencialmente mortal.

Según informa The New York Times, los pacientes se presentan con dificultad para respirar, vómitos, fiebre, fatiga y mareos. Generalmente son adolescentes o están en la tercera década de vida. Algunos deben permanecer durante semanas en la unidad de cuidados intensivos o conectados al respirador.

Y lo único que tienen en común es que todos son usuarios del dispositivo llamado cigarrillo electrónico. Para ciertos expertos, el brote se está transformando en una epidemia.

Los "sabuesos" del CDC están tratando de determinar si una toxina en particular o una de las sustancias que se incluyen en los productos de "vapeo" son tóxicos. El último viernes, el organismo emitió una advertencia a adolescentes y otros consumidores diciéndoles que no adquieran cigarrillos electrónicos y que no modifiquen los dispositivos para "vapear" sustancias adulteradas.

La semana última se registró la primera muerte relacionada con este cuadro. Se trata de un paciente del estado de Illinois hospitalizado con "una enfermedad inexplicable, y del que se sabe que fumaba cigarrillos electrónicos", según Jennifer Layden, directora médica y epidemióloga del estado de Illinois.

Los dispositivos electrónicos o "vapeadores" introdujeron una serie de cambios en cómo las personas utilizan la nicotina y la marihuana inhalando sus ingredientes. El "vapeo" calienta un líquido y lo transforma en vapor, que es inhalado. En un primer momento se consideró que esto era menos nocivo que el cigarrillo tradicional, pero luego se fue descubriendo que tiene sus propios problemas. Por ejemplo, necesita aceites y solventes que se calientan, se absorben y luego pueden causar problemas como inflamación de los pulmones, informa The New York Times. Por otro lado, hay sustancias no declaradas en estos productos que también pueden inducir daño grave en el tracto respiratorio.