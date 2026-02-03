Hay alerta roja y amarilla por altas temperaturas y tormentas para este martes 3 de febrero: las provincias afectadas

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una serie de alertas rojas y amarillas por altas temperaturas y tormentas para este martes 3 de febrero. Según precisó, serán 13 las provincias alcanzadas por advertencias vinculadas al calor extremo y a la probabilidad de que se registren fenómenos meteorológicos de variada intensidad.

La alerta roja por altas temperaturas rige en el oeste de La Pampa —en las zonas de Chical Co y Puelén—, en el sector norte de Río Negro —este de El Cuy y General Roca— y en el este de Neuquén —Confluencia, este de Añelo, este de Pahuenchues y Picun Leufú—. Este nivel de advertencia refiere a temperaturas “muy peligrosas” que, según el SMN, “pueden afectar a todas las personas, incluso a las saludables”.

Este martes rigen alertas por temperaturas extremas de diferentes niveles SMN

A su vez, una alerta amarilla por temperaturas extremas alcanza a la ciudad de Buenos Aires, el norte y sudoeste de la provincia de Buenos Aires, Entre Ríos, Corrientes, Santa Fe, el sudeste de Santiago del Estero y el norte de Córdoba. De acuerdo con el organismo, estas condiciones pueden generar efectos leves a moderados en la salud y resultar especialmente riesgosas para grupos vulnerables.

En paralelo, rige una alerta amarilla por tormentas en el sur y oeste de la provincia de Buenos Aires, el noreste de La Pampa, el noroeste de San Luis, el noreste de Mendoza y el este de Formosa. En esas áreas se prevén tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, acompañadas por lluvias abundantes en cortos períodos, actividad eléctrica frecuente, posible caída de granizo y ráfagas que pueden alcanzar los 75 kilómetros por hora. Los valores de precipitación acumulada estimados se ubican entre 40 y 70 mm, con posibilidad de superarse de manera puntual.

Las alertas emitidas por el SMN para este martes 3 de febrero SMN

Frente a estas advertencias, el SMN recomienda, ante las alertas por altas temperaturas, aumentar la ingesta de agua sin esperar a tener sed, evitar la exposición al sol entre las 10 y las 16, reducir la actividad física y permanecer en ambientes ventilados. También aconseja prestar especial atención a niños, personas mayores y quienes padecen enfermedades crónicas. Ante síntomas como mareos, agotamiento, dolor de cabeza o desmayo, se sugiere solicitar asistencia médica y trasladar a la persona afectada a un lugar fresco.

En el caso de las alertas por tormentas, el organismo aconseja evitar salir durante los fenómenos, no sacar la basura y limpiar desagües, asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento y buscar refugio en construcciones cerradas. También se recomienda desconectar electrodomésticos si ingresa agua al hogar y mantenerse alejado de puertas y ventanas.

El clima en el AMBA

Para este martes, en la ciudad de Buenos Aires se espera una temperatura máxima de 34°C y una mínima de 24°C. Durante la mañana y el mediodía el cielo estará parcialmente nublado, mientras que por la tarde y la noche estará mayormente nublado. El miércoles se mantendrán condiciones similares y el jueves se prevén chaparrones durante la jornada.

Pronóstico del tiempo para los próximos días en la ciudad de Buenos Aires SMN

En la provincia de Buenos Aires se anticipa una máxima de 32°C y una mínima de 23°C, con un esquema de nubosidad semejante al de la Ciudad. Para el miércoles se esperan ráfagas de hasta 50 kilómetros por hora durante la noche, y entre el jueves y la primera mitad del viernes se prevén precipitaciones.

En el resto del país, las temperaturas previstas muestran valores elevados en el centro y norte. Córdoba registrará 35°C de máxima y 19°C de mínima; Tucumán, 33°C y 20°C; Santa Fe y Entre Ríos, 35°C y 23°C en ambos casos; Santiago del Estero, 35°C y 23°C; La Rioja, 34°C y 21°C; San Juan, 34°C y 20°C; San Luis, 31°C y 20°C; Misiones, 32°C y 22°C; Jujuy, 28°C y 15°C; y Salta, 30°C y 16°C.

En tanto, Mendoza tendrá una máxima de 28°C y una mínima de 18°C; Río Negro, 20°C y 17°C; Chubut, 18°C y 14°C; y Santa Cruz, 16°C y 6°C.