Hay alerta roja y amarilla por altas temperaturas y tormentas para este martes 3 de febrero: las provincias afectadas
El Servicio Meteorológico Nacional advirtió condiciones meteorológicas “muy peligrosas”; en la Ciudad, la máxima será de 34°C
- 4 minutos de lectura'
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una serie de alertas rojas y amarillas por altas temperaturas y tormentas para este martes 3 de febrero. Según precisó, serán 13 las provincias alcanzadas por advertencias vinculadas al calor extremo y a la probabilidad de que se registren fenómenos meteorológicos de variada intensidad.
La alerta roja por altas temperaturas rige en el oeste de La Pampa —en las zonas de Chical Co y Puelén—, en el sector norte de Río Negro —este de El Cuy y General Roca— y en el este de Neuquén —Confluencia, este de Añelo, este de Pahuenchues y Picun Leufú—. Este nivel de advertencia refiere a temperaturas “muy peligrosas” que, según el SMN, “pueden afectar a todas las personas, incluso a las saludables”.
A su vez, una alerta amarilla por temperaturas extremas alcanza a la ciudad de Buenos Aires, el norte y sudoeste de la provincia de Buenos Aires, Entre Ríos, Corrientes, Santa Fe, el sudeste de Santiago del Estero y el norte de Córdoba. De acuerdo con el organismo, estas condiciones pueden generar efectos leves a moderados en la salud y resultar especialmente riesgosas para grupos vulnerables.
En paralelo, rige una alerta amarilla por tormentas en el sur y oeste de la provincia de Buenos Aires, el noreste de La Pampa, el noroeste de San Luis, el noreste de Mendoza y el este de Formosa. En esas áreas se prevén tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, acompañadas por lluvias abundantes en cortos períodos, actividad eléctrica frecuente, posible caída de granizo y ráfagas que pueden alcanzar los 75 kilómetros por hora. Los valores de precipitación acumulada estimados se ubican entre 40 y 70 mm, con posibilidad de superarse de manera puntual.
Frente a estas advertencias, el SMN recomienda, ante las alertas por altas temperaturas, aumentar la ingesta de agua sin esperar a tener sed, evitar la exposición al sol entre las 10 y las 16, reducir la actividad física y permanecer en ambientes ventilados. También aconseja prestar especial atención a niños, personas mayores y quienes padecen enfermedades crónicas. Ante síntomas como mareos, agotamiento, dolor de cabeza o desmayo, se sugiere solicitar asistencia médica y trasladar a la persona afectada a un lugar fresco.
En el caso de las alertas por tormentas, el organismo aconseja evitar salir durante los fenómenos, no sacar la basura y limpiar desagües, asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento y buscar refugio en construcciones cerradas. También se recomienda desconectar electrodomésticos si ingresa agua al hogar y mantenerse alejado de puertas y ventanas.
El clima en el AMBA
Para este martes, en la ciudad de Buenos Aires se espera una temperatura máxima de 34°C y una mínima de 24°C. Durante la mañana y el mediodía el cielo estará parcialmente nublado, mientras que por la tarde y la noche estará mayormente nublado. El miércoles se mantendrán condiciones similares y el jueves se prevén chaparrones durante la jornada.
En la provincia de Buenos Aires se anticipa una máxima de 32°C y una mínima de 23°C, con un esquema de nubosidad semejante al de la Ciudad. Para el miércoles se esperan ráfagas de hasta 50 kilómetros por hora durante la noche, y entre el jueves y la primera mitad del viernes se prevén precipitaciones.
En el resto del país, las temperaturas previstas muestran valores elevados en el centro y norte. Córdoba registrará 35°C de máxima y 19°C de mínima; Tucumán, 33°C y 20°C; Santa Fe y Entre Ríos, 35°C y 23°C en ambos casos; Santiago del Estero, 35°C y 23°C; La Rioja, 34°C y 21°C; San Juan, 34°C y 20°C; San Luis, 31°C y 20°C; Misiones, 32°C y 22°C; Jujuy, 28°C y 15°C; y Salta, 30°C y 16°C.
En tanto, Mendoza tendrá una máxima de 28°C y una mínima de 18°C; Río Negro, 20°C y 17°C; Chubut, 18°C y 14°C; y Santa Cruz, 16°C y 6°C.
