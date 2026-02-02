Fuego en la Patagonia: qué se sabe del avance de los incendios y qué dice el pronóstico para esta semana en el sur

La situación en la Patagonia continúa siendo crítica a más de un mes de iniciados los primeros focos de incendios. La sequía, la actividad eléctrica y las temperaturas elevadas no ceden y ponen en riesgo el ambiente y la vida de las personas que habitan en las zonas más castigadas del sur del país.

En paralelo, el Gobierno declaró la emergencia ígnea en Santa Cruz y definió como zona de desastre al territorio afectado por los incendios forestales en esa provincia. La decisión quedó formalizada este lunes en el Boletín Oficial mediante el Decreto 80/2026, que amplía el alcance de la emergencia declarada días atrás en otras cuatro provincias patagónicas: la norma dispone que se apliquen los mismos alcances operativos ya establecidos para Chubut, Río Negro, Neuquén y La Pampa.

Respecto de las condiciones meteorológicas, hay una alta probabilidad de lluvias (70%) para este miércoles y temperaturas que oscilarán entre los 16 y los 21 grados.

Fuego en la Patagonia

Cómo estará el clima en Cholila

En una de las localidades de Chubut más castigadas por el fuego, se avizoran jornadas con precipitaciones, aunque los brigadistas pidieron cautela, ya que los acumulados podrían llegar a ser insuficientes para tener la situación bajo control.

Así estará el clima durante esta semana

Emergencia ígnea, también en Santa Cruz

La información surge del texto del decreto publicado en el Boletín Oficial, que fundamenta la medida en los incendios registrados en el Parque Nacional Los Glaciares y en las condiciones hidrometeorológicas adversas que atraviesa la provincia. Según se detalla, la sequía, la actividad eléctrica y las temperaturas elevadas configuran un escenario que pone en riesgo el ambiente, los bienes y la vida de las personas en la región.

La falta de recursos para contrarrestar el avance del fuego

El fuego ya alcanzó más de 200 mil hectáreas

“Desde el día 1 colaborando con los incendios”

Luego de recibir críticas desde diferentes sectores, el Gobierno tuiteó a través de la cuenta del Ministerio de Seguridad sobre el refuerzo económico destinado a los bomberos voluntarios.

Estamos desde el día 1 colaborando en los incendios de la provincia de Chubut. Hoy, a través de la @AFE_Arg, reforzamos en $100.000 millones el Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios. pic.twitter.com/dqxBwCM170 — Ministerio de Seguridad Nacional (@MinSeguridad_Ar) January 29, 2026

El drama de los animales en los incendios

El apoyo de Macri

En redes sociales, el expresidente manifestó su aval a los gobernadores patagónicos que promueven la sanción de la Ley de Emergencia Ígnea.

Apoyo el pedido de @NachoTorresCH y de los gobernadores patagónicos para que, en las sesiones extraordinarias, se sancione la Ley de Emergencia Ígnea, que permitirá coordinar los esfuerzos provinciales con el Estado nacional. En estos incendios ya se perdieron más de 230.000… https://t.co/WkN0gKnN3G — Mauricio Macri (@mauriciomacri) January 28, 2026

El ingenioso plan de dos hermanos para salvar la casa familiar de las llamas en Cholila

Por Paz García Pastormerlo

CHOLILA, Chubut.- El domingo pasado, alrededor de las 17, Gerardo y Jeremías Marchand escucharon el crujir del fuego. Una hora después llegaba el primer foco, que se originó por el vuelo de las pequeñas brasas. Después apareció la cabeza del incendio que venía desde el Parque Nacional Los Alerces. “Eran llamaradas altísimas, había mucho ruido, fue tremendo. En el pueblo creían que ya nos estábamos quemando”, recuerda Gerardo, que llegó hace un año y medio a vivir con su abuela Marta, para acompañarla y trabajar en el campo.

Vecinos de Cholila ayudan a enfriar el lugar luego del paso de las llamas Marcelo Martinez

A ella la evacuaron el domingo pasado y, si bien la casa se salvó, todavía no se atreve a recorrer las zonas quemadas de su campo, ese en el que se crió. Son 105 hectáreas ubicadas en las afueras de Cholila, cerca de la Eco Aldea, otro lugar que peligró por el fuego hace unos días. En el campo, la familia Marchand tiene ovejas, chivos y vacas: hacen ganadería de subsistencia.

“Nunca habíamos pasado por un incendio y siempre nos preguntábamos cómo iba a ser el día que llegara el fuego, porque se está quemando todo en la región. De este lado, estamos retirados de los lagos, no hay agua, pero al ver que a la orilla del lago se quema igual, nos dimos cuenta de que lo importante es un buen ataque”, dice Gerardo mientras ve pasar las camionetas de amigos y vecinos que no dejan de enfriar distintas partes del terreno.

El Gobierno transferirá $100.000 millones a los Bomberos Voluntarios para afrontar los incendios

Por Cecilia Devanna

Cuando faltan cuatro días para que comience el período de sesiones extraordinarias, en la Casa Rosada vuelve hoy a reunirse la mesa política del presidente Javier Milei. Encabezada por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, el encuentro será a partir del mediodía y se da en momentos de definiciones, cuando la oposición dialoguista busca cambios en el capítulo tributario de la reforma laboral y hay una fuerte presión de gobernadores y aliados para que se declare la emergencia ígnea en la Patagonia.

En la previa al encuentro, esta jornada, en el Boletín Oficial (B.O) se publicó la Resolución 91/2026 del Ministerio de Seguridad Nacional, en la órbita de Alejandra Monteoliva, que establece varias medidas para el fortalecimiento del financiamiento del sistema de Bomberos Voluntarios en todo el país.

Una de ellas fue la transferencia de 100.000 millones de pesos a esa entidad. Ese monto se dividirá en 1062 entidades de todo el país, lo que implicará que a cada una de ellas llegarán $94.924.971,75. En el BO se consigna que eso será “con destino a la compra de equipamiento, materiales, equipos de vestuarios y demás elementos destinados a la lucha contra el fuego y la protección civil de la población, como así también a la conservación y mantenimiento en perfecto estado y condiciones de uso de los mismos”.

“Estamos salvando el poco bosque que quedó”

Karim Rosales, vecino de Cholila, explicó en diálogo con LN+: “Logré defender mi casa del incendio. Empezó de un pequeño foquito que no apagaron y se hizo gigante. La gente defendió sus casas con agua, no pudimos defender el bosque. Es un bajón, la verdad”.

“Fallaron las autoridades del Parque Nacional Los Alerces, no pudieron apagar el fuego y se hizo gigante. Hay que parar el foco cuando es chiquito porque sino no lo apagás con nada. Hay un solo helicóptero, no alcanza", dijo, al tiempo que afirmó: “Estamos salvando el poco bosque que quedó. Estamos haciendo enfriamiento de cenizas para que no se vuelva a prender lo que quedó”.

Y cerró: “Es una guerra entre lo que prenden y los que apagamos el fuego”.

Karim rosales, vecino afectado de Cholila

Salamín: “No bajaremos los brazos”

El intendente de El Hoyo, César Salamín, una de las localidades más afectadas por el fuego, dialogó LN+ y sostuvo que “los patagónicos tenemos la virtud de no bajar los brazos”. Además, confesó que “nunca vi un incendio que dure tanto y se propague de esta manera”.

Cesar Salamin, intendente de El Hoyo

Los gobernadores patagónicos piden al Congreso sancionar la ley de Emergencia Ígnea

Gobernadores piden la ley de emergencia ignea

Los gobernadores patagónicos pidieron en conjunto que el Congreso nacional trate con “urgencia”, en las sesiones extraordinarias de febrero, el proyecto de ley de Emergencia Ígnea. El reclamo ocurre luego de que se quemaran 230.000 hectáreas en esa región del país.

Según informaron fuentes provinciales a LA NACION, suscribieron el reclamo Alberto Weretilneck (Río Negro); Ignacio Torres (Chubut); el pampeano Sergio Ziliotto; Rolando Figueroa (Neuquén) y el santacruceño Claudio Vidal.

Los gobernadores remarcaron la “gravedad” de la situación que atraviesa la región patagónica, producto de los incendios forestales registrados en los últimos meses. En ese período, se quemaron 168.000 hectáreas en La Pampa, 45.000 en Chubut, 6000 en Neuquén, además de 10.000 en Río Negro y 700 hectáreas en Santa Cruz.

El rol del viento para combatir los incendios

Arde la Patagonia

Ruben Oliva, bombero que trabaja en los incendios, brindó un dato clave para comprender el comportamiento del fuego en la zona. “La sequía es terrible, tremenda, prácticamente no hubo nevadas en invierno”, dijo.

En la misma línea, explicó: “No hay lluvias abundantes para ayudar, eso viene complicando mucho. Hemos tenido mañanas sin viento y eso empeoró porque el humo se quedaba estático. Algunas tardes había mucho viento y avivaba el fuego”.

“La situación es terrible”

El director de la Escuela Secundaria 727 de Cholila en Chubut, Leonardo Ocampo, se refirió a la situación de los incendios y señaló que “la situación es terrible”.

En diálogo con AM 530, el vecino explicó que “en pocos minutos el fuego avanza sobre bosques y matorrales. El fuego se mueve de modo anárquico. Los recursos son muy escasos y no se encuentra el modo de apagar el incendio”.

“La ausencia del Estado nacional es flagrante. Necesitamos que esto se difunda. Los recursos que llegan a los combatientes son casi nulos. Es necesario que lleguen más recursos”, pidió, sobre el final de la nota.

Chubut: una ola de calor agrava la situación

La zona donde se focalizan los incendios forestales se encuentra castigada no solo por el fuego, sino también por una prisión térmica asfixiante, que durante las últimas jornadas superó en varios momentos el umbral de los 30° C.

El combate contra el fuego no cesa Gentileza Hostería Ruca Kitai

El agradecimiento de Parques Nacionales

Desde la cuenta de Instagram compartieron un video solidarizándose con todos los brigadistas comprometidos contra el avance del fuego.

Las llamas, combatidas desde el firmamento

Desde la AFE sostuvieron que el Gobierno desplegó 12 medios aéreos para contrarrestar el avance de las llamas.

INCENDIO EN PARQUE NACIONAL LOS ALERCES

📍 Chubut



El gobierno nacional tiene desplegado 12 medios aéreos para el combate del fuego en el Parque Nacional Los Alerces.



Desde la Agencia Federal de Emergencias (AFE) continuamos coordinando 7 medios aéreos: un avión hidrante, dos… pic.twitter.com/n7jpEwcS3B — Agencia Federal de Emergencias (@AFE_Arg) January 22, 2026

Villa Lago Rivadavia, arrinconada por el fuego

El incendio que comenzó a principios de diciembre por un rayo, empezó a avanzar a pasos agigantados hace poco más de dos semanas desde el lago Menéndez, cerca de la pasarela del río Arrayanes, hacia el lago Verde y el lago Rivadavia, en la zona norte del Parque Nacional Los Alerces. Y en las últimas horas, debido a las altas temperaturas y los fuertes vientos, el fuego cruzó la portada norte e ingresó a Villa Lago Rivadavia por el cerro La Momia.

El fuego no para de propagarse en la Patagonia Instagram

Tras una noche de terror, como la definieron los pobladores, en la que decenas de viviendas y complejos turísticos fueron acechados por las llamas, las imágenes virales de ese lugar en las redes sociales consiguieron transmitir la desesperación de los vecinos y angustiaron a los turistas que aman esas latitudes.

“Lluvia de estrellas rojas”: el incendio en Los Alerces sembró pánico en medio de la noche

SAN CARLOS DE BARILOCHE.–Una noche de terror vivieron ayer los pobladores de Villa Lago Rivadavia, uno de los valles que integran la localidad chubutense de Cholila, luego de que el incendio en Los Alerces cruzara el límite norte del parque nacional a causa de las altas temperaturas y los fuertes vientos.

El incendio, anoche, en la villa Lago Rivadavia

El incendio, que comenzó en el área protegida a principios de diciembre a raíz de un rayo, recrudeció ayer en los alrededores del lago Rivadavia y el cerro La Momia, por donde avanzó hacia la villa turística. Si bien ninguno de los siete helicópteros y cuatro aviones hidrantes asignados a la zona pudo operar en la víspera por las condiciones de viento, esta mañana empezó a realizar tiros de agua un helicóptero aportado por la provincia de Río Negro, con capacidad de hasta 4000 litros de descarga.

El devastador daño de los incendios, en imágenes

Los incendios forestales en la Patagonia, en particular en la provincia de Chubut, llevan varias semanas arrasando amplias zonas y continúan provocando una grave destrucción ambiental.

En este contexto, miembros de la organización ecologista Greenpeace sobrevolaron algunos de los puntos más afectados por el fuego, como Puerto Patriada, El Hoyo y Epuyén. Las imágenes aéreas registradas muestran con crudeza el impacto y la devastación que dejaron los incendios en estas áreas.

“Es un incendio muy complejo”

En comunicación con LN+, Santiago Hardie, director ejecutivo de la Agencia Federal de Emergencias (AFE), manifestó que “el 95% de este tipo de eventos son por acción humana, ya sea con intención o por negligencia”.

Además, hizo referencia a la complejidad del evento y reveló qué hace falta para extinguirlo.

Santiago Hardie, Agencia Federal de Emergencias

Qué se sabe de los nuevos focos y cuáles son las zonas más afectadas por el fuego

“Esto no termina más”. Esa frase, repetida con angustia por los pobladores de Chubut, resume el clima que se vive en las últimas horas tras una fuerte reactivación de los incendios forestales en la zona de Epuyén y en el área del Parque nacional Los Alerces. Las altas temperaturas registradas ayer y hoy, sumadas a la muy baja humedad, generaron un escenario crítico que volvió a poner en alerta a comunidades enteras.

Ante el avance del fuego, muchas familias comenzaron a autoevacuarse por prevención. Este miércoles, la jornada amaneció cubierta de humo y con visibilidad reducida, una postal que profundizó la preocupación en la región.

Los bomberos ingresaron a pie en sectores de difícil acceso, realizaron recorridas permanentes y tareas de enfriamiento para evitar nuevos focos. Según confirmaron fuentes locales, las llamas ya arrasaron bosques nativos en el valle del arroyo Planicie, en los cañadones de El Trueno y en el sector de Bahía Las Percas, áreas de alto valor ambiental que quedaron seriamente afectadas.

Las imágenes muestran las columnas de humo captadas por el satélite geoestacionario GOES-19 en una combinación RGB que permite destacar las mismas en un tono gris que difiere de las nubes observadas en color blanco

Nacho Torres insiste en el origen intencional del incendio

El gobernador de Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, reiteró en diálogo con LN+ que los incendios fueron provocados de manera intencional y aseguró que la investigación judicial avanza. “Por primera vez en mucho tiempo vamos a dar con los responsables”, afirmó, y señaló que la recompensa es de 50 millones de pesos.

Torres pidió evitar especulaciones y sostuvo que la identificación de los responsables marcará un punto de inflexión en las condenas por este tipo de delitos. “La sociedad va a exigir que la pena sea coherente con la magnitud del daño”, remarcó. Aunque reconoció que la lluvia trajo algo de alivio, aclaró que el fuego “sigue activo” y que no hay margen para relajarse.

Ocurrió el mayor riesgo: reactivaciones y desgaste de los brigadistas

Desde el operativo en terreno, el presidente de Bomberos de El Bolsón, Juan Carlos Martínez, advirtió que el escenario continúa siendo inestable. Explicó que el fuego permanece dentro de los árboles y se reactiva con viento y altas temperaturas.

Brigadista trabajando para apagar un incendio forestal en el Hoyo, provincia de Chubut Provincia de Chubut - EFE

“Lo peor que nos puede pasar es bajar la guardia”, señaló en LN+, y describió el combate como “un trabajo arduo” que exige guardias permanentes y recorridas constantes. Para sostener el operativo, se implementaron rotaciones cada ocho horas y se reforzaron los equipos con bomberos de distintos cuarteles del país, además del apoyo aéreo enviado desde otras provincias.

Mientras tanto, las autoridades insistieron en que el turismo no corre riesgo y pidieron no cancelar viajes a la región.

Cómo colaborar con las familias damnificadas

Casa de la Cultura, El Hoyo: agua, frutas, insumos médicos como colirio, gasas y crema Platsul de 8 a 20 hs. Esquina Los Ciruelos y Los Guindos. IG: @culturaeh

Chacra Millalen en Rincón de Lobos, El Hoyo: recibe agua potable, frutas, barritas de cereal y granola

Centro Cultural Keuken Aonikenk, Lago Puelo: recibe donaciones para viandas, hasta las 20 horas en ruta 16, KM 9,5. Teléfono: 11 2253 3231

Centro Cultural Eduardo Galeano y CIC Primavera, El Bolsón: recibe agua y bebidas hidratantes en botellas pequeñas o bidones, frutas, verduras frescas, barras de cereales, frutos secos y caramelos ácidos. También elementos para botiquines de primeros auxilios y de seguridad física (ropa, calzado, linternas, guantes, etcétera). IG: @ccgaleano y @CICprimavera

Cáritas Argentina: recibe donaciones para colaborar con los afectados por los incendios forestales en la provincia de Chubut. Para más información: www.caritas.org.ar

Bomberos Voluntarios El Hoyo: reciben donaciones al alias oficial: bomberoselhoyo / CUIT 30-67034426-2

Incendios fuera de control en Chile

Chile vive por estas horas una similar situación de desesperación por los incendios forestales que atraviesan el sur de su territorio, tal como ocurre en la Argentina.

Chile decreto el estado de catastrofe en el sur del pais

En el caso del país trasandino, los focos ígneos dejaron a su paso al menos 19 víctimas fatales hasta el momento y unas 50.000 personas evacuadas, según confirmó el presidente Gabriel Boric. “Tenemos la certeza de que ese número va a aumentar”, afirmó el mandatario chileno, que viajó a la ciudad de Concepción para liderar las labores de control de las llamas.