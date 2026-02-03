Qué dice el nuevo parte médico de Bastián Jerez, el niño que quedó en estado crítico tras el choque en La Frontera

MAR DEL PLATA.– Médicos del Hospital Interzonal Especializado Materno Infantil (Hiemi) llevaron a quirófano por séptima vez a Bastián Jerez, internado aún en estado grave en terapia intensiva, por las lesiones derivadas de un choque entre dos vehículos doble tracción en La Frontera, un sector de médanos al norte de Pinamar.

Cuando han transcurrido tres semanas de aquel siniestro, que además tuvo otros dos menores heridos que viajaban junto a Bastián, este lunes se le practicó al menor de 8 años el cambio de una válvula externa.

“Durante el procedimiento se efectuó el reemplazo de la válvula de derivación externa por una válvula de derivación ventrículo-pleural, con el objetivo de optimizar el manejo del drenaje del líquido cefalorraquídeo”, indicó un parte del Ministerio de Salud bonaerense, del cual depende el establecimiento donde permanece internado desde el pasado 15 de enero.

La llegada a Mar del Plata del vuelo sanitario que trasladó a Bastián desde Pinamar Mauro V. Rizzi

El mismo reporte dio cuenta de que el paciente lleva más de diez días “estable desde el punto de vista clínico y hemodinámico, con asistencia respiratoria mecánica e internación en la Unidad de Terapia Intensiva”. Sobre este nuevo paso por quirófano, el quinto desde que está en el Hiemi, se concluyó que la labor fue “satisfactoria”.

Casi una semana había pasado sin partes médicos de Bastián, metodología que se había dispuesto desde la cartera sanitaria provincial para ordenar los informes sobre el estado de salud del menor.

Aquí está acompañado y puede ser visitado, en los correspondientes horarios autorizados, por sus padres, Maximiliano Jerez y Macarena Collante. Ambos compartieron el viernes último una ceremonia religiosa en la parroquia lindera al hospital, donde recibieron apoyo de casi medio centenar de personas, que los acompañaron en el rezo de un rosario y el pedido de recuperación para Bastián.

El UTV donde viajaba Bastián y la camioneta con la que chocaron

Maximiliano Jerez se encuentra imputado por la Justicia por el delito de lesiones culposas agravadas, al igual que los conductores de ambos vehículos. Están todos a disposición del fiscal Sergio García, que aún no los ha citado a declarar.

La reconstrucción de aquel accidente ocurrido el lunes 12 de enero indica que Bastián iba sobre la piernas de su padre en un vehículo tipo UTV junto a otras tres personas, dos de ellas hermanos de 7 y 9 años. El niño era el único que no tenía colocado un cinturón de seguridad.

Impactaron en lo más alto de una duna contra una camioneta VW Amarok que trepaba por la otra pendiente del médano. El conductor de este vehículo y su novia resultaron ilesos.

Bastián Jerez Facebook

A Bastián se lo asistió en el lugar y se lo derivó al Hospital Municipal de Pinamar por la gravedad de las heridas. Si bien requería atención especializada, el cuadro que presentaba no daba seguridad sobre su suerte si se emprendía el viaje hasta un establecimiento de mayor complejidad, en Mar del Plata, al que sí llevaron a los otros dos niños lesionados.

En el Hospital Municipal de Pinamar se le practicaron dos cirugías en jornadas consecutivas, ambas por lesiones con daños en órganos abdominales. Recién cuatro días después se desplegó el operativo en helicóptero sanitario para atenderlo en Mar del Plata.

Desde que está aquí le practicaron cinco intervención, dos vinculadas una válvula para controlar la presión intracraneal, una traqueotomía, una para fijarle huesos rotos de base de cráneo y vértebras cervicales y esta de últimas horas. Todas se completaron sin complicaciones.