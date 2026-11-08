Visita de León XIV: a qué hora del domingo abren la vigilia para la misa del Papa en el Monumento a los Españoles
El Sumo Pontífice encabezará un masivo encuentro juvenil en Palermo el próximo martes; conocé el cronograma oficial
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En el marco de la visita oficial del papa León XIV a la Argentina, uno de los momentos más convocantes para los jóvenes tendrá lugar el martes 10 de noviembre por la noche en el Monumento a los Españoles, ubicado en el barrio porteño de Palermo.
Según el cronograma oficial de la agenda papal, el Sumo Pontífice regresará a Buenos Aires procedente de Córdoba a las 18:10 h, tras haber encabezado una misa en la Escuela de Aviación Militar y un encuentro con el clero en la catedral local.
Horario de la vigilia y la llegada del Papa
La vigilia y encuentro con los jóvenes en el Monumento a los Españoles comenzará a las 20:15 h. del martes 10 de noviembre. El evento contará con un fuerte despliegue artístico y musical en la previa y durante la llegada del Santo Padre. El espectáculo estará a cargo de los músicos Maggie Cullen, Nahuel Pennisi, Valentino Merlo, Banuev y Tati Domínguez, quienes se presentarán acompañados por un ensamble de bailarines. Además, la conducción y participación especial del encuentro contará con la presencia de Sofi Martínez, Nacho Girón, Alan Madanes y Lucas Rodríguez.
Agenda, día por día: el recorrido del Papa en Argentina
Domingo 8 de noviembre
Según se conoció en el cronograma oficial, el Sumo Pontífice arribará 16.30 al país, y la primera actividad será un homenaje al general José de San Martín, en una plaza que lleva su nombre. Concluida esta actividad, será el turno de visitar la Casa Rosada donde mantendrá el primer contacto con el presidente Javier Milei.
|Horario
|Actividad
16.30
Arribo a la Argentina (Aeroparque Jorge Newbery)
17.00
Visita al Monumento General San Martín
17.20
Ceremonia de bienvenida en la Casa Rosada
17.50
Encuentro con Javier Milei, presidente de la Nación
18.30
Visita al Palacio Libertad
Lunes 9 de noviembre
A las 9.15 será el encuentro del Papa con el personal de servicio y huéspedes del Pequeño Cottolengo Don Orione, en Claypole. Allí, Abel Pintos encabezará el primer momento musical de la visita del Papa. El intérprete oriundo de Bahía Blanca estará junto al coro de esa institución.
Más tarde, en la previa y durante la misa que se llevará a cabo en el Monumento de los Españoles a las 11.30, musicalizarán Los Olmos, Uriel Arcodaci, Athenas, Vero Sanfilippo, Magnificat y Corrientes purajhei.
A las 16.30, en el encuentro con el mundo del trabajo en la Universidad Católica Argentina, estará el salteño Agustín Day, fundador del exgrupo folclórico Los del Portezuelo.
Luego tendrá actividades con miembros del clérigo.
|Horario
|Actividad
09.15
Visita al Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole
11.30
Misa en el Monumento a los Españoles, en Palermo
16.10
Encuentro en un auditorio de la Universidad Católica Argentina, en Puerto Madero, con sindicalistas y representantes de movimientos sociales
17.30
Encuentro con líderes de las diversas comunidades cristianas y de las diversas tradiciones religiosas en el Palacio San Martín
18.45
Celebración de las vísperas —oración de la tarde— junto al episcopado argentino y los equipos sinodales, en la catedral metropolitana
19.45
Cena con los obispos argentinos en la Casa Arzobispal
Martes 10 de noviembre
El Papa viajará a Córdoba, provincia a la que arribará a las 9. Allí lo espera una misa que se realizará en el predio de FAdeA (Fábrica Argentina de Aviones). A las 10, se presentarán Jairo, José Luis Miralles, Ruah, el Coro Agnes, Tradición Serrana, DUITO, Ignacio Sagala, Andrés Castellano, Toco Para Dios, Jorge Rojas, Maxi Larghi, Pablo Martínez, Trinidad y Cor Mariae.
De vuelta en Buenos Aires, Maggie Cullen, Nahuel Pennisi, Valentino Merlo, Banuev y Tati Domínguez musicalizarán el encuentro del Papa León XIV con los jóvenes en el Monumento de los Españoles, a las 20.15, acompañados por un ensamble de bailarines. Allí, además, estarán Sofi Martínez, Nacho Girón, Alan Madanes y Lucas Rodríguez.
|Horario
|Actividad
07.30
Vuelo con destino a la provincia de Córdoba
09.00
Arribo a la provincia de Córdoba
10.00
Santa Misa en la explanada de la Escuela de Aviación Militar
15.15
Encuentro con obispos, clérigos y agentes pastorales en la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción
16.55
Retorno a Buenos Aires
18.10
Llegada a Buenos Aires
20.15
Vigilia con los jóvenes en el Monumento a los Españoles
Miércoles 11 de noviembre
La primera actividad del día es la visita del Papa al Complejo Penitenciario Federal de Buenos Aires. Y a las 10 está pactada una de las actividades que más fieles se espera en la convocatoria: la Santa Misa en la plaza frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján. Allí Luciano Pereyra será el artista principal, al que se sumarán los Hermanos Menta, Filocalia, Campedrinos, Santiago Tucumán, Carafea y el Ballet Sumampa.
A las 13.30 habrá una ceremonia de despedida en el aeropuerto y, finalmente, el Papa partirá con rumbo a Perú.
|Horario
|Actividad
08.00
Visita al Complejo Penitenciario Federal de Buenos Aires
10.00
Santa Misa en la plaza frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján
13.30
Ceremonia de despedida en el Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini
14.00
Vuelo hacia Lima, Perú
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