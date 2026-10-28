Visita de León XIV: así será el encuentro nocturno con jóvenes que el Papa pidió especialmente para su visita a la Argentina

El Papa León XIV confirmó su viaje a la Argentina el próximo domingo 8 de noviembre, como estaba estipulado, luego de recibir los resultados médicos favorables tras su operación de pulmón. Su visita se extenderá hasta el 11 de noviembre. El recorrido incluirá la ciudad de Buenos Aires, la provincia de Córdoba y Luján.

Dentro de la decena de actividades planificadas, hay una que él solicitó de manera particular: una vigilia con los jóvenes del país. Así lo explicaron a LA NACION desde el Arzobispado de Buenos Aires, que coordina el evento junto a la Conferencia Episcopal Argentina y el Vaticano. El encuentro será el martes 10 de noviembre en el Monumento de los Españoles, en Palermo.

El plazo para completar el formulario vence hoy, miércoles 28 de octubre, a las 23.59 Gregorio Borgia - AP

El encuentro con los jóvenes argentinos tendrá inscripción debido a cupo limitado. Comenzará a las 20.15, pero habrá un festival previo que comenzará a las 16.00. Estará dirigido particularmente a personas de entre 15 y 35 años. La idea central será conversar y rezar por las distintas realidades de la juventud argentina, con sus alegrías, sus logros, sus desafíos y dificultades. Por eso, el encuentro no se piensa como un acto protocolario, sino como un espacio de escucha.

La inscripción es gratuita y tiene una particularidad: a diferencia de las celebraciones masivas de la visita papal, en las que el registro sirve principalmente para organizar la asistencia, en este encuentro se otorga un código QR para ingresar a los sectores más cercanos al escenario y al recorrido del papamóvil.

El encuentro cerrará con un momento de oración acompañado por un coro integrado por 200 jóvenes Emilio Morenatti - AP

En cada viaje apostólico, desde el inicio de su pontificado, el Papa León XIV pide tener un encuentro con la juventud. Para el próximo recorrido por Latinoamérica, la gira incluye actividades con jóvenes también en Uruguay y Perú.

Desde el Arzobispado indicaron que, en el encuentro con jóvenes argentinos, se prevé un cupo máximo de alrededor de 200.000 para esas áreas reservadas. Quienes no se inscriban podrán acercarse al predio y participar desde los espacios de acceso general. El plazo para completar el formulario vence hoy, miércoles 28 de octubre, a las 23.59.

Cómo será la jornada

Entre 4 y 6 jóvenes fueron elegidos para subir al escenario junto a León XIV para compartir sus testimonios y hacer preguntas, detallaron desde el Arzobispado: “La elección fue resultado de conversaciones con distintas comunidades, con el criterio de reflejar la diversidad del país: que no sean todos de una misma zona y que representen contextos sociales, estudios, profesiones y situaciones de vida diferentes”.

Desde el Vaticano se pidió que sus testimonios estuvieran preparados con anticipación, por cuestiones de organización, seguridad y logística, para que cada uno pueda decidir con qué palabras y qué historia quiere hablar con el Papa.

Se prevé un cupo máximo de alrededor de 200.000 para esas áreas reservadas Gregorio Borgia - AP

El rango de edad seleccionado también tiene una explicación. El documento Christus vivit, la exhortación apostólica que Francisco dirigió a los jóvenes, establece como referencia de edad la juventud en la franja de los 15 a los 30 años. Sin embargo, durante la organización del encuentro se decidió extenderla hasta los 35 para incluir a quienes, aún después de los 30, siguen participando de actividades juveniles en sus comunidades parroquiales.

El cronograma

La jornada comenzará alrededor de las 12 del mediodía, cuando se habiliten los accesos para los jóvenes que tengan su QR. Cada grupo ingresará al sector asignado junto a su comunidad o con quienes se hayan inscrito. A las 16 horas comenzará un festival de fe, cultura y arte argentinos, conducido por los periodistas Nacho Girón y Sofi Martínez.

Habrá testimonios, entrevistas con artistas, presentaciones musicales y de baile, y la participación de jóvenes de distintos puntos del país que contarán su realidad y mostrarán sus talentos. Entre los artistas que acompañarán la previa se encuentran Banuev, Dos más uno, Tati Domínguez y Valentino Merlo.

Además, los jóvenes podrán enviar una foto con su comunidad, su familia o sus amigos, vestidos con los colores de la Argentina, para que aparezca en las pantallas gigantes. Las fotos se reciben hasta el 1 de noviembre a través de un formulario especial para el encuentro.

La inscripción es el único requisito para recibir el QR de acceso al sector reservado, y tiene cupo limitado Captura de pantalla

Luego de su visita a Córdoba, el Papa llegará al Monumento de los Españoles cerca de las 20:15. Primero recorrerá en Papamóvil el sector reservado para los jóvenes. Luego subirá al escenario para dialogar con los jóvenes elegidos. Después, se presentarán artistas que muestran la diversidad de talentos del país, como Nahuel Pennisi y Maggie Cullen, entre otros.

El encuentro cerrará con un momento de oración acompañado por un coro integrado por 200 jóvenes de distintas ciudades y por artistas católicos como Athenas, Maxi Larghi, Verónica Sanfilippo y Mechi Ruiz Luque, entre otros.

Cómo inscribirse

El registro se realiza a través del sitio oficial de la visita papal, en la sección “Encuentro con los jóvenes”. Quienes tengan 15 años no pueden inscribirse solos. Deben ser registrados por un adulto que los acompañe. Los mayores de 35 años pueden anotarse únicamente como adultos responsables de menores. El clero no tiene límite de edad.

Los pasos para completar el formulario:

Ingresar los datos personales. En la primera pantalla hay que escribir el nombre y el apellido tal como aparecen en el documento, seleccionar el tipo de identificación —DNI, pasaporte u otro documento— e indicar el número correspondiente.

En la primera pantalla hay que escribir el nombre y el apellido tal como aparecen en el documento, seleccionar el tipo de identificación —DNI, pasaporte u otro documento— e indicar el número correspondiente. Completar la información de procedencia. En la segunda pantalla se solicita la provincia, la localidad y el código postal. También hay que indicar cómo se llegará al evento: caminando, en transporte público, en un micro contratado, en auto o mediante una aplicación. La diócesis y la parroquia o grupo de pertenencia son datos opcionales, aunque pueden ayudar a organizar la distribución de los lugares.

En la segunda pantalla se solicita la provincia, la localidad y el código postal. También hay que indicar cómo se llegará al evento: caminando, en transporte público, en un micro contratado, en auto o mediante una aplicación. La diócesis y la parroquia o grupo de pertenencia son datos opcionales, aunque pueden ayudar a organizar la distribución de los lugares. Confirmar el correo electrónico. En la tercera pantalla se debe ingresar una dirección de email, en la cual llegará la información de la inscripción.

En la tercera pantalla se debe ingresar una dirección de email, en la cual llegará la información de la inscripción. Indicar a quién se inscribe. El formulario permite registrarse individualmente, inscribir a menores de entre 15 y 17 años que asistan con un adulto responsable —hasta diez menores por adulto—, anotar a un grupo o institución, o inscribir a una persona con discapacidad a la que se acompaña. En este último caso, se contempla una ubicación especial para ambas personas, sujeta a la aprobación de la organización.

El formulario permite registrarse individualmente, inscribir a menores de entre 15 y 17 años que asistan con un adulto responsable —hasta diez menores por adulto—, anotar a un grupo o institución, o inscribir a una persona con discapacidad a la que se acompaña. En este último caso, se contempla una ubicación especial para ambas personas, sujeta a la aprobación de la organización. Completar los datos sobre la participación. Hay que indicar si se participa como público general o como integrante del clero o de la vida consagrada, seleccionar el género y declarar la edad cumplida a la fecha del evento. También se consulta si la persona tiene una discapacidad que requiera una ubicación especial. En cuyo caso, el sistema permite adjuntar el Certificado Único de Discapacidad (CUD), sin solicitar diagnósticos.

Hay que indicar si se participa como público general o como integrante del clero o de la vida consagrada, seleccionar el género y declarar la edad cumplida a la fecha del evento. También se consulta si la persona tiene una discapacidad que requiera una ubicación especial. En cuyo caso, el sistema permite adjuntar el Certificado Único de Discapacidad (CUD), sin solicitar diagnósticos. Revisar y enviar. Antes de finalizar, hay que verificar todos los datos ingresados. Una vez enviada, la inscripción no se puede modificar.

Completar el formulario no implica elegir personalmente el sector de acceso: la organización asignará los lugares y enviará el código QR correspondiente, necesario para ingresar a las áreas reservadas.