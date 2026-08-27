Volcó una camioneta que transportaba ataúdes por el temporal en Santa Fe y quedaron desparramados en la ruta

El fuerte temporal de viento y granizo que afectó este jueves por la mañana el sur de Santa Fe dejó una escena inusual sobre la ruta provincial 65.

Entre las localidades de Las Rosas y San Genaro, una camioneta 4x4 que transportaba ataúdes volcó como consecuencia de las violentas ráfagas, y su carga quedó dispersa a un costado del camino.

Fuerte caída de granizo en la zona sur de Santa Fe Gentileza: Fermín Cajen

El episodio se produjo en medio del temporal severo que atravesó distintos departamentos santafesinos. Según consignó Rosario 3, la fuerza del viento desestabilizó el vehículo mientras circulaba por la ruta que conecta ambas localidades y provocó su vuelco.

Como consecuencia del accidente, varios ataúdes quedaron esparcidos sobre la banquina y entre los pastizales cercanos. Las imágenes difundidas desde la zona muestran al vehículo recostado sobre uno de sus laterales al borde de la ruta.

La tormenta también provocó voladura de techos Gentileza

Tras el vuelco, trabajaron en el lugar efectivos policiales y personal médico. Los agentes debieron ordenar el tránsito.

Tormenta en Santa fe

El episodio vial se produjo mientras el temporal generaba importantes destrozos en varias localidades del sur santafesino. El fenómeno impactó principalmente en Las Rosas, Monje, Gálvez, Díaz, San Genaro y Casalegno.

De acuerdo con imágenes de videos que trascendieron en redes sociales, el granizo tiñó de blanco las calles del sur santafesino.

Temporal en Santa Fe Gentileza

En Las Rosas, el temporal provocó daños materiales y el viento “arrancó árboles completos”, según contó su intendente, Javier Meyer, en diálogo con Radio 2. “

“Cerca de las 8.30 se tornó el cielo oscuro y empezaron a caer piedras, piedras grandes y mucho viento. Mandé a toda la administración a la calle. Hay que relevar daños y despejar calles porque hubo voladura de techos y árboles caídos”, declaró.

A su vez, el jefe comunal aseguró que no se registraron heridos ni daños en casas de la zona urbana, aunque sí quedó afectada una vivienda en la parte rural, a la cual se le “voló el techo”.

La tormenta también alcanzó otras localidades de Santa Fe, como Clason, Armstrong, Las Parejas, Monte de Oca y el Cordón Industrial.

Caída de granizo en Santa Fe

Por la mañana, cerca de las 7, el Centro de Monitoreo Meteorológico y Climático (CMMC-SAT) había lanzado alertas ante la posibilidad de fuertes vientos en Chañar Ladeado, La Chispa, Murphy, Gödeken, Berabevú, Wheelwright, Elortondo y Venado Tuerto.

En Rosario hay posibilidades de lluvia de entre el 10% y el 40% de lluvias para la tarde y noche, con una temperatura mínima de 14° y una máxima de 20°. A su vez, la ciudad de Santa Fe contará con un grado posible de precipitaciones similar, aunque con un clima apenas más cálido, con 16° en su punto más bajo y 22° en el más alto.

Para el fin de semana el SMN reportó posibles lluvias en diversas localidades de Santa Fe. El clima mejorará el lunes, con sol y temperaturas que superarán los 20°.