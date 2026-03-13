Volvió al mar: Liberaron al pingüino rey que apareció debilitado en la costa de Vicente López

Este viernes, el pingüino rey que sorprendió a los vecinos de Vicente López al aparecer en la zona de playa del Paseo de la Costa la semana pasada fue devuelto al océano. Fue liberado al sur de la provincia de Buenos Aires, en la localidad de Mar del Sur. El ejemplar había aparecido a más de 2500 kilómetros de su hábitat y nadando en agua dulce.

Fue rescatado por Defensa Civil y por la Fundación Temaikèn. Según los especialistas, estaba debilitado, aunque no en una situación extrema. Había atravesado el período de muda, el proceso anual en el que estos animales renuevan por completo su plumaje.

La muda ocurre una vez al año y deja a los pingüinos muy delgados y con poca energía. Antes de iniciarla, se alimentan en exceso; luego permanecen en tierra hasta que aparece el nuevo plumaje. Durante ese período no comen y su fuerza disminuye con el paso de los días.

La liberación del pingüino rey en la costa bonaerense

Cristian Gillet, director de Operaciones Zoológicas y del Centro de Recuperación de Especies de Temaikèn, consideró que el ejemplar hallado habría completado la muda mucho más al norte de lo habitual. "Una vez finalizada la muda, en un estado de debilidad propia del proceso y en medio de una sudestada reciente, habría sido arrastrado río arriba hasta el interior del Río de la Plata, donde quedó varado”, explicó. Veterinarios de la fundación aseguraron que la salud de este ejemplar es buena y está recuperado.

No es frecuente que los pingüinos ingresen en el Río de la Plata. Sin embargo, por los estuarios cercanos [ecosistema costero semicerrado donde el agua dulce de ríos y arroyos se mezcla con el agua salada del mar] y la disponibilidad de alimento, podría haber sido atraído hacia el norte y luego empujado por las corrientes hacia el Delta del Paraná. “En este caso particular se trata de un pingüino rey, una especie que habita principalmente en islas subantárticas. Su presencia dentro del Río de la Plata es un evento extremadamente inusual y un hallazgo muy poco frecuente”, añadió Gillet.

El hallazgo generó sorpresa entre los vecinos de la zona costera, que no están acostumbrados a ver este tipo de animales en aguas del río. Aunque las costas bonaerenses reciben todos los años distintas especies marinas, el ingreso de un pingüino rey al interior del estuario es excepcional. La combinación de corrientes, el estado físico del animal y las condiciones climáticas recientes podría explicar cómo terminó nadando en un ambiente de agua dulce, muy lejos del mar abierto donde suele desplazarse la especie.

Un pingüino rey fue rescatado en Vicente López

El estado del animal

Después de ingresar en el Centro de Recuperación de Especies de Fundación Temaikén, el pingüino rey fue monitoreado por médicos veterinarios y cuidadores especializados en rehabilitación de fauna silvestre. El ejemplar superó la fase inicial de estabilización —se hallaba ligeramente debilitado tras completar su proceso de muda— y fue sometido a controles veterinarios exhaustivos. Entre ellos se incluyeron análisis de sangre, radiografías e hisopados. Además, se le practicaron pruebas para descartar gripe aviar, enfermedad que actualmente afecta a las aves en el país, cuyo resultado fue negativo.

El pingüino rey fue liberado en las costas de Mar del Sur Fundación Temaiken

“Estos controles son fundamentales no solo para asegurar el bienestar del animal y el éxito de su reinserción, sino también para proteger la salud de las poblaciones silvestres”, expresó Cristian Gillet, director de Fauna de Fundación Temaikèn y añadió: “Los pingüinos son animales gregarios que viven en colonias. Al reinsertar un ejemplar rehabilitado es clave garantizar que no represente un riesgo sanitario para otros individuos”.

Este ejemplar fue liberado en Mar del Sur porque el punto está cerca de zonas de alimentación utilizadas por distintas especies de pingüinos y ocasionalmente por el pingüino rey. Esperan que pueda volver, por sus propios medios, a las islas subantárticas donde se encuentran sus colonias reproductivas.

El pingüino Rey fue hallado en las costas del Río de La Plata, a la altura de Vicente López Fundación Temaikén

“Esta especie tiene distribución subantártica y las colonias más cercanas a la Argentina se encuentran en las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur, así como en Tierra del Fuego. Incluso en la costa patagónica, su presencia es poco frecuente”, indicó Gillet.

Desde la fundación explicaron que en el Mar Argentino conviven varias especies de pingüinos, en una región rica en alimento y próxima a colonias reproductivas ubicadas en la Patagonia y en distintas islas subantárticas. La especie que aparece con mayor frecuencia es el pingüino de Magallanes, que todos los años migra hacia el norte, incluso hasta el sur de Brasil.

Áreas de alimentación

Durante ese recorrido, utiliza las costas de la provincia de Buenos Aires y de Uruguay como áreas de alimentación. Sin embargo, no es habitual que estos animales ingresen al interior del Río de la Plata, un ambiente muy distinto del mar abierto en el que suelen moverse.

El caso del pingüino rey hallado en Vicente López constituye un episodio inusual. Su presencia en el río evidencia las grandes distancias que pueden recorrer estas aves marinas y cómo factores naturales, como las corrientes o el clima, pueden alterar temporalmente sus trayectorias habituales.

El pingüino pudo ser asistido gracias al trabajo de la Fundación Temaikèn como centro de rescate del nodo fluvial para animales marinos, en el marco de la Red Federal de Varamientos y la red provincial de varamientos de fauna marina, en articulación con la Dirección de Flora y Fauna de la provincia de Buenos Aires.