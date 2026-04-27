“Simplificaciones y conclusiones falsas y peligrosas”. ATE-SMN cruzó a Sturzenegger por el mensaje que publicó en redes sociales

La confrontación entre el Gobierno y los trabajadores del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) se intensificó ayer a partir de una publicación en X del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger. Según la respuesta oficial de ATE-SMN, el mensaje del funcionario constituye “una mezcla de desinformación, simplificaciones y conclusiones falsas y peligrosas” y, además, incurre en “errores conceptuales y técnicos”, señalaron en un comunicado. En ese texto, el sindicato afirmó que “el apagón meteorológico lo comenzó a realizar este gobierno el 11 de diciembre de 2023”.

El conflicto es, en realidad, la continuidad de una tensión persistente entre el organismo meteorológico y el Gobierno desde la asunción de Javier Milei. Días atrás, a través de un decreto, se eliminó la exclusividad del SMN en la prestación de servicios meteorológicos para la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA), una actividad considerada esencial y que representa una parte significativa de los ingresos del organismo. A eso se suma que, previamente, se había anunciado la desvinculación de 140 trabajadores y la proyección de cerca de 100 bajas adicionales hacia fin de año.

Tal como expresó Sturzenegger en su mensaje en X, el principal argumento del ministerio que encabeza es la supuesta ineficiencia del Estado y la necesidad de modernizar el organismo. Sin embargo, según pudo comprobar LA NACION a partir de datos oficiales públicos, el funcionario difundió información incorrecta al justificar esa postura.

LA INCREIBLE HISTORIA DEL SERVICIO METEOROLÓGICO NACIONAL (SMN). La semana pasada hubo varias notas en medios sobre el SMN. Es una historia increíble que vale la pena contar. Te vas a sorprender (o no). Veamos.



El SMN cuenta con unas 100 estaciones meteorológicas distribuidas a… pic.twitter.com/7QwbA12IOH — Fede Sturzenegger (@fedesturze) April 26, 2026

En su comunicado, ATE-SMN señaló, en primer lugar, que el organismo cuenta con 125 estaciones meteorológicas y no 100, como sostuvo el ministro. Además, precisó que, tras las últimas bajas de personal, la dotación es de 832 trabajadores y no de 1000. También indicaron que hay 472 observadores meteorológicos —que integran el cuerpo técnico del SMN— y 148 meteorólogos con formación de pregrado, grado y posgrado, y no 20, como afirmó Sturzenegger.

“Un servicio meteorológico moderno se apoya en una estructura compleja que incluye meteorólogos, observadores meteorológicos, comunicadores sociales, especialistas en políticas públicas, técnicos en instrumental, especialistas en telecomunicaciones, informática y procesamiento de datos, entre otros”, sostuvieron desde la organización sindical. En ese sentido, agregaron que la Organización Meteorológica Mundial (OMM), de la que el SMN forma parte, establece la necesidad de que los servicios meteorológicos tengan un enfoque interdisciplinario.

ATE-SMN también cuestionó la idea de “ahorro” presupuestario utilizada por el ministro para justificar las 140 desvinculaciones, especialmente tratándose de un servicio crítico. “Es ignorar el rol del SMN en la seguridad de la población. Alertas tempranas, aviación, navegación marítima y fluvial, producción agropecuaria y gestión de emergencias dependen de un sistema robusto, no de uno reducido al mínimo y sin capacidad de respuesta ante fenómenos severos y un cambio climático que sí existe”, remarcaron.

Según el sindicato, las estaciones automáticas que el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado asegura que se adquirirán con la reducción de personal no reemplazan completamente el trabajo humano. “No sustituyen la observación humana, la complementan. Variables como el tipo de nubosidad, la visibilidad horizontal, los fenómenos presentes —niebla, tormentas, precipitaciones sólidas—, el estado del suelo o la verificación de sensores requieren intervención humana”, explicaron. Y añadieron: “Reducir el trabajo de las estaciones a ‘anotar datos en papel’ demuestra un desconocimiento total del funcionamiento de la red meteorológica”.

En ese contexto, surge el interrogante sobre la viabilidad de reemplazar con sistemas automatizados 100 de las 125 estaciones actualmente operativas. Hace unas semanas, LA NACION consultó al Ministerio de Defensa sobre el plan de modernización del SMN. Desde esa cartera no detallaron los pasos concretos del proceso, aunque aclararon que los equipos previstos son de gama alta, con precios que pueden oscilar entre US$10.000 y US$30.000 por estación.

Por último, desde ATE-SMN criticaron el uso de tragedias como las ocurridas en Bahía Blanca o La Plata para justificar los recortes. Sturzenegger sostuvo que los recientes episodios de fenómenos climáticos extremos exigen una “modernización del organismo” que permita mejorar la capacidad de anticipación y respuesta ante emergencias. Para la organización sindical, ese planteo demuestra “una incomprensión del problema”, ya que, afirmaron, “los eventos severos evidencian la necesidad de fortalecer, no debilitar, la capacidad de observación y alerta”.

“Modernizar el SMN es necesario y siempre lo fue. Pero modernizar no es destruir capacidades ni reemplazar conocimiento humano por una falsa idea de eficiencia”, concluyeron. Y cerraron: “Un país serio no debilita su servicio meteorológico: lo fortalece. Porque de eso dependen vidas, producción, seguridad y soberanía”.