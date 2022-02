Vuelta a las aulas. Recomendarán que los chicos cambien el tapaboca por un barbijo

Los padres y madres ya están armando las mochilas para el comienzo de clases. Sin embargo, a pocas semanas del inicio de clase las escuelas de casi todo el país, a excepción de las porteñas, todavía no recibieron el protocolo de vuelta a las aulas, aunque se prevé que será más restrictivo que el de la Ciudad de Buenos Aires, pero más flexible que el del año pasado.

El nuevo protocolo se conocerá formalmente pasado mañana. Aunque según adelantó ayerel ministro de Educación de la Nación, Jaime Perczyk, no habrá pase sanitario, no habrá más burbujas aunque se recomendará cambiar el tapabocas por un barbijo. “La novedad de Aula Segura es que tiene las mismas normas que hay en el resto de la sociedad: hay que vacunarse, hay que lavarse permanentemente las manos, ventilar y usar barbijo. Nosotros recomendamos, no hay obligación”, dijo Perczyk.

Los detalles llegarán a las escuelas el jueves, tras una reunión del Consejo Federal de Educación y de Salud, que reunirá a los 24 ministros de educación de las provincias y de la Ciudad de Buenos Aires y a los 24 ministros de Salud con las autoridades nacionales. Será en un encuentro que se llevará adelante de forma presencial en el Museo del Bicentenario, a partir de las 10, del que participaría el presidente de la Nación, Alberto Fernández. En la práctica, el juego ya está definido. Los últimos detalles se conocieron esta tarde, tras la reunión que mantuvieron los técnicos que asesoran a los ministerios de Salud y de Educación de la Nación, junto a los técnicos de las distintas provincias y a la que se sumaron especialistas externos como representantes de la Sociedad Argentina de Pediatría (SAP), Unicef, entre otros.

La reunión fue presencial y virtual, en el Ministerio de Salud. Finalmente se llegó a un acuerdo: ese será el protocolo que recién el jueves llegará a los colegios de todo el país, pero que según pudo saber LA NACION, incluye una serie de recomendaciones de carácter no obligatorias, que cada provincia podrá adaptar según su realidad epidemiológica.

Sin burbujas

Tal como anunció la ciudad de Buenos Aires, en las escuelas de todo el país desaparecerán las burbujas. Tanto las que dividían al grado como las que separaban a los alumnos de sus pares de otros grados. “No habrá burbujas porque en la sociedad ya no hay más”, dijo Perczyk.

Barbijo versus tapaboca

Una de las novedades que traerá el protocolo es que los especialistas recomiendan que los chicos de todos los niveles concurran a clase con barbijos, no con tapabocas. De todas formas, esto será una recomendación y no una disposición. La diferencia es que si se hicieran obligatorios, el Estado debería proveerlos. De hecho, hace una semana el ministro de salud bonaerense, Nicolás Kreplak, habló de “barbijos de calidad” y según pudo saber LA NACIÓN, en la provincia de Buenos Aires no se descarta que sea un requisito para la vuelta a clases. También la secretaria del Comité de Infectología de la SAP, Gabriela Tapponier, confirmó que en las reuniones con los expertos se habló de la necesidad de mejorar la calidad de los barbijos y del uso de los llamados barbijos tricapa o quirúrgicos, que ofrecen una mejor protección y que deben descartarse tras seis horas de uso. Sin embargo, esta sugerencia de los expertos se incluyó solo en forma de recomendación. Y en contrapartida, desalentar el uso de tapabocas, hechos de tela.

No habrá más burbujas y se definirá cuántos días deberá aislarse un alumno vacunado si se contagia Covid y cuántos días un alumno que no haya sido inmunizado Ricardo Pristupluk - La Nacion

Desde el Ministerio de Educación aclaran que cada jurisdicción decidirá cómo se aplica, pero que se alentará el uso del barbijo en todos los grados. Pero que se trata de un concepto genérico, no de un requisito, que no prevé obligatoriedad ni la provisión a todos los colegios de la Argentina, aunque existe la posibilidad de que existan campañas para que desde el Estado se “ayude” a mejorar la calidad de los barbijos. Y sobre todo, al correcto uso de los mismos, cubriendo nariz y boca.

Vacunación

No será requisito estar vacunado para volver a clases. Aunque desde el protocolo se insistirá en la importancia de que los chicos estén vacunados para garantizar una vuelta a clases segura, se descartó la idea de exigir un pase sanitario nacional. De todas formas, ya hay dos provincias que anunciaron que lo pedirán: Santa Cruz y Formosa. Además, Córdoba les pedirá a los chicos que no estén vacunados el uso permanente del barbijo tricapa, les asignará lugares exclusivos de almuerzo o merienda con distanciamiento de sus compañeros y también les exigirá un hisopado negativo todos los lunes previo al ingreso escolar, según publicó el Ministerio de Salud de esa provincia al dar a conocer el protocolo de regreso a las aulas.

A nivel de las recomendaciones nacionales, todavía faltaba definir cómo será el protocolo que se activará ante la aparición de un caso positivo, en un chico que no está vacunado. La ciudad de Buenos Aires, en su protocolo, contempla siete días de aislamiento para los inmunizados y 10 para los no vacunados. Pero este punto se definirá a nivel nacional antes del jueves.

Lavado de manos y ventilación

Estas son las otras recomendaciones que se darán a conocer el jueves, que no se alejan de lo que ya se viene realizando: el lavado frecuentes de manos, o la colocación de alcohol en gel y la ventilación cruzada dentro de las aulas. En algunas jurisdicciones, desde del año pasado se dejó de colocar alcohol en el ingreso a las aulas, pero en otras se mantuvo la medida.