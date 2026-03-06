Vuelve Expo Cupcakes a La Rural con su 30° edición

El próximo 14 y 15 de marzo llegará a La Rural la 30° edición de Expo Cupcakes, Pastelería y Repostería, un evento pensado para disfrutar en familia. La feria reunirá a más de 70 puestos de empresas, profesionales y emprendedores del sector que exhibirán sus productos y creaciones al público.

El evento se desarrollará durante dos jornadas de 13 a 20 en las que la creatividad será protagonista, con tortas, cupcakes y cookies de distintos estilos. Como novedad, por primera vez en la Argentina se presentará un auto a escala real realizado íntegramente con torta. Habrá también una rosca, un huevo de Pascua gigante, además de acciones solidarias.

El evento se desarrollará el 14 y 15 de marzo

Durante el evento, se ofrecerán clases magistrales a cargo de reconocidos profesionales del rubro, entre ellos Mirta Carabajal, Mariana Corbetta, Florencia Menescaldi, Marcela Capo y Gustavo Nari, entre otros referentes de la pastelería. Habrá también demostraciones en vivo gratuitas de pastelería en los distintos stands.

Expo Cupcakes nació en 2008 y con el tiempo se convirtió en uno de los eventos más importantes del sector repostero en Buenos Aires. Hace seis ediciones que funciona en La Rural antes era en el Palais Rouge, también en Palermo.

La feria es una creación de Andrea Sánchez y Javier Lamas, que tienen un emprendimiento familiar con más de 30 años de trayectoria en el rubro.

A lo largo de sus distintas ediciones, el evento creció de manera sostenida y reunió a destacadas figuras de la gastronomía, como Choly Berreteaga, Osvaldo Gross, Dolli Irigoyen, Maru Botana, Mirta Carabajal, Mauricio Asta, Andrea Sánchez, Davi de Trivi y Andrés Mandalari, entre muchos otros. La Expo Cupcakes fue además declarada evento de interés turístico por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

La creación del huevo de Pascua gigante

El valor de la entrada general es de $13.000 por día más los gastos de servicio. Los menores de 16 años ingresan gratis. Además, habrá un 15% de descuento para alumnos regulares de pastelería y gastronomía y para jubilados.

La exposición se realizará en el Pabellón Ocre de La Rural, ubicado en Av. Santa Fe y Plaza Italia. El predio cuenta con fácil acceso a través de la estación Plaza Italia de la línea D de subte, la estación Palermo del ferrocarril San Martín, varias líneas de colectivos y el sistema público de bicicletas Ecobici.