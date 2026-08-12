Vuelven las lluvias a Buenos Aires: cuándo llega la tormenta que traería tormentas para el feriado del 17 de agosto

El Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) se prepara para atravesar una semana marcada por la inestabilidad climática, con un pronóstico que anticipa seis días consecutivos de precipitaciones, vientos intensos de hasta 50 km/h y una posterior caída de las temperaturas.

Según los reportes del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y datos de sitios especializados como Meteored, la región experimentará un cambio brusco del tiempo derivado de un sistema de altas presiones que alterará las condiciones observadas durante el inicio de la semana.

Pronostico del tiempo

Hasta cuándo llueve

Este proceso de transición comenzó a evidenciarse durante la jornada del martes, cuando el viento dejó de soplar desde el sector sur para favorecer un mayor ingreso de humedad, lo que generó un incremento notable en la nubosidad.

Para este miércoles, se espera que el cielo permanezca mayormente nublado, con una temperatura mínima de 8°C y una máxima que apenas alcanzará los 12°C, con alta probabilidad de lluvias durante la tarde. Además se esperan ráfagas de viento que podrían alcanzar los 50 km/h.

El jueves mantendrá características similares, con precipitaciones pronosticadas especialmente para la tarde y noche, mientras que la inestabilidad se extenderá durante todo el fin de semana. Aunque hacia el viernes se prevé una ligera mejora con un leve repunte térmico, alcanzando los 14°C, las lluvias continuarán siendo protagonistas.

Pronóstico del tiempo extenido

Pronóstico del tiempo para el fin de semana

El sábado y el domingo, las temperaturas máximas treparán hasta los 17°C, bajo la influencia de vientos predominantes del este que, combinados con la humedad, sostendrán las precipitaciones durante ambas jornadas

El pronóstico extendido indica que el feriado del lunes 17 de agosto también registrará máximas de 15°C con algunos claros temporales, con precipitaciones significativas. Sin embargo, el alivio será breve, ya que hacia el martes se espera un nuevo y marcado descenso térmico, con una mínima de 8°C y una máxima que no superará los 14°C, en una jornada caracterizada también por las lluvias.

Las recomendaciones del SMN por lluvias