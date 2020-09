El gobierno mendocino carga cada vez más la responsabilidad en los jóvenes Crédito: Hernán Zenteno

Pablo Mannino 18 de septiembre de 2020

MENDOZA.- En medio del colapso del sistema sanitario y muy cerca del Día del Estudiante, la provincia del oeste argentino busca que no se desborden más los contagios, por lo que intensificará los controles policiales, apuntando a los jóvenes.

Así, en la previa, con un discurso más directo y duro, el gobernador Rodolfo Suarez ya impulsa una campaña, que comenzó en las redes sociales, con un fuerte mensaje para hacer reaccionar a los ciudadanos que más se movilizan, sobre todo por las noches. De hecho, se espera que en las próximas horas se efectivicen nuevas restricciones de circulación para los próximos días, al menos hasta que pasen los festejos estudiantiles.

En el gobierno provincial hay preocupación por lo que pueda ocurrir durante el fin de semana y, particularmente, el próximo lunes 21 de septiembre, cuando se celebra el Día del Estudiante. Las autoridades ya anticiparon que se reforzarán los controles policiales para impedir las reuniones clandestinas de jóvenes en plena pandemia por coronavirus, que ya reporta más de 17.000 infectados y más de 200 muertos en la provincia.

La campaña audiovisual es de alto impacto y hace foco en las consecuencias que tiene para los adultos mayores que los más jóvenes de la familia no tomen los recaudos. "¿Estuvo piola tomar del pico con los pibes?"; "¿Te resultó cómodo usar el tapabocas abajo?"; "¿Y... cómo terminó el asadito clandestino?"; "¿Disfrutaste de la salidita el día que no te correspondía?", son las incómodas preguntas del gobierno para que los jóvenes sean más responsables y ayuden a cortar la cadena de transmisiones, mientras de fondo se observa la misma cruda imagen: un paciente luchando por su vida contra el virus, en terapia intensiva.

"Es indispensable tomar conciencia de que ciertas conductas que antes eran habituales hoy pueden tener consecuencias graves, no sólo para vos, sino también para el círculo de personas que te rodea. Siempre es mejor prevenir que curar", expresó Suárez.

En cuanto al refuerzo de los controles para el Día del Estudiante, tiene que ver con lo que el mandatario aseguró hace dos semanas, cuando observó el disparo de contagios durante el Día del Niño. Por eso ahora, para evitar una circulación mayor de personas, teniendo en cuenta la llegada de la primavera y los tradicionales festejos, el Gobierno local busca extremar la vigilancia, aunque no habrá un retroceso de fase. De esta manera, Mendoza se mantiene hasta el 22 de agosto en distanciamiento social, y no se vislumbra el regreso al aislamiento obligatorio después de esa fecha. Sin embargo, los contagios no se detienen y esta semana la tasa de positividad llegó al 50%.

Mientras, la Policía de Mendoza tendrá mayor presencia en las calles y contará con el apoyo de los agentes de las comunas. También, habrá un refuerzo de efectivos en el Parque General San Martín y en los principales espacios verdes de la provincia, controlando el cumplimiento de las salidas por DNI.

Mendoza cuenta con 17.183 casos positivos confirmados. Son 61 casos importados -gente que ha llegado de otros países-, 10.841 por contacto estrecho con alguien que vino de otro país o dio positivo de COVID-19, 425 por casos confirmados por nexo clínico epidemiológico y 5.856 en investigación epidemiológica. También, la provincia tiene 8.004 personas recuperadas y 211 fallecimientos por COVID-19.

