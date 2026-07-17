Ya llueve en varios puntos de Buenos Aires y se espera que la tormenta llegue al AMBA

Una tormenta con lluvias intensas y granizo avanza este viernes sobre varias localidades de la provincia de Buenos Aires y los especialistas anticipan que llegará próximamente al Área Metropolitana (AMBA).

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) difundió un aviso a corto plazo a las 8.04, válido por dos horas, advirtiendo sobre tormentas fuertes acompañadas por lluvias intensas, ráfagas y caída de granizo. El organismo incluyó al territorio porteño, sus alrededores y distintos partidos bonaerenses.

08:05hs ahora en S. M. Del Monte ruta 3 pasando Cañuelas, esta tormenta esta pasando por el Oeste del GBA puede afectar alguna zona del Oeste pic.twitter.com/QZ47QP7Kt6 — Clima Zona Norte ⭐️⭐️⭐️ (@climaballester) July 17, 2026

La tormenta ya fue reportada en redes sociales por vecinos de las primeras zonas afectadas como los partidos de Lobos, San Miguel del Monte, Salto y Mercedes. En Salto, mostraron la caída de granizo.

La advertencia oficial del organismo dependiente del Ministerio de Defensa abarca también a los municipios de Almirante Brown, Avellaneda, Berazategui, Brandsen, Cañuelas, Ensenada, Esteban Echeverría, Ezeiza, Florencio Varela, Ituzaingó, La Matanza, La Plata, Lanús, Lomas de Zamora, Marcos Paz, Merlo, Morón, Presidente Perón, Quilmes y San Vicente.

El pronóstico para la ciudad de Buenos Aires anticipa que durante las primeras horas del día la probabilidad de precipitaciones se ubica entre el 70% y el 100%. Por la tarde, las posibilidades de lluvias descienden a un rango de entre el 10% y 40%, con una temperatura máxima estimada en 23°C, para concluir la noche con cielo nublado y una marca térmica de 19°C.

‼️AHORA: tormenta muy fuerte con granizo, lluvia y ráfagas en Lobos, BsAs. La zona está bajo alerta oficial desde hace varias horas.

Cred autor. pic.twitter.com/3Vv4cXequ2 — Nacho López Amorín (@MeteoNacho) July 17, 2026

Ante la intensidad de las precipitaciones y las ráfagas registradas por los radares meteorológicos, el SMN incluyó una serie de recomendaciones para protegerse: asegurar los objetos sueltos para evitar que los arrastre el viento, alejarse de las ventanas, evitar refugiarse debajo de marquesinas o postes de luz, y cortar el suministro eléctrico en caso de que ingrese agua a las viviendas.

Por otro lado, ya se anunció el desvío de dos vuelos internacionales por las condiciones climáticas en el aeropuerto internacional de Ezeiza. Por el momento, los aviones afectados son uno proveniente de Miami, de la compañía United Airlines, y otro que partió de Houston, perteneciente a American Airlines, según reportó el portal especializado Flight Radar.

Las características del fenómeno y su impacto el fin de semana

Según informó el sitio especializado Meteored, este frente que avanza genera “tormentas aisladas de rápido desplazamiento”, una característica atmosférica que disminuye el peligro de acumulados abundantes de agua, pero eleva el riesgo de caída de granizo.

El SMN publicó un aviso a muy corto plazo por la tormenta que está camino a la Ciudad

En tanto para el fin de semana se prevé un cambio climático drástico debido a este fenómeno. El sábado presentará un marcado descenso térmico, con una máxima de 18°C y temperaturas mínimas de entre 11°C y 13°C, que se registrarán hacia el final del día.

El domingo, día en el que se espera una posible movilización masiva por la final de la Copa del Mundo entre Argentina y España, continuará la abundante nubosidad con marcas térmicas frías de entre 10°C y 15°C.

Asimismo, esta llegada del viento sudeste provocará una crecida moderada del Río de la Plata, con “pleamares que superarán los dos metros” el sábado al mediodía y llegarán a los 2,50 metros durante el domingo.