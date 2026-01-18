“Ya no será sinónimo de muerte”: un cóctel de drogas da vida y esperanza a los pacientes con una agresiva forma de cáncer

WASHINGTON.– El oncólogo Luciano Costa tuvo que esperar tres años para saber cómo les había ido a los pacientes de una agresiva forma de cáncer de médula que habían recibido un tratamiento experimental de inmunoterapia. Pero al revisar los resultados, al médico se le puso la piel de gallina.

El ensayo clínico reveló que, casi tres años después de recibir el tratamiento, más del 80% de los pacientes seguían vivos y sin que su cáncer se hubiese extendido, frente al 30% de los pacientes de un grupo de control que habían recibido el tratamiento estándar.

Todos los pacientes del ensayo padecían un cáncer llamado mieloma múltiple que había recidivado tras tratamientos previos, parte de un ciclo históricamente desalentador en el que las remisiones de la enfermedad son cada vez más breves, hasta que la persona fallece. Sorprendentemente, aquellos que recibieron la terapia experimental siguieron en remisión mucho más tiempo del que fue posible con los fármacos ya aprobados, señala Costa, autor principal del estudio, publicado en diciembre en la revista científica New England Journal of Medicine.

El tratamiento no está exento de riesgos: el 71% de quienes lo recibieron tuvieron reacciones graves, incluyendo infecciones, y el 7% falleció. En el grupo de control, en cambio, el 62% presentó reacciones adversas, que fueron mortales en el 6 % de los casos. Aun así, los resultados despiertan esperanza de los médicos y los investigadores sobre el posible hallazgo de una cura para el mieloma múltiple, algo hasta hace poco impensable.

Los resultados despiertan esperanza sobre el posible hallazgo de una cura para el mieloma múltiple, algo hasta hace poco impensable X @SanLorenzo

“Estamos entrando en una nueva era en la que esta enfermedad no será sinónimo de muerte”, dice Costa, director del Programa de Mieloma Múltiple de la Universidad de Alabama en Birmingham y consultor de Johnson & Johnson, empresa que desarrolló el cóctel de fármacos y patrocinó el estudio.

Tras la presentación de la investigación, en noviembre, la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) se contactó con Johnson & Johnson, y el mes pasado la agencia anunció que le había otorgado a la farmacéutica un nuevo y controvertido “bono” diseñado para acelerar la aprobación de medicamentos prometedores.

Johnson & Johnson declaró el mes pasado que la terapia “tiene el potencial de cambiar el estándar de tratamiento” y sería una opción ambulatoria; agregó que las infecciones graves remitieron al tomar medidas para combatirlas y administrando dosis menos frecuentes. El nuevo tratamiento es una combinación de dos fármacos de inmunoterapia, Tecvayli (teclistamab) y Darzalex Faspro (daratumumab + hialuronidasa), individualmente ya aprobados por la FDA.

Los avances en el tratamiento del mieloma múltiple se basan en redirigir el sistema inmunitario para que ataque el cáncer. Y aunque los estudios recientes alimentan el optimismo sobre una inminente cura para la enfermedad, los expertos advierten que aprovechar el sistema inmunitario es increíblemente complejo y conlleva muchos riesgos.

“Con fármacos como el Tecvayli, anticipamos que la toxicidad aguda y crónica seguirá siendo un problema para el acceso generalizado al tratamiento”, escribió en diciembre Daina Graybosch, analista de Leerink Partners, en una nota a sus clientes cuando se publicó el artículo.

Tecvayli (teclistamab), uno de los dos fármacos involucrados en el ensayo

En el mieloma múltiple, las células cancerosas se multiplican en la médula ósea y le quitan al cuerpo la capacidad para combatir la enfermedad, diseminando tumores en los huesos de todo el cuerpo y dejándolos huecos. El Instituto Nacional del Cáncer de Estados Unidos estima que el año pasado unos 36.000 norteamericanos fueron diagnosticados con este tipo de cáncer y que unos 12.000 murieron a causa del mismo.

En el estudio liderado por Costa, 587 pacientes con mieloma múltiple que se habían sometido a hasta tres tratamientos previos fueron repartidos aleatoriamente a dos grupos: el grupo de control recibió el tratamiento habitual estándar, consistente en Darzalex más un esteroide y otro fármaco para el mieloma múltiple, mientras que el resto recibió el cóctel mencionado.

El Darzalex se une a las células del mieloma y las “marca” para que el sistema inmunitario las erradique. El Tecvayli se adhiere a las células del mieloma y a las células T del cuerpo y las une para destruir el cáncer. Combinados, los fármacos dan un golpe doble, explica Attaya Suvannasankha, profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad de Indiana, quien no participó en el ensayo clínico.

Con las medidas de apoyo adecuadas, “el riesgo de infección es bastante manejable”, sostiene Suvannasankha, que también ha sido asesor científico remunerado de una filial de Johnson & Johnson y de otros laboratorios de desarrollo de drogas contra el cáncer. La gran duda, apunta el especialista, es qué tan fuerte debe ser la dosis y durante cuánto tiempo hay que administrarla, para evitar sobreestimular las células inmunitarias “al punto de agotarlas y dejarlas fuera de combate”.

A algunos pacientes, el ensayo clínico les cambió la vida. Sally Herring, de 69 años, se enteró hace más de una década de que corría el riesgo de desarrollar mieloma múltiple y que tendría que lidiar con eso por el resto de su vida.

El Darzalex se une a las células del mieloma y las “marca” para que el sistema inmunitario las erradique

“Quedé totalmente devastada”, recuerda Herring, madre de cuatro hijos y sacerdotisa de la Iglesia Episcopal en Birmingham, Alabama. “Sabía que con el tiempo se iba a desatar la catástrofe y no podía hacer nada”, añade.

Y el cáncer efectivamente se desató, tal como le habían dicho sus médicos: se lo diagnosticaron en 2017, recibió un tratamiento con células madre que sumado a la quimioterapia le dio un respiro, y luego el cáncer regresó en 2022. Fue entonces cuando se inscribió en el ensayo clínico para el cóctel de Tecvayli-Darzalex y, tres años después, su análisis de sangre no muestra rastros de mieloma.

En líneas generales, a Herring las inyecciones mensuales le causan efectos secundarios leves, que comparó con una gripe de 24 horas, y una sinusitis recurrente, y hasta el día de hoy sigue trabajando a tiempo completo. Sabe que tiene suerte, ya que vio morir de forma “atroz, absolutamente horrible” a amigos con el mismo tipo de cáncer. Sabe que cada mes el análisis de sangre puede mostrar que el cáncer está de vuelta, pero siente que hoy la enfermedad “ya no es el monstruo que era antes”.

Otro fármaco innovador

Los resultados del combo Tecvayli-Darzalex llegan tras el lanzamiento de otro fármaco innovador, desarrollado por Johnson & Johnson y su socio Legend Biotech, que también saca provecho del sistema inmunitario y lo pone a combatir la enfermedad.

Se trata de un método que filtra el plasma del paciente para recolectar sus células T, que luego son modificadas para que reconozcan a las células cancerosas del mieloma. Esas células T modificadas se multiplican en un laboratorio y se reinyectan en el torrente sanguíneo del paciente para atacar el cáncer. Un estudio publicado en junio demostró que cinco años después de una única infusión del fármaco Carvykti, un tercio de los 97 pacientes del ensayo clínico seguían vivos y sin avance del cáncer.

“Es la primera vez que empezamos a hablar de una cura” para el mieloma, dijo sobre el Carvykti el ejecutivo Mark Wildgust, de Johnson & Johnson, en una conferencia ante inversores en noviembre, según una grabación archivada por S&P Global Market Intelligence. Al evaluar la eficacia del Carvykti, afirmó que “el punto de referencia es la cura”.

El Carvykti, aprobado en 2022 por la FDA para tratar el mieloma múltiple en pacientes que ya se hayan sometido a otras cuatro terapias previas, tiene la ventaja de que se administra una sola vez. Sin embargo, solo está disponible en exclusivos centros especializados, o sea que en la práctica está fuera del alcance de muchos pacientes con la enfermedad.

En cambio, las inyecciones de Tecvayli y Darzalex pueden administrarse en centros oncológicos grandes o pequeños. El especialista Hearn Cho, director médico de la Fundación para la Investigación del Mieloma Múltiple, considera que ese 80% de los pacientes cuyo cáncer no avanzó tras tres años de recibir Tecvayli y Darzalex es una cifra sin precedentes. “No superó al grupo de control: lo arrasó”, sentencia.

Con el apoyo de Johnson & Johnson, su fundación está investigando la dosis óptima de Tecvayli. “No es como lanzar una bomba, es como dirigir una orquesta”, aclara Hearn.

(Traducción de Jaime Arrambide)