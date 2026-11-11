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“Yo te quiero papa León XIV, hoy te viniste a la Argentina”: el video viral de los seminaristas en modo “barra brava” que se viralizó en las redes

Un grupo de religiosos se concentró en una esquina del centro histórico para recibir al Sumo Pontífice y sus cánticos llegaron a ser noticia nacional

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Los seminaristas del Papa en Córdoba que se volvieron virales en las redes sociales
Los seminaristas del Papa en Córdoba que se volvieron virales en las redes sociales

El papa León XIV viajó a Córdoba el 10 de noviembre en el marco de su visita a la fábrica de Fadea y al arzobispado. Mientras los miles de fieles se concentraron en la plaza San Martín para ver al Santo Padre realizar la homilía en las puertas de la Catedral, un grupo de seminaristas se volvió viral en las redes sociales por sus cánticos y festejos que le dieron la bienvenida.

Gritos, euforia, saltos y aplausos. No faltó nada en una celebración de los integrantes del Seminario Verbo Encarnado de San Rafael, Mendoza, previo al encuentro del líder del Vaticano con los religiosos del norte argentino.

Así festejaban los seminaristas ante la llegada del Papa en Córdoba
Así festejaban los seminaristas ante la llegada del Papa en Córdoba(Fuente: Tiktok)

En un video que subió el usuario Cristian Daher a sus redes sociales, se vio a los seminaristas felices por la llegada del Papa. El hombre los grabó desde el balcón de su casa ante los gritos de alegría que retumbaban por las calles de la capital cordobesa.

“Yo te quiero papa León XIV, hoy te viniste a la Argentina. Yo te quiero papa León, te esperamos con la visita del Instituto Verbo Encarnado”, entonaron los seminaristas con carteles en la mano y aplausos.

El pogo se extendió por varios minutos y en diálogo con Cadena 3 de Córdoba, uno de ellos manifestó el sentimiento de recibir a León XIV como le sucedió hace 39 años con Juan Pablo II.

Después del encuentro con el Pontífice, los seminaristas se dirigieron a una parroquia que los acogió y este miércoles retornaron a Mendoza. “Tenemos que seguir con las clases, tienen examen los chicos, el jueves y el viernes. Estudiaron en el viaje”, aclaró uno de los responsables del Instituto.

Los seminaristas que recibieron a León XIV entre pogo y apuntes - Cadena 3
Los seminaristas que recibieron a León XIV entre pogo y apuntes - Cadena 3

A continuación agregó: “El Papa nos confirmó la fe. Nosotros trabajamos para el Papa. Uno siempre que puede lo va a ver, a cualquier Papa”.

De esta manera, entre apuntes y puro festejo, los seminaristas mendocinos se volvieron virales en TikTok y X, acumulando miles de reproducciones por sus cánticos que combinaban el tono futbolero, pero con canciones en favor de León XIV.

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ViralesPapa León XIV en la Argentina
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