El arzobispo de Córdoba se quedó sin micrófono durante su discurso y la reacción de León XIV desató la risa de todos: “Es a propósito”

Este martes 10 de noviembre, durante el acto central del papa León XIV en la Catedral Nuestra Señora de la Asunción de Córdoba Capital, que reunió a religiosos, curas y representantes de la Iglesia Católica, ocurrió un hecho divertido que provocó una carcajada espontánea del Santo Padre.

Todo sucedió durante el discurso del arzobispo de Córdoba, Ángel Rossi, quien pronunciaba sobre la cercanía con la Fe y los beneficios de seguir la palabra del Evangelio. En ese instante, el micrófono, que transmitía su voz ante miles de fieles, dejó de funcionar. Esto generó su respuesta inmediata.

El arzobispo de Córdoba se quedó sin micrófono y el Papa lanzó una carcajada

“Papa León...”, dijo Rossi y acto seguido se cortó la emisión. Debido a esto, golpeó con sus dedos el micrófono para constatar que no funcionaba. Segundos después volvió a replicar su voz y entonces, entre risas, dijo: “Esto es un boicot, a propósito”. Mientras tanto, León XIV soltó una carcajada y el resto de los presentes rieron a la par y aplaudieron la situación como un hecho divertido.

A raíz de este inconveniente, Rossi cambió el micrófono y prosiguió con su discurso frente al Sumo Pontífice en las escalinatas de ingreso a la Catedral de Córdoba.

El Papa lanzó una carcajada ante el percance en el sonido (Fuente: Captura de pantalla)

Cabe remarcar que este episodio transcurrió luego de la misa que ofició León XIV en la fábrica de aviones Fadea ante miles de personas. Luego, se dirigió hacia la sede del arzobispado y más tarde protagonizó un encuentro religioso en la plaza San Martín en el centro de la ciudad cordobesa.

Después de su viaje a la provincia mediterránea, el Papa vuelve a Buenos Aires, donde lleva a cabo un encuentro con los jóvenes en el Monumento a los Españoles en el barrio de Palermo.