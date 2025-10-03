Zarpó el buque científico que hará la segunda expedición para estudiar el fondo marino argentino

Después de una demora debido a una firma contractual, la tripulación del barco del Schmidt Ocean Institute finalmente zarpó poco después del mediodía desde el puerto de Buenos Aires. El destino ahora es el Atlántico Sur. Son 25 los científicos argentinos que componen la tripulación acompañados de artistas y periodistas de Francia y Ecuador, y 38 operadores.

En esta ocasión, es la doctora Silvia Romero, investigadora del Servicio de Hidrografía Naval, quien dirigirá la expedición.

“Estamos con pura adrenalina, preparando todo para la zarpada que implica atar todo a resguardo del movimiento”, adelantó a LA NACION Ana Paula Osiroff, oceanógrafa física del Servicio de Hidrografía Naval y parte de la tripulación.

La misión, bautizada “Ecos de dos Cañones”, constituye la segunda etapa de un ambicioso proyecto internacional. La primera, realizada en colaboración con el Conicet, había cautivado a miles de argentinos con imágenes inéditas de la vida marina en aguas profundas. Como en la expedición anterior, también habrá un streaming de la vida submarina argentina.

Buque científico Falkor (Too), en la dársena E del Puerto de Buenos Aires Ricardo Pristupluk

Por casi un mes, el Falkor (too) surcará el mar argentino, en particular seguirá estudiando la corriente de Malvinas, una que fluye por el lecho océanico y que pasa como un embudo entre las paredes de varios cañones que lo recorren. En particular analizarán la vida, la geología y trazarán la cartografía de dos cañones que se encuentran a la altura de Chubut. Con el ya famoso robot ROV SuBastian, se sumergirá entre 200 y 4000 metros de profundidad.

La importancia de todo esto es que los científicos piensan que esta corriente trae consigo millones de nutrientes, además de agua fría, a lo largo de todo el Atlántico argentino e incluso más arriba.

¿Qué significa esto? Que esa zona podría ser una zona de máxima importancia para la vida marina, y por consiguiente, también para actividades económicas asociadas a ella como la pesca y el turismo. También es relevante en términos climáticos, pues estas corrientes funcionan como una especie de “aire acondicionado” que ayuda a regular la temperatura, no solo submarina, sino de la superficie.

El objetivo central de la expedición es mapear y estudiar dos cañones submarinos en el Atlántico Sur, situados sobre la plataforma continental argentina. Los investigadores buscan comparar cómo las diferentes características geológicas de estas formaciones alteran el movimiento de las masas de agua en la Corriente de Malvinas, una de las más importantes del hemisferio.

Imagen tomada del video difundido por el Schmidt Ocean Institute, registrado por el ROV SuBastian a 2.530 metros de profundidad en el Cañón de Mar del Plata, en el Mar Argentino. La transmisión en YouTube del robot, que muestra especies inéditas en el Atlántico Sur con comentarios en vivo de los científicos, cautiva a cientos de miles de argentinos. (Foto: Schmidt Ocean Institute / ROV SuBastian / AFP) HANDOUT - Schmidt Ocean Institute / ROV Su

Esta corriente se extiende desde la superficie hasta el fondo del océano y mezcla diversas masas de agua ricas en nutrientes. Este proceso, más intenso en la primavera austral, genera gigantescas floraciones de fitoplancton visibles desde el espacio. Estas floraciones sostienen una gran diversidad de especies y una pesquería de relevancia mundial. Además, el fitoplancton captura CO₂ y produce oxígeno, siendo clave para el equilibrio climático.

El equipo lo integran científicos argentinos, y está conformado por hidrógrafos, geólogos, biólogos, especialistas en atmósfera, expertos en pesca y geógrafos, provenientes en su mayoría del Servicio Hidrográfico Naval, aunque también participan investigadores de la UBA, del Conicet y del Centro de Investigaciones del Mar y la Atmósfera. A ellos se suman una periodista y una artista extranjera: una corresponsal de Ecuador, llamada Bernarda Cornejo, y una artista visual de Francia llamada Christine Laquet, invitada para documentar la experiencia en algo que llamaron Artist-at-Sea.

Imagen del video difundido por el Schmidt Ocean Institute, captada por el ROV SuBastian a 1334 metros de profundidad en el Cañón de Mar del Plata, en el Mar Argentino. La transmisión en YouTube del robot, que revela especies nunca vistas en el Atlántico Sur con comentarios en vivo de los científicos, fascina a cientos de miles de argentinos HANDOUT - Schmidt Ocean Institute / ROV Su

El trabajo explora cómo el ser humano se relaciona con el entorno mediante elementos no humanos e influencias invisibles, combinando investigación y procesos poéticos para proponer nuevas miradas a través del tiempo y el espacio. Con obras gráficas, performáticas e instalativas, busca desafiar la percepción y replantear nuestros puntos de vista. Ha expuesto internacionalmente en instituciones y bienales de Europa, Asia y América, incluyendo Brasil, Corea del Sur, Polonia, Tailandia, Francia, Nueva York, São Paulo y Seúl.

Esta es una campaña cuya preparación administrativa comenzó hace más de un año y medio en coordinación entre el Gobierno argentino y la institución estadounidense. Según la página oficial de la expedición, en realidad se preveía que el Falkor zarparía el pasado 30 de septiembre y regresaría el 29 de octubre. Sin embargo, por algunas demoras administrativas, fue este viernes que finalmente pudo salir del puerto de Buenos Aires.