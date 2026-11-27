Más de un centenar de monasterios, santuarios, catedrales, basílicas, templos budistas y mezquitas de la Ciudad de Buenos Aires abrirán sus puertas este sábado por la noche. De 20 a 24, muchos de los templos que se suman a la movida darán visitas guiadas por sectores de acceso restringido; otros tendrán coros en vivo, y algunos hasta ofrecerán comida.

Entre las propuestas destacadas por el gobierno porteño, se encuentra la muestra que ofrecerá la Catedral Metropolitana de Buenos Aires, en Avenida Rivadavia 499. Expondrá los ornamentos litúrgicos usados por el papa León XIV en su reciente visita al país.

Misa del Papa León XIV en el Monumento de los españoles Fabián Marelli

Entre los objetos que formarán parte de la muestra, se encuentran la casulla y la mitra que usó en la misa de Palermo, la capa y la mitra que usó cuando visitó la Catedral, varios cálices, el sillón papal de la misa del Monumento a los Españoles y el sillón papal que usó en la vigilia de los jóvenes.

También en la Catedral, abrirá las puertas del Museo Cardenal Bergoglio–Papa Francisco. También, a partir de las 21, sonarán los cuatro órganos del templo.

Los secretos del casco histórico porteño

La orden de los franciscanos fue la primera en establecerse en Buenos Aires luego de la fundación de la Ciudad y, a mediados del siglo XVIII, se inauguró la Basílica San Francisco de Asís, en Adolfo Alsina 380. Desde allí se dará inicio durante la noche del sábado a una triple visita guiada.

La Basílica San Francisco de Asís, en Adolfo Alsina 380, el punto de partida de una triple visita guiada GCBA

El recorrido seguirá por la Basílica Nuestra Señora del Rosario y el Convento de Santo Domingo (Defensa 422) y luego ingresará a la Parroquia San Ignacio de Loyola (Bolívar 225), donde también habrá conciertos de órgano. Habrá dos circuitos. El primero comenzará a las 20.30 y el segundo, a las 22.

Coros litúrgicos

Entre los templos que serán anfitriones de coros, se encuentra la Basílica San José de Flores (Av. Rivadavia 6950), donde Bergoglio encontró su vocación sacerdotal. Esta iglesia ofrecerá un concierto a cargo del Coro Periferia Vocal a las 20 y un espectáculo de luces y sonidos a las 22.30. Además, habrá una visita guiada por sus sectores históricos.

A su vez, la Capilla de Liniers de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días (Ulrico Schmidl 7636) presentará al Coro y Ensamble Harmony; la Iglesia Evangélica Metodista de Almagro (Av. Rivadavia 4050) será el escenario del ex Coro Nacional de Niños de Argentina y la Parroquia San Ildefonso (Guise 1939) recibirá los coros Polifónico Municipal de Gálvez y de la Biblioteca del Congreso de la Nación.

El centro islámico de Palermo

La mezquita de Palermo

Este complejo cultural, que es el más grande de América Latina y que cuenta con una mezquita con capacidad para 1500 personas, estará abierto al público general durante la Noche de los Templos. Las actividades comenzarán a las 20.15, con una charla en la sala de rezo de la Mezquita Rey Fahd. A las 20.30 habrá un recorrido por la infraestructura del Centro Cultural, y a las 20.45, una explicación sobre los pilares de la fe islámica, también en la Mezquita.

La mezquita de Palermo en la Noche de los Templos, en 2022 Rodrigo Néspolo - LA NACION

También en Palermo, desde la Catedral Apostólica Armenia San Gregorio el Iluminador (Armenia 1359) partirá un circuito guiado que unirá ese templo con la Iglesia Evangélica Bautista El Rey Jesús (Cabrera 4656) y la Catedral Ortodoxa San Jorge (Av. Scalabrini Ortiz 1261), fundada por inmigrantes sirios y libaneses que huían del Imperio Otomano. El recorrido inicia a las 21.

San Cristóbal

A las 21 comenzará un recorrido guiado por tres de los más representativos templos de San Cristóbal: iniciará en la parroquia que lleva el nombre del barrio, fundada hace más de 140 años, en Av. Jujuy 1251. Seguirá en Iglesia Cristiana Evangélica Eslava (Saavedra 1283), inaugurada por inmigrantes que llegaron en la Primera Guerra Mundial, y culminará en la Mezquita Al-Ahmad (Alberti 1553), la primera con arquitectura islámica fundada en Argentina, cuya fachada presume un minarete, una torre alta, desde donde se llama a la oración.

Degustación hindú, danesa, serbia y rusa

Serán varios los templos que durante la noche del sábado acercarán su cultura a los vecinos y turistas a través de la gastronomía. Uno será la Iglesia Dinamarquesa (Carlos Calvo 257), que ofrecerá comida típica, tortas y cafetería. También habrá opciones gastronómicas en el templo hinduista Asociación Internacional para la Conciencia de Krishna (Ciudad de la Paz 384), con opciones vegetarianas y clases de cocina, en el Monasterio Ortodoxo Serbio San Sava (Perú 1656) y en la Catedral Ortodoxa Rusa de la Santísima Trinidad (Brasil 315).

La Catedral Ortodoxa Rusa de la Santísima Trinidad Archivo

Meditación y caligrafía china en un templo budista

El monasterio Fo Guang Shan (Av. Crámer 1733) ofrecerá cursos de meditación y caligrafía china en el marco de La Noche de los Templos. Además, será una estación del circuito que inicia a las 21 y que tendrá como punto de partida la Iglesia Anglicana San Salvador (Av. Crámer 1820), que festeja su 130° aniversario, y que finaliza en la Iglesia Luterana La Cruz de Cristo (Amenábar 1767).

La Iglesia Anglicana San Salvador, en Avenida Crámer 1820, festeja este año su 130° aniversario Noelia Guevara

Entre lo neoclásico y lo neogótico

A las 21 partirá un circuito guiado por tres templos cristianos. La recorrida inicia en la Catedral Anglicana de San Juan Bautista (25 de Mayo 276), testimonio de la arquitectura neoclásica, y sigue por dos referentes neoclásicos: la Primera Iglesia Evangélica Metodista – Parroquia Esperanza (Av. Corrientes 718) y la Parroquia Centro – Congregación Evangélica Alemana en Buenos Aires (Esmeralda 162).

Templos eslavos y bautistas en Floresta

A las 20.30 comenzará un circuito guiado que recorre la Iglesia Evangélica Bautista Eslava (Martínez Castro 249), la Catedral de Nuestra Señora del Patrocinio (Ramón L. Falcón 3960) y el Seminario Internacional Teológico Bautista (Ramón L. Falcón 4080). Los templos presentarán muestras artísticas y coros en vivo.

El Monasterio Budista Fo Guang Shan en La Noche de los Templos Noelia Marcia Guevara - La Nación

El mapa interactivo con todos los templos participantes, historia y actividades se puede consultar en www.lanochedelostemplos.com