21 gigantes financieros avanzan sobre las stablecoins con una nueva moneda digital en dólares

Un grupo de 21 instituciones financieras, entre las que se encuentran Bank of America, Citi, Goldman Sachs y UBS, anunciaron la creación de una nueva compañía durante el segundo semestre de 2026 para “respaldar la emisión de una solución basada en stablecoins”.

La firma —cuyo nombre aún se desconoce— tiene previsto operar a nivel mundial, con un foco inicial en una stablecoin denominada en dólares estadounidenses, informaron en un comunicado. En ese sentido, el objetivo es que su solución llegue al mercado durante el primer semestre de 2027. Luego, planean ampliar la emisión a stablecoins denominadas en otras monedas del G7, con una oferta en euros como prioridad.

“La iniciativa se apoyará en la experiencia de las instituciones participantes para ofrecer una solución segura, sólida y confiable que combine estándares de cumplimiento propios del sector bancario, una gobernanza robusta, capacidad de distribución y gestión de riesgos institucionales”, detallaron. Y agregaron que el producto se podrá utilizar en los mercados mayoristas, institucionales y minoristas.

La firma tiene previsto operar a nivel mundial GaudiLab - Shutterstock

Bajo esa línea, la iniciativa busca cumplir con los requisitos de la Genius Act y del Reglamento europeo de Mercados de Criptoactivos (MiCA), dos normativas clave en materia regulatoria del sector.

El proyecto surgió luego de que un grupo inicial de diez bancos diera a conocer, en octubre de 2025, que se encontraba explorando la emisión de una forma de dinero digital respaldada en una proporción de 1:1 por reservas, que funcionara como un activo de pago estable disponible en blockchains públicas.

Actualmente, el grupo está conformado por instituciones de América del Norte, como Bank of America, Capital One, Citi, Fidelity Investments, Goldman Sachs, PNC Financial Services, Scotiabank, TD Bank Group, Wells Fargo y WisdomTree. En lo que refiere a Europa, se destacan Banco Santander, BBVA, Commerzbank, Crédit Agricole, Deutsche Bank, Lloyds Banking Group, Coöperatieve Rabobank U.A. y UBS. Por último, se encuentran MUFG Bank, de Asia Oriental; Sirius International Holding, de Medio Oriente; y Standard Bank, de África.

El avance de las stablecoins sobre el sistema financiero tradicional

La iniciativa llega, a su vez, en un momento de amplia adopción y uso de stablecoins. De hecho, un informe del exchange Binance señala que, a nivel global, las transferencias de stablecoins durante los fines de semana promedian los US$76.000 millones, con unos US$38.000 millones diarios, un volumen comparable al promedio diario de transacciones de Visa, de aproximadamente US$40.000 millones, y que representa el 53% del promedio de 71.000 millones de dólares en días laborables.

En este contexto, Jeremy Allaire, CEO, cofundador y presidente de Circle —compañía creadora y emisora oficial de la stablecoin USDC—, dijo: “La gente ha descubierto que, si utiliza stablecoins, puede realizar transacciones de manera instantánea y sin costo con cualquier persona, en cualquier parte del mundo. No importa en qué país vivas. No importa si sos una empresa, un individuo o un agente de IA. Tenés esta nueva capacidad de intercambiar valor de forma directa”.

Su visión es clara: las stablecoins tienen el potencial para convertirse en una infraestructura financiera utilizada por bancos, empresas y consumidores y, de esta manera, dejar de ser una herramienta exclusiva del mundo cripto. “Hablar de ‘pagos transfronterizos’ empieza a perder sentido. ¿Cuántos de nosotros enviamos ‘correos electrónicos transfronterizos’? No tiene sentido. Creo que estamos viendo una desaparición de las fronteras que hace que el movimiento de valor sea mucho más fluido", apuntó.

“La gente ha descubierto que, si utiliza stablecoins, puede realizar transacciones de manera instantánea y sin costo con cualquier persona, en cualquier parte del mundo", sostuvo Allaire Shutterstock

Bajo esa línea, destacó que actores del ecosistema a nivel mundial —incluidos importantes bancos y reguladores— se encuentran trabajando en leyes e iniciativas al respecto.

En el plano local, el panorama también empieza a cambiar: el grupo BIND anunció en julio sus planes para ampliar el acceso institucional a USDC, emitido por entidades reguladas de Circle Internet Group, en la Argentina. La iniciativa tiene como objetivo permitir que participantes institucionales elegibles accedan a USDC a través de BEN, la plataforma de activos digitales de Grupo BIND, para respaldar casos de uso que incluyen pagos, operaciones de tesorería y transacciones con activos digitales.