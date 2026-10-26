A examen: probamos el reloj inteligente Galaxy Watch Ultra2 de Samsung

Samsung ya vende el Galaxy Watch Utra2 en el país. Ultra es la línea más robusta y avanzada en términos de smartwatch que tiene la marca. Está diseñado para deportistas extremos, aventureros y para aquellos que buscan máxima durabilidad. A primera vista, el Samsung Galaxy Watch Ultra 2 conserva la estética robusta y aventurera de su predecesor, la primera versión. En este caso está construido sobre un chasis reforzado de titanio con protección IP69K, capaz de soportar chorros de agua a fuerte presión y alta temperatura.

La pantalla circular es Super AMOLED de 1,52 pulgadas protegida por cristal de zafiro para la caja de 47mm y 10,7mm de grosor. Una de las mejores cosas es el brillo de la pantalla, un brillo máximo de 5000 nits, lo que garantiza una imagen visible en cualquier momento, sobre todo en medio de una competencia o ejercicio bajo el sol. Para los deportistas, una necesidad imprescindible.

El Galaxy Watch Ultra2 tiene una caja de 47mm de titanio, con una pantalla de 1,52" protegida por cristal de zafiro

En el lateral del reloj repite el esquema de su antecesor con tres botones y con la posibilidad de configurarlos. De fábrica, el superior permite acceder directamente a Gemini y realizar consultas complejas o gestionar tareas cotidianas sin usar las manos.

El botón central de “acción” (clave para la comodidad de iniciar directamente un ejercicio y así viene preconfigurado) es para ir a accesos directos, que pueden variar según el gusto del consumidor: una linterna, alarma, WhatsApp. El inferior (que sirve para “regresar” en el menú) trae su preconfiguración para usarlo con Samsung Wallet, la billetera de pagos por NFC de la compañía.

El Galaxy Watch Ultra2 tiene una autonomía de entre 2 y 4 días, dependiendo del tipo de uso y de cuánto se enciende la pantalla

Tal como otros modelos, permite la integración con el celular, para responder mensajes (por ejemplo, WhatsApp, que tiene su propia app) e incluso escuchar audios desde el mismo dispositivo o música con las mismas apps disponibles para Android. Para eso trae un micrófono de alta fidelidad y un altavoz integrado, que también puede utilizarse para guiar los ejercicios o escuchar resultados parciales.

En situaciones de peligro o desorientación en exteriores, permite activar una sirena de emergencia a distancia y sonido de alta potencia emitido desde su altavoz interno para facilitar el rescate. Parece estar pensado, por ejemplo, para situaciones inesperadas, como puede suceder en una carrera de trail o de ciclismo donde las distancias son amplias y las multitudes pueden dispersarse. Otra función en el mismo sentido: apretando cinco veces el botón superior se comunica directamente con emergencias.

En términos de salud ofrece un exhaustivo seguimiento potenciado por su sensor BioActive, con mediciones de ritmo cardíaco de precisión, frecuencia respiratoria, niveles de oxígeno en sangre (SpO2), electrocardiograma (ECG) y la capacidad de detectar apneas durante el sueño, entre otras cosas. En la app Samsung Health integra análisis y planes de entrenamiento respaldados por inteligencia artificial.

El Galaxy Watch Ultra2 es la segunda iteración del reloj orientado a deportes extremos de Samsung

Además del control físico, la interfaz One UI Watch permite manejar el dispositivo haciendo gestos de pellizco y deslizamiento de los dedos en el aire, ideales para responder llamadas o descartar alertas sin tocar la pantalla.

Un hardware a la altura

El Watch Utra2 abandona los procesadores propios de Samsung para adoptar el nuevo Qualcomm Snapdragon SW6100 Wear Elite, el primero con IA integrada (por eso trae Gemini), que se lanzó en marzo de este año. En este modelo, los tiempos de respuesta son más ágiles y la navegación se hace más fluida. El funcionamiento también se notó en la sincronización GPS que fue inmediata incluso entre multitudes o en espacios con mala señal.

Aunque es un smartwatch de propósito general, sus capacidades deportivas compiten con relojes especializados de running o aventura. Lo probamos en distintas competencias, como la maratón de Buenos Aires. Tiene mapas sin conexión, seguimiento GPS de doble frecuencia que ayuda a una rápida sincronización y a eliminar errores de distancias, con datos en tiempo real de altitud, desnivel que pueden emitir alertas de navegación o incluso de hidratación. Además, este modelo incorpora varios deportes nuevos al seguimiento de actividad física, entre ellos buceo recreativo hasta 40 metros de profundidad, con sus respectivas métricas.

El equipo tiene un precio local de 1,95 millones de pesos.

Puntos a revisar o a tener en cuenta

Tener un smartwatch y aprovechar todas sus capacidades también es convivir con la carga de la batería. En uso real, la batería de 800 mAh ofrece una autonomía sólida de entre 2 y 4 días continuos por carga (dependiendo del uso del Always-On Display y las sesiones de entrenamiento con GPS). El punto a tener en cuenta acá es el tiempo de carga: entre una hora y media y dos para completarla, algo que lo hace lento. El otro punto, aunque muchos que tengan experiencia en la marca ya lo sepan: el Galaxy Watch Utra2 es exclusivo para el ecosistema Android y no es compatible con iPhone/iOS.