Anthropic, la creadora de la IA Claude, publica su solicitud para cotizar en el Nasdaq y recaudar US$100.000 millones

Anthropic dio a conocer el lunes su solicitud de salida a bolsa en Estados Unidos, en la que expone sus ambiciones de crear sistemas de inteligencia artificial capaces de transformar la economía mundial, al tiempo que ‌aborda los costos y los retos que plantea el ‌desarrollo ⁠de esta tecnología.

El documento destaca el rápido crecimiento de Anthropic durante el último año, impulsado por el gasto vertiginoso de las grandes tecnológicas, que ha provocado un repunte de las acciones del sector de la IA, al tiempo que ha suscitado preocupaciones sobre las elevadas valoraciones y el aumento de la deuda.

En el primer semestre de 2026, ​las pérdidas ⁠netas se dispararon hasta los 80.700 ⁠millones de dólares, debido en gran medida al aumento del valor razonable de los bonos convertibles en acciones de la empresa. Los ingresos en este periodo ascendieron a unos 16.300 ​millones de dólares.

Se espera que la salida a bolsa consolide a Anthropic, el laboratorio de IA responsable de los modelos Claude que se han vuelto virales, como referente de ‌cómo valora Wall Street a las principales empresas del sector, incluida su rival OpenAI.

Anthropic sigue adelante con sus ​planes de salida a bolsa a pesar de que el calendario de salidas, que ​solía estar muy cargado en el otoño boreal, se ha reducido, ya que la volatilidad del mercado ha llevado a las empresas a retrasar sus ofertas.

La salida a bolsa proporcionaría a Anthropic acceso a una amplia fuente de capital para financiar sus costosas ambiciones en materia de IA, que requieren una fuerte inversión en infraestructura informática para desarrollar y operar modelos sofisticados.

Las bolsas han sufrido fuertes caídas, ya que los inversores están cada vez más inquietos ante el auge de la inversión en IA impulsado por la deuda y empiezan a dudar de que los billones invertidos en centros de datos, chips y capacidad informática generen rendimientos ​rápidos como para respaldar unas valoraciones tan elevadas.

El aumento de los costos de financiación y el incremento de los rendimientos de los bonos han contribuido a su cautela.

Algunos inversores actuales y potenciales valoran a Anthropic en unos 1,5 billones de dólares, por debajo de los cerca de 2 ⁠billones de hace una semana, después de que la firma revelara algunos detalles financieros en un reciente evento para inversores, según informó Reuters.

La presentación confirmó una serie de exclusivas de Reuters que ofrecían un adelanto de su contenido antes de ‌que Anthropic lo hiciera público, incluidos detalles sobre sus resultados financieros, su trayectoria de crecimiento y sus planes de salida a bolsa.

Anthropic cotizará en el Nasdaq tras el cierre de la salida a bolsa con el símbolo “ANT”.

La salida a bolsa se produce en un momento en que la propia investigación de Anthropic suscita inquietudes sobre los sistemas avanzados de IA, que en pruebas controladas han demostrado comportamientos como el sabotaje de código, la colaboración en fraudes y la manipulación de información.

Estos hallazgos han avivado la preocupación sobre cómo las empresas pueden mantener bajo control unos sistemas de IA cada vez más potentes, en un momento en que compiten por implantarlos comercialmente.

El presidente ejecutivo de Anthropic, Dario Amodei, ha hecho un llamado a la comunidad mundial de la IA para que ralentice el lanzamiento de nuevas capacidades con el fin ‌de hacer frente a esos riesgos. Desde entonces, la empresa ha lanzado su modelo Opus 5.5, con el objetivo de seguir el ritmo de OpenAI, creadora de ChatGPT, tras el lanzamiento del ⁠modelo GPT-6 Astra.

El folleto de emisión destaca los riesgos asociados a sus modelos de IA, que, según afirma, podrían mostrar “comportamientos de autoconservación”, incluidos intentos de “resistirse al apagado”, de “ocultar o manipular ‌información” y comportamientos “parecidos al chantaje”.

Anthropic, fundada en 2021 por un equipo de investigadores, fue valorada en 965.000 millones de dólares en mayo, en una ronda de financiación ⁠que atrajo a algunos de los nombres más importantes de Silicon Valley y Wall Street.

Amazon y Google se encontraban entre los primeros ⁠socios estratégicos de Anthropic, invirtiendo miles de millones de dólares en la compañía y proporcionando al mismo tiempo la infraestructura en la nube necesaria para entrenar e implementar los modelos de Claude.

“Creemos que esta abundancia de IA transformará rápidamente todos los sectores de la economía mundial de una forma que superará el impacto de la industrialización, la electricidad,los semiconductores e Internet”, afirmó Anthropic en su folleto de emisión.

Anthropic sigue enzarzada en una feroz batalla con OpenAI por liderar la carrera para construir los sistemas de IA más avanzados. El creador de ChatGPT presentó de forma confidencial una solicitud de salida a ‌bolsa en junio y se espera que cotice a principios de 2027.

El presidente ejecutivo de ​OpenAI, Sam Altman, declaró en septiembre que la empresa no saldría a bolsa este año, alegando preocupaciones sobre la seguridad de la IA y calificando de “inaceptable” incluso un riesgo del 10% de que la IA provocara la extinción de la humanidad antes de que termine la década.

La salida a bolsa de Anthropic sigue a la de SpaceX, de Elon Musk, que batió todos los récords en junio, cuando fijó el precio de una oferta de 75.000 millones de dólares que valoró ‌a la empresa en 1,75 billones de dólares.

Goldman Sachs y Morgan Stanley encabezan un consorcio de bancos de Wall Street seleccionados para suscribir la oferta.

Reuters