A examen: probamos la tableta Huawei MatePad Air, con pantalla de 12″ y teclado desmontable

Hace años que las tabletas evolucionaron en tamaño y funciones para asumir un rol dual: el de ser una versión corregida y aumentada de un smartphone, y también servir como una notebook con algunas funciones más limitadas que las de una laptop convencional, gracias a la inclusión de una funda con teclado incorporado. Tiene sentido: para muchísima gente, esto es más que suficiente para las tareas que necesitan de una computadora portátil.

En ese segmento, el estándar son las Galaxy Tab de Samsung (la más reciente versión salió a la venta esta semana en el país) y el iPad Pro de Apple; también hay equipos que buscan su lugar con una apuesta similar, como las Nxtpaper de TCL, la Lenovo Idea Tab Pro (ambas en venta en Argentina) o la nueva familia de Alexa Tablets que Amazon presentó hace dos semanas.

La Huawei MatePad Air tiene una pantalla mate de 12 pulgadas

Ahora hay que sumar, en nuestro país, un jugador más: Huawei, con su MatePad Air de 12 pulgadas (hoy a $2 millones en su tienda oficial), un equipo que estuve probando por unos días. Como con sus competidores, el precio incluye la funda con teclado magnético y un lápiz para escribir en pantalla.

Comencemos entonces por esa parte: el teclado está en inglés, pero es comodísimo, con un tamaño estándar que permite tipear sin problemas. Se engancha a la tableta con un imán muy sólido. Y no tiene touchpad (como sí lo ofrecen los equipos de Samsung o Lenovo, por ejemplo), pero sí dos ranuras para acomodar la tableta con diferentes inclinaciones, que está muy bien. Eventualmente se puede agregar un ratón Bluetooth estándar si es necesario; el sistema operativo le dará soporte sin inconvenientes.

En la Huawei MatePad Air hay seis parlantes para lograr un sonido estéreo uniforme

Al enganchar el teclado, la tableta habilita un modo escritorio similar al que ofrecen Samsung y Lenovo con sus propuestas, con varias aplicaciones en simultáneo sobre la pantalla, quizá lo mejor que tiene este equipo: es un panel OLED PaperMatte de 12″ con formato 3:2 y una cubierta nanotexturizada para reducir el brillo, algo que primero implementó Apple con sus iPad, que también ofrecen TCL y Amazon, y que tiene Huawei hace años (aunque esta es la primera vez que usa OLED). Que tenga un acabado mate implica que elimina la mayoría de los reflejos, y se ve muy bien, con buen brillo (1200 nits máximos) y buena reproducción de color, aunque sufre al sol directo y los negros a veces no son tan plenos; pero bajo techo (su entorno natural) se ve muy bien. Además, tiene una tasa de refresco adaptativa hasta 144 Hz.

Las cámaras trasera y delantera de la Huawei MatePad Air tienen una calidad estándar

El tratamiento texturizado de la pantalla ayuda, también, al momento de dibujar o escribir a mano con el lápiz M-Pencil Pro: la sensación de estar dejando un trazo sobre el papel es muy buena; la muy baja latencia (el tiempo que pasa entre que registra el contacto con el vidrio y dibuja el trazo en la pantalla) ayuda a hacer que escribir a mano alzada o dibujar se sienta muy natural.

La MatePad Air tiene además un diseño muy sobrio, con un chasis de metal que le permite ser delgada (5,3mm) y con un buen peso (509 gramos). Tiene seis parlantes de muy buen sonido y muy correctas cámaras frontal y trasera; no tiene sensor de huellas digitales. El hardware lo completa una autonomía muy decente, que trae una batería de 10.000 mAh, con carga rápida de 66 watts (el cargador viene en la caja, al igual que un trapito para limpiar la pantalla).

La Huawei MatePad Air usa una versión de Android 12 sin la tienda de Google, que hay que instalar manualmente

El equipo lleva un chip Kirin T93C diseñado por Huawei, con 8 GB de RAM, 256 GB de almacenamiento y HarmonyOS 4.3, el Android 12 que la compañía incluye en sus equipos, y que no tiene acceso nativo a la tienda oficial de aplicaciones de Google. ¿Pero entonces no están las apps de Android? Sí, están todas, pero hay que instalar primero la Play Store de Google, como se hacía con las tabletas Fire de Amazon. En este caso, es bastante sencillo: hay que instalar, desde la tienda de Huawei, el complemento Gbox, que instala la Play Store de Google en la tableta de Huawei.

El procedimiento es simple, y no me topé con aplicaciones o juegos que no corrieran en la tableta, pero no es lo óptimo: implica apostar por una solución que puede no seguir funcionando a futuro si Google cambia algo (es poco probable, igual). La alternativa es usar la tienda nativa de aplicaciones de Huawei (más limitada en su oferta), y la compañía lo hace saber preinstalando una gran cantidad de apps que no estará de más desinstalar. La importancia de este punto dependerá, claro, del tipo de uso que le demos al equipo, y de qué aplicaciones sean imprescindibles (y de si, por ejemplo, requieren una versión más moderna de Android para funcionar).

La cantidad de apps que vienen preinstaladas en la Huawei MatePad Air, un punto a mejorar

El uso de un Android 12 no estándar viene de una decisión del primer gobierno de Trump de poner a Huawei en una lista negra de compañías chinas, que le impide acceder a tecnología estadounidense: por eso no tienen la licencia de Google, por eso los celulares de Huawei no tiene -por ahora- 5G y por eso no usan un procesador de Qualcomm o MediaTek. La buena noticia es que el chip que Huawei incluyó en la tableta no tiene nada que envidiarles. ¿Será el MediaTek 9500 de la Samsung Galaxy Tab S12+ más veloz? Sin duda. ¿Se nota? En el uso habitual de una tableta, depende; sí puede que algunas aplicaciones más pesadas tarden un poco más en cargar, y en los juegos más exigentes los gráficos -que igual son buenos- no se podrán configurar a máxima calidad. Pero estamos hablando de un dispositivo que sale casi un 50% menos que el otro, y cuyo uso general es sumamente fluido.

Así, la Huawei MatePad Air de 12 pulgadas se ofrece como una alternativa interesante en el mundo de las tabletas “convertibles”; sin ser la más poderosa, ofrece un muy buen balance entre las prestaciones incluidas y el precio, con un asterisco en lo que a compatibilidad con el 100% del universo Android se refiere.