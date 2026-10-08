Amazon renueva sus tabletas con chasis de aluminio, un modo Kindle para leer sin interrupciones y un Android oficial

Amazon dio un giro estratégico en su propuesta de hardware para el mercado de consumo con el anuncio oficial de la nueva línea Amazon Alexa Tablets. A diferencia de las generaciones anteriores, que usaban un Android alternativo (FireOS) con una tienda de aplicaciones diferente, estos equipos corren el mismo Android que el resto de la industria, y tienen acceso nativo a la tienda de aplicaciones de Google y todas las apps que ofrece, eliminando la necesidad de usar la tienda de Amazon, más acotada, o instalar la de Google en forma manual.

Además, reemplazan el plástico en el chasis por el aluminio en todos los modelos, suman procesadores de 8 núcleos y mejor calidad de pantalla para los tres modelos.

Amazon renovó su familia de tabletas con nuevos modelos, con Alexa+ integrado y acceso a la tienda de aplicaciones de Google

Amazon Alexa Tablet 12 Pro

Es el modelo más avanzado fabricado por la compañía hasta la fecha. Con un grosor de 6,5 mm y construcción monocasco en aluminio, alberga un panel de 12 pulgadas con relación de aspecto 3:2 y una tasa de refresco de 120 Hz. Equipa un procesador de 4 nm y 8 núcleos acompañado por hasta 16 GB de memoria RAM, ofreciendo un rendimiento tres veces más rápido y gráficos nueve veces más potentes que cualquier tableta previa de la marca.

Incluye cuatro altavoces Dolby Atmos, conectividad Wi-Fi 6E y hasta 16 horas de autonomía en reproducción de video. Además de la versión estándar, se presentó una opción con pantalla mate antirreflejo grabada por fotolitografía en alianza con Corning.

Es compatible con el lápiz activo Pro Pen (4096 niveles de presión) y el Pro Keyboard magnético, que la transforma en una pseudonotebook. Su precio base es de 499,99 dólares con 8 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento.

Amazon Alexa Tablet 11

Pensada para el consumo de series, películas y navegación, cuenta con una pantalla de 11 pulgadas con resolución 2.5K (276 ppi), tasa de refresco de 90 Hz y formato 16:10. Incorpora un chip de 8 núcleos, 8 GB de RAM y 64 GB de almacenamiento base, junto con dos altavoces Dolby Atmos y hasta 15 horas de batería. Estará disponible en colores Graphite, Amethyst y Matcha a un precio que inicia en 329,99 dólares.

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Amazon Alexa Tablet 8

El modelo más compacto posee un panel de 8,7 pulgadas en un chasis de aluminio de 7,95 mm de grosor y 329 gramos de peso. Equipa un procesador de 8 núcleos, Wi-Fi 6, 4 GB de RAM, 64 GB de almacenamiento y hasta 14 horas de reproducción de video. Llega en tonos Graphite, Rosette y Teal por 229,99 dólares.

Inteligencia artificial y modo lectura

En el apartado de software aparece en los tres equipos Alexa+, el nuevo asistente de la compañía, que ofrece respuestas contextuales en tiempo real y la función On-Screen Intelligence para consultar sobre lo que se muestra en pantalla (desactivada por defecto por privacidad).

Además, la app de Kindle incluye el modo Kindle Sanctuary, que silencia notificaciones, baja el brillo de la pantalla y estira la batería hasta 20 horas de lectura, parecido a lo que implementa TCL en la línea Nxtpaper para transformar la tableta en algo parecido a un lector con pantalla de tinta electrónica.