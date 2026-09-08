Probamos la tablet TCL Nxtpaper 11 Plus, que ofrece distintas experiencias de uso en una misma pantalla

El mercado de las tablets atraviesa una etapa de madurez, después del fuerte crecimiento que experimentó durante la pandemia. Hoy, estos dispositivos buscan ocupar un lugar más amplio que el del simple consumo de contenidos: se utilizan para estudiar, trabajar, leer, navegar y entretenerse, en una categoría donde fabricantes como Apple, Samsung, Lenovo y Xiaomi compiten con propuestas cada vez más completas. En este contexto, diferenciarse ya no depende solamente del procesador o la cantidad de memoria, sino también de la experiencia de uso.

En ese escenario aparece la TCL Nxtpaper 11 Plus, una tablet con una pantalla de 11,5 pulgadas que es diferente a todo lo que hay en el mercado. El panel 2.2K con tasa de refresco de 120 Hz incorpora la tecnología Nxtpaper 4.0, desarrollada por TCL para reducir el cansancio visual y ofrecer una experiencia más confortable, especialmente durante períodos prolongados de lectura o uso. La compañía busca así acercar la sensación de mirar papel a una pantalla tradicional, sin renunciar al color ni a la fluidez, y es la misma tecnología que está presente en su smartphone Nxtpaper 70 Pro (que ya se vende en el país) y en los modelos que presentó hace unos días en la IFA de Berlín, con la familia P80, smartphones con pantallas AMOLED y tecnología Nxtpaper.

La propuesta resulta especialmente interesante para quienes utilizan una tablet como herramienta de estudio, lectura o productividad, además de entretenimiento. La Nxtpaper 11 Plus permite alternar entre diferentes modos de visualización, incluyendo opciones orientadas a la lectura y otras que buscan reproducir una experiencia similar a la tinta electrónica. Más que competir únicamente por especificaciones, TCL apuesta por una característica que se percibe desde el primer momento: una pantalla pensada no solo para verse bien, sino también para resultar más agradable cuando pasamos horas frente a ella.

Primer contacto

Al abrir la caja de la TCL Nxtpaper 11 Plus nos encontramos con lo esencial para comenzar a utilizarla: la tablet, un cable USB-C para la carga y una funda de cuero ecológico que merece una mención especial. Como sucede con buena parte de los smartphones actuales, el equipo llega sin cargador, por lo que será necesario utilizar uno que ya tengamos o adquirirlo por separado. La funda, en cambio, es mucho más que un accesorio destinado a proteger el dispositivo: su diseño permite adoptar diferentes posiciones y convertirla en un soporte para distintos escenarios de uso. Más adelante vamos a detenernos en esta característica, porque resulta particularmente práctica para trabajar o consumir contenidos.

En el recorrido visual, la Nxtpaper 11 Plus transmite desde el primer momento una buena sensación de construcción. La carcasa metálica le aporta solidez y un acabado que se siente de calidad al tacto, con un diseño delgado y sobrio. En la parte superior encontramos los botones físicos para encender el equipo y controlar el volumen. Pero hay un elemento que llama especialmente la atención: un botón luminoso que se activa en forma voluntaria y que permite cambiar rápidamente entre los diferentes estilos de pantalla que ofrece la tecnología Nxtpaper.

Los tres modos de pantalla de la Nxtpaper 11 Plus

Y aquí aparece uno de los grandes diferenciales de esta tablet. Debajo de la superficie encontramos un panel LCD convencional, con una tasa de refresco de 120 Hz que proporciona una navegación fluida y una buena experiencia al reproducir videos. Sin embargo, TCL permite modificar la apariencia de la pantalla según la actividad que estemos realizando: podemos utilizarla en su formato tradicional y brillante, activar un acabado mate que reduce los reflejos o recurrir a un modo que simula la apariencia de la tinta electrónica, con una visualización más cercana a la de una hoja de papel. El cambio se realiza directamente desde ese botón físico, convirtiendo a la pantalla en un elemento mucho más versátil que el de una tablet convencional.

Características y detalles técnicos

En el apartado de procesamiento, la tablet incorpora un MediaTek Helio G100, un chip de gama media fabricado en 6 nanómetros y con una frecuencia de hasta 2,2 GHz, acompañado en esta versión por 256 GB de almacenamiento y hasta 12 GB de RAM ampliables mediante memoria virtual. La batería es de 8000 mAh y admite carga rápida de hasta 33 W mediante Power Delivery, además de ofrecer carga inversa, una función que permite utilizar la tablet como una suerte de batería externa para otros dispositivos.

Pero TCL no se queda únicamente en el hardware. El equipo de TCL incorpora una caja de herramientas basada en inteligencia artificial que suma funciones como memo de voz inteligente, asistente de escritura, asistente de texto, traducción de texto, imágenes y voz, y subtítulos en tiempo real. También cuenta con cuatro altavoces y dos micrófonos, optimización de sonido mediante DTS y cámaras frontal y trasera de 8 megapíxeles con tecnología de estabilización CerterFace. Para quienes buscan utilizarla para escribir o dibujar, admite además un stylus con 4096 niveles de presión, aunque su disponibilidad puede variar según el mercado.

La tableta Nxtpaper 11 Plus de TCL tiene una pantalla de 11,5 pulgadas, un chip Helios G100 y 12 GB de RAM

La propuesta se completa con algunos detalles que refuerzan su perfil de dispositivo para productividad. La funda tipo flip ofrece tres posiciones (estándar, compacto y ángulo de dibujo) y el botón físico Nxtpaper puede personalizarse para acceder mediante uno, dos o tres toques a aplicaciones, funciones, modos de pantalla o herramientas de IA. Es decir, más que plantear una tablet que simplemente suma especificaciones, TCL intentó construir un equipo que pueda adaptarse a diferentes formas de uso y, especialmente, a quienes pasan muchas horas frente a su pantalla.

Una camaleónica estación de trabajo y entretenimiento

Sin embargo, buena parte de la personalidad del equipo vuelve a estar concentrada en su pantalla. La tecnología Nxtpaper 4.0 incorpora un sistema de confort visual inteligente capaz de adaptar parámetros como brillo, contraste, temperatura de color, saturación, nitidez y frecuencia de actualización según el escenario de uso. A esto se suma el sistema VersaView 3 en 1, que permite alternar entre el modo normal, el modo Papel de Color y el modo Papel de Tinta, este último ideal para leer PDF y libros electrónicos.

Más allá del uso convencional de cualquier tablet, jugar, navegar, consumir contenidos o disfrutar de plataformas de streaming, decidí llevar la Nxtpaper 11 Plus a un escenario diferente: utilizarla como una verdadera estación de trabajo. Y fue justamente en este terreno donde encontré una de las facetas más interesantes del equipo. Con el lápiz digital incluido pude realizar bocetos a mano alzada para una idea de sitio web que estoy desarrollando y, posteriormente, utilizar ChatGPT para transformar esos primeros trazos en una versión más elaborada del proyecto. El lápiz también resulta muy práctico para tomar notas, hacer anotaciones rápidas o simplemente escribir sin necesidad de recurrir al teclado.

Para complementar la experiencia, sumé un Logitech MX Keys Mini y un mouse de la misma marca, ambos conectados de manera inalámbrica. En el caso del mouse, utilicé un adaptador USB-C a USB-A para conectar su receptor inalámbrico, mientras que el teclado se vinculó directamente con la tablet. La configuración fue prácticamente instantánea y, una vez conectados ambos periféricos, la experiencia se acerca mucho más a la de trabajar con una computadora tradicional, pero manteniendo la posibilidad de desmontar todo el conjunto y volver a utilizar la Nxtpaper como una tablet convencional en cuestión de segundos. En la experiencia, me gustó mucho la funda que trae incluida, que permite dejarla apoyada parada de forma horizontal como si fuese un monitor.

También instalé OnlyOffice, una suite ofimática gratuita que terminó convirtiéndose en una de las herramientas centrales de esta experiencia. Con ella pude escribir esta misma nota, trabajar sobre documentos y preparar presentaciones sin mayores inconvenientes. La posibilidad de contar con un teclado físico, mouse y una pantalla táctil con lápiz hace que la Nxtpaper 11 Plus pueda cubrir buena parte de las tareas habituales de productividad, especialmente cuando se trata de escribir, editar documentos, preparar presentaciones o realizar trabajos que no demanden aplicaciones profesionales demasiado exigentes.

El siguiente paso fue llevar todavía más lejos esta configuración. Conecté un dock USB-C que permitió ampliar considerablemente la cantidad de conexiones disponibles y, aprovechando la posibilidad de utilizar un monitor externo, llevé todo el espacio de trabajo a mi monitor LG de 32 pulgadas. De esta manera, la tablet pasó a funcionar como el centro de una estación de trabajo con pantalla grande, teclado, mouse y múltiples conexiones, mientras que la propia pantalla de la Nxtpaper quedaba disponible como segunda superficie para determinadas tareas.

La experiencia deja una conclusión interesante: la Nxtpaper 11 Plus no tiene por qué quedarse en el rol tradicional de una tablet para consumir contenidos. Con los accesorios adecuados puede transformarse en una herramienta de productividad bastante completa y, sobre todo, muy flexible. Se puede trabajar con ella como si fuera una pequeña computadora, utilizarla como segundo monitor o superficie para tomar notas y dibujar, y luego desconectar todo y volver a tener una tablet liviana para leer, jugar o mirar una serie. Esa capacidad de cambiar de función según la necesidad es, probablemente, uno de sus atributos más interesantes.

Con una batería de 8000 mAh, la TCL Nxtpaper 11 Plus está preparada para afrontar varias horas de uso sin tener que estar permanentemente pendiente del cargador. Durante una jornada que combinó navegación, reproducción de contenidos, escritura, videollamadas, trabajo con documentos y conexión de periféricos, la autonomía se mostró acorde con lo que se espera de una tablet de estas características. El consumo, naturalmente, varía de acuerdo con el brillo, la tasa de refresco, el uso de Bluetooth, la conexión a dispositivos externos y el tipo de contenido.

Cámaras: cumplen, pero no son protagonistas

El equipo incorpora cámaras frontal y trasera de 8 megapíxeles, una configuración que está más pensada para resolver las necesidades habituales de una tablet que para competir con un smartphone en fotografía. La cámara trasera permite registrar documentos, tomar fotografías ocasionales o realizar capturas rápidas, mientras que la frontal resulta especialmente útil para videollamadas y reuniones virtuales. En buenas condiciones de iluminación, los resultados son correctos, aunque no estamos ante un dispositivo diseñado específicamente para la fotografía.

Donde la cámara frontal adquiere mayor sentido es en el uso productivo. La tablet está pensada para acompañar jornadas de trabajo y estudio, por lo que disponer de una cámara para videollamadas, sumada a sus micrófonos y altavoces, completa una experiencia que puede reemplazar sin problemas a una notebook en determinadas situaciones.

En conclusión

La TCL Nxtpaper 11 Plus tiene un argumento diferencial muy concreto: su pantalla. La posibilidad de pasar de un modo convencional a un acabado mate antirreflejos y, especialmente, a una visualización que simula la tinta electrónica, cambia de manera significativa la experiencia frente a otras tablets. No se trata solamente de una cuestión estética: para leer, estudiar o trabajar durante varias horas, contar con estas alternativas resulta un verdadero plus. A esto se suma una muy buena capacidad de adaptación como herramienta de productividad, especialmente cuando incorporamos el lápiz, un teclado, mouse, un dock y un monitor externo. En ese escenario, deja de ser simplemente una tablet para convertirse en un equipo de trabajo versátil.

Con un precio de $699.999, la Nxtpaper 11 Plus encuentra su principal fortaleza en ofrecer algo que no es habitual dentro de su categoría: una experiencia de pantalla diferente y adaptable, combinada con las posibilidades de productividad de Android. No es una tablet pensada únicamente para competir por potencia bruta, sino por la experiencia que propone. Y justamente ahí está su mayor atractivo: una pantalla que puede transformarse según lo que estamos haciendo y un dispositivo capaz de pasar del entretenimiento al trabajo con una notable facilidad.