Cuál es el precio y cuándo salen a la venta en la Argentina las Galaxy Tab S12+ y S12 Ultra de Samsung

Samsung anunció la venta en la Argentina de sus nuevas tablets insignia, las Galaxy Tab S12+ y Galaxy Tab S12 Ultra que presentó hace dos semanas a nivel mundial. Los equipos estarán en venta a partir del 21 de octubre, aunque la semana previa están en preventa: quienes hagan un pago adelantado de 700.000 pesos con la tarjeta prepaga de Samsung accederán a un descuento de 1.400.000 pesos sobre el precio de los equipos, que se podrán pagar en 18 cuotas y que incluyen una funda con teclado y el lápiz para escribir en pantalla. La Galaxy Tab S12+ tiene un precio local de 3,7 millones de pesos (sin descuento) y la Galaxy Tab S12 Ultra, de 4,3 millones de pesos (sin descuento). Los precios internacionales son de 1199 y 1399 dólares, respectivamente.

Las Galaxy Tab S12 se venden en combos con fundas que incluyen un teclado y las transforman en notebooks con Android 17

Como en las ediciones anteriores, estas tabletas fueron concebidas para competir (en prestaciones y en precio) con computadoras portátiles en tareas de creación y productividad. En este caso, con los diseños más delgados en la historia de la familia Galaxy Tab, y con un salto de potencia y de funciones avanzadas de Galaxy AI. En el mismo segmento de tabletas con aspiraciones de notebooks, aunque con otras prestaciones, hay equipos en nuestro país como la Lenovo Idea Tab Pro, la TCL Nxtpaper 11 Plus o la Huawei MatePad Air 12.

En el aspecto estético, la Galaxy Tab S12 Ultra figura como la tablet más fina de la marca hasta la fecha, con 5,1 mm de grosor y un peso de 692 gramos. Incorpora un panel Dynamic AMOLED 2X de 14,6 pulgadas con resolución de 2960x1848 píxeles, tasa de refresco a120 Hz y un brillo pico de 1600 nits. Por su parte, la Galaxy Tab S12+ usa un panel de 12,6 pulgadas, 5,3 mm de espesor y un peso de 553 gramos. Ambos modelos ofrecen certificación IP68 de resistencia al agua y al polvo, sumado a un sistema de cuatro parlantes con audio espacial de 4 canales.

La familia Galaxy Tab S12 viene protegida contra el agua y el polvo

Bajo el chasis, la serie estrena el chip de 3 nanómetros MediaTek Dimensity 9500, el cual mejora la NPU en un 61%, la CPU en un 19% y la GPU en un 17% en comparación con la generación anterior. Para sostener este rendimiento durante videojuegos o tareas que exijan al procesador sin recalentar, Samsung diseñó la nueva cámara de vapor 3D (3D Vapor Chamber).

Una de las novedades de las Galaxy Tab S12 es que traen el Photoshop preinstalado

En cuanto a la autonomía, la Ultra equipa una batería de 11.600 mAh (hasta 23 horas de uso) y la S12+ una de 10.600 mAh (hasta 21 horas), ambas compatibles con carga rápida de 45W. Las configuraciones incluyen 12 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento (en el exterior hay versiones con más RAM y almacenamiento), expandibles mediante tarjetas microSD de hasta 2 TB, una opción que la compañía había abandonado en versiones anteriores.

Los equipos usan Android 17 y One UI 9, respaldados por 7 años de actualizaciones de sistema operativo y seguridad. Además de incluir una funda con teclado, una de las herramientas que las asemejan a notebooks es la función multitarea Multi Window, capaz de ejecutar hasta tres aplicaciones en pantalla dividida. Además, el lápiz S Pen viene incluido en la caja y utiliza tecnología pasiva EMR que prescinde de recarga.

Las Galaxy Tab S12 vienen en dos tamaños: la S12 Ultra con una pantalla de 14,6 pulgadas, y la Tab S12+ con una de 12,6 pulgadas

Como novedad, la serie incluye Adobe Photoshop preinstalado con herramientas de IA generativa de Adobe Firefly, junto a beneficios como seis meses de Google AI Pro (Gemini y Gemini Notebook) y soporte para Samsung DeX, la función que cambia el aspecto de Android para que parezca el de una computadora convencional, con un Escritorio y ventanas flotantes de tamaño variable, entre otras cosas.