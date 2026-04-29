Razr 70, Razr 70 Ultra y Edge 70 Pro: con pantallas brillantes, texturas y joyas, Motorola renueva sus smartphones

Motorola presentó hoy a nivel mundial nuevos smartphones: dos de la familia de plegables Razr y otros dos de su nueva línea de teléfonos ultradelgados, redoblando una apuesta por colores y texturas para la carcasa del teléfono que viene haciendo para diferenciarse del mercado, y que le ha dado muy buenos resultados.

Los equipos llegarán a la Argentina en las próximas semanas, según la compañía.

Razr 70 y Razr 70 Ultra

En el caso de los plegables, son dos modelos del tipo “con tapita” los Razr 70 y 70 Ultra, que se suman al plegable tipo libro, el Razr Fold, que la compañía presentó en el verano y que saldrá a la venta en las próximas semanas en el país, acompañado por estos dos nuevos modelos. A nivel mundial hay una tercera versión, el Razr 70+, destinada en principio al mercado estadounidense, donde la compañía tiene el 44% de las ventas de plegables, según Counterpoint. A nivel mundial tiene más competencia de Samsung, Huawei, Oppo, y otras compañías, y es lo que explica que se haya animado a entrar en el terreno de los smartphones tipo libro con el Razr Fold.

Motorola renovó su línea de smartphones plegables con los Razr 70 y Razr 70 Ultra

Pero la compañía no descuida el segmento en el que fue pionera con el Razr de 2019, y que ha seguido renovando todos estos años, y trae los nuevos Razr 70 y 70 Ultra, que mantienen el tamaño y diseño de los últimos años, pero con opciones nuevas en cuanto a materiales, colores y texturas, uno de los puntos clave de la propuestas de la compañía.

El Razr 70 Ultra tiene una pantalla externa de 4 pulgadas y una interna de 7 pulgadas; ambas usan una tecnología que Motorola llama Extreme Amoled y que le permite alcanzar los 165 Hz de tasa de refresco (la cantidad de veces que muestra la información en pantalla; por arriba de 90 Hz es ideal para juegos, videos y animaciones fluidas) y unos descomunales 5000 nits de brillo máximo en el panel plegable, para mejorar su visibilidad a la luz del sol; como referencia, los smartphones tradicionales tope de línea ofrecen cerca de 3000 nits (lo mismo que el Razr 70 Ultra en la pantalla externa).

Un Motorola Razr 70 Ultra; la cubierta de la batería usa un tejido sintético llamado alcántara

A esto la compañía le suma una batería de 5000 mAh (un poco más grande que la del modelo anterior), carga rápida de 68 watts, carga inalámbrica de 30 watts, y todas las especificaciones de un tope de gama: chip Snapdragon 8 Elite, 12 GB de RAM y 512 GB de almacenamiento (una limitación que hay que atribuirle a la escasez de chips de memoria), 5G, NFC, Wi-Fi, Bluetooth y demás.

La madera es uno de los materiales elegidos por Motorola para el Razr 70 Ultra

En el apartado de las cámaras Motorola repite el combo externo de un sensor de 50 megapixeles con lente normal, y otro gran angular de igual resolución; la cámara interna también es de 50 megapixeles. La cámara principal usa un sensor LOFIC de Sony, que mejora la capacidad de la cámara de reconocer claroscuros en una imagen; es decir, debería ofrecer buenas fotos.

Para este modelo hay dos opciones de colores y texturas: un tejido sintético llamado alcántara (como el año pasado) en color azul, y una variante en madera, en un tono más oscuro que la del Razr 60 Ultra.

Un Motorola Razr 70 Ultra; lleva una batería de 5000 mAh y una pantalla plegable de 7 pulgadas

El Razr 70 a secas es más modesto: la pantalla externa es de 3,6 pulgadas, la interna de 6,9 pulgadas, el brillo es más bajo (3000 nits en la pantalla interna) y usa un flamante procesador Mediatek 7450X, presentado hace unas semanas, y que está diseñado para teléfonos de gama media/alta con pantallas plegables, y que le permite ofrecer conectividad 5G junto a 8 GB de RAM y varias opciones de almacenamiento, hasta 512 GB. La batería es de 4800 mAh, tiene carga rápida de 30 watts, inalámbrica de 15 watts, y un combo de cámaras similar a la del Ultra (dos sensores con una lente normal y otra gran angular, ambas de 50 megapixeles), con una cámara interna de 32 megapixeles.

Para este modelo Motorola recuperó materiales que usó en ediciones anteriores: el Razr 70 está disponible en un verde eléctrico tipo gamuza, un acetato blanco, un violeta y un color que llama hematita, cada uno con su textura diferente.

En ambos casos Motorola amplió las opciones de uso de la pantalla externa, que además de permitir cargar cualquier app y usarla en esa pantalla suma más animaciones para el modo en espera (permite usarlo como un reloj en la mesa de luz, etcetéra) y facilita el uso de la cámara al grabar videos: con el teléfono en modo “camcorder” (en la mano, plegado a 90 grados) alcanza con inclinar levemente la muñeca hacia un lado o el otro para hacer un zoom (la inclinación no se notará en el video).

Para grabar video y con el teléfono en modo "camcorder", alcanza con inclinar apenas la muñeca hacia un lado o el otro para hacer un zoom durante el video sin tener que tocar la pantalla

Ambos equipos corren Android 16; Motorola no informó cuántas actualizaciones de sistema operativo recibirán (el Motorola Signature tendrá 7 años de actualizaciones, pero es probable que estos equipos tenga 3, como otros modelos).

Edge 70 Pro

Motorola no se olvidó de los smartphones de la familia Edge y presentó el modelo Edge 70 Pro, el más potente de la familia (ausente el modelo Ultra, que es el Motorola Signature).

Las opciones de colores y texturas del Motorola Edge 70 Pro, con madera oscura, seda en color borgoña, lana azul y acetato blanco

Así, el Edge 70 Pro tiene tiene una pantalla de 6,78 pulgadas, levemente curva en los cuatro laterales, capaz de llegar a 144 Hz y con un brillo máximo de 5200 nits, que combina con un chip Mediatek Dimensity 8500 Extreme (presentado a principios de año, y de muy buen rendimiento para los smartphones de alta gama que no son los “flagship”; debería rendir como un tope de gama del año pasado) con 12 GB de RAM y 512 GB de almacenamiento UFS4.1, además de una batería de 6500mAh (un 20% más de capacidad que la del Signature; debería darle una autonomía enorme) con carga rápida de 90 watts e inalámbrica de 15 watts. Y lo logra manteniendo la línea: tiene entre 7,2 y 7,3mm de grosor, y 199 gramos de peso.

Un detalle del acabado que al tacto se siente tipo lana del Edge 70 Pro

En cuanto a las cámaras, tiene una con lente normal de 50 megapíxeles con un sensor Lytia 710, un gran angular de 50 megapíxeles y un zoom tipo periscopio de 3,5 aumentos; las cámaras tienen estabilización óptica y graban video en 4K.

Al igual que con los Razr, la pantalla del Edge 70 Pro está certificada por Pantone en su reproducción realista del color.

Este teléfono estará disponible en madera oscura, una textura tipo lana en azul, y acetato blanco; a nivel mundial también estará disponible en un rojo borgoña con una textura tipo seda.

Y apunta claramente a ser el teléfono insignia alternativo de la compañía después del Signature.

Signature púrpura y con cristales

Un Motorola Signature en la edición púrpura con cristales Swarovski incrustados

La compañía también anunció una versión de su Motorola Signature que apuesta 100% por lo estético: el hardware es idéntico al modelo que presentó a principios de año, pero está hecho en color púrpura, con incrustaciones de cristales Swarovski en toda la espalda del teléfono; Motorola incluso presentó unos auriculares Moto Buds 2 Plus que hacen juego, con el mismo color y con cristales en el tallo de los auriculares.

El vestidor en tu celular

Un ejemplo más para remarcar el enorme foco que Motorola está poniendo en el celular como elemento de moda con el uso de colores inusuales y texturas para el dorso del teléfono, como tejidos sintéticos, madera o acetato, que cambian la sensación del equipo en la mano y (sobre todo) su aspecto externo.

El vestidor virtual de Google que mostró en celulares Motorola

Durante la presentación, la compañía anunció una función (Wardrobe, o vestidor) que está desarrollando Google y que lo tiene como socio privilegiado (como hizo Google con Samsung: aparece primero en esos equipos y luego llega al resto), y que es un vestidor virtual (diferente del que anunció hace un año): en este caso, analiza nuestras fotos de los últimos 4 años, identifica las prendas de vestir que usamos, y crea un modelo virtual usando Gemini para reconocer qué prendas son y cómo se ven en nuestro cuerpo; luego podemos pedirle que nos muestre cómo nos quedaría una determinada combinación o (eventualmente, según Google) sugiera una. La app estará lista a mitad de año.