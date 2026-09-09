¿A qué hora es la presentación del iPhone 18 en la Argentina?: dónde ver el evento online

Crece la expectativa por el lanzamiento del iPhone 18 Pro y iPhone 18 Pro Max. Estos dos celulares, creados y comercializados por Apple, verán la luz hoy, miércoles 9 de septiembre, en un evento que se realizará en el Steve Jobs Theater de Apple Park, en Cupertino, California.

El evento comenzará a 10 (a las 14, en la Argentina) y los reportes anuncian que será el primer teléfono plegable de la compañía. Para quienes desean sintonizar en vivo el lanzamiento podrán seguirlo en la página oficial de Apple y en la aplicación Apple TV.

A qué hora es la presentación

El lanzamiento de los nuevos celulares de Apple es hoy, miércoles 9 de septiembre a partir de las 14 (hora en la Argentina).

Cómo ver la presentación del iPhone 18en vivo

Para quienes estén interesados en observar en directo el evento, deberán ingresar a la página oficial de Apple o la aplicación de Apple TV a la hora señalada anteriormente.

También se puede seguir desde la cuenta oficial de YouTube de la empresa de tecnología.

Qué se sabe del nuevo iPhone 18

Según filtraciones, los celulares en cuestión tendrían una pantalla de 6,3 pulgadas (16 cm)y el iPhone 18 Pro Max una de 6,9 pulgadas (17,5 cm). Ambos cuentan con una frecuencia de actualización de 120 Hz.

La modificación más sustancial estaría en la Dynamic Island -zona interactiva ubicada en la parte superior de la pantalla del iPhone que oculta la cámara frontal y los sensores de Face ID- que sería más pequeña que en los modelos actuales. Entre los colores que parecerían disponibles para la compra están: cereza oscuro, azul claro, negro y plateado.

Los posibles colores y el aspecto del iPhone 18 Pro Max, según los rumores más recientes

Otro dato de importancia es el procesador del dispositivo móvil. Los modelos Pro tendrían un upgrade al incorporar el A20 Pro, fabricado con un proceso de 2 nanómetros, además de 12 GB de RAM.

La cámara principal podría sumar apertura variable, una innovación que apunta a ajustar la cantidad de luz que ingresa al sensor a la hora de capturar una imagen.

En qué precio se comercializaría el iPhone 18

Aún sin datos precisos de su importe en la Argentina, el iPhone 18 tendría un valor de comercialización aproximado de US$799 en los Estados Unidos.

Para la configuración de 256 GB, la proyección apunta a US$799, mientras que una versión de 512 GB podría alcanzar los US$999.